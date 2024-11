Mitgefühl entwickeln

Auch auf der Yogamatte können wir Karuna (Mitgefühl) für das alltägliche Leben pflegen – diese Sequenz mit vorausgehender Metta-Praxis ist bewusst darauf ausgerichtet.

In einer Zeit unglaublich schnell voranschreitender Entwicklungen, neuer Technologien, fortschreitender Digitalisierung und der Globalisierung mit all ihren Auswirkungen auf die ganze Welt und auf uns als Individuum sollten wir uns daran erinnern, wie wichtig es ist, durch unsere Praxis Mitgefühl zu kultivieren. Denn wir üben auf der Yogamatte für unser alltägliches Leben, und der Dalai Lama bringt es deutlich zum Ausdruck: „Die Grundlage des Weltfriedens ist Mitgefühl.“

Mitgefühl ist die Fähigkeit, das Empfinden anderer durch das eigene Fühlen zu begleiten (Resonanz). Mitgefühl ist anteilnehmendes Fühlen. Es ist eine soziale Kompetenz und Teil unserer emotionalen Intelligenz. Ein aufrichtiges „Wie geht es dir?“, aktives Zuhören, wenn dir jemand sein Herz ausschüttet, ohne den Impuls, zu bewerten oder sofort mit einer Lösung helfen zu wollen, oder ein „Ich fühle mit dir“ sind kleine Beispiele für Mitgefühl im Alltag – und besonders unterstützend in Zeiten der Not.

Mit der folgenden Asana-Sequenz trainieren wir unseren Geist – wie den physischen Körper beim Muskelaufbau – dafür, unserer Umwelt in verschiedenen Situationen möglichst mitfühlend begegnen zu können. Aus Mitgefühl erwächst Engagement. Denn es reicht natürlich nicht immer aus, mitzufühlen, sondern es braucht auch die Bereitschaft, ins Handeln zu kommen und Verantwortung zu übernehmen.

Wir erhöhen die Verbindung zu unserem Herzen; zu dem Raum in uns, der alle Emotionen und Erfahrungen integrieren kann.

Aus Sicht der buddhistischen Psychologie gilt es, zunächst das Mitgefühl für sich selbst zu kultivieren. Dafür habe ich dir eine kleine Meditationsübung aufgeschrieben, die du natürlich genauso für das Wohlbefinden anderer Menschen und Lebewesen praktizieren kannst. Besonders interessant wird die Übung, wenn du dich energetisch mit einem Menschen verbindest, mit dem es aktuell einen Konflikt gibt oder mit dem es in der Vergangenheit Schwierigkeiten gab. Die Auswahl der Asanas wird dich vielleicht an der einen oder anderen Stelle herausfordern – und das ist der Moment, in dem du wunderbar üben kannst, mitfühlend zu bleiben, anstatt in die Bewertung zu gehen.

ASANA-PRAXIS

Möge ich sicher sein.

Möge ich glücklich sein.

Möge ich mit Gefühl durchs Leben gehen.