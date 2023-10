Ayurveda und das Geheimnis erfüllter Liebesbeziehungen

Die Partnerwahl und das Liebesleben werden durch die individuelle Konstitution maßgeblich beeinflusst. Wie wir typgerecht lieben und das romantische Feuer (wieder) entfachen können, verrät uns der Ayurveda.

Liebe ist ein schönes Gefühl! Unser Herz ist erfüllt von innerer Wärme und überwältigender Zärtlichkeit, unser Körper vibriert vor Vitalität mit Lust und Lebensfreude, und das ganze Leben erstrahlt in einem goldenen Glanz. Wir fühlen uns wertvoll, sicher und geliebt, und nichts und niemand kann unsere innere Kraft und Zuversicht erschüttern.

Doch wie wir alle wissen: Dieser göttliche Rausch, der Körper, Geist und Seele gleichermaßen durchdringt, ist nicht von Dauer. Nach dem ersten Liebestaumel kehren viele Menschen schnell zur täglichen Routine zurück und verstricken sich in einem anstrengenden Spagat aus Ansprüchen, Wünschen und Verpflichtungen in der Liebesbeziehung, im Job, mit den Kindern und im Alltagsmanagement, der uns müde, gereizt und traurig werden lässt.

Kennen wir jedoch das Geheimnis wahrer Liebe, so ist es gar nicht so schwer, eine romantische Liebesbeziehung mit Erfolg in Beruf und Elternschaft und mit immer neuem Spaß beim Sex zu gestalten. Wie das geht? Das verrät uns der Ayurveda!

Liebe ist typgerecht

Um den richtigen Partner oder die richtige Partnerin fürs Leben zu finden, zählen aus ayurvedischer Sicht nicht Haarfarbe, Körbchengröße oder Bankkonto zu den Auswahlkriterien. Viel wichtiger ist es, sich über die individuelle Konstitution des oder der Auserwählten im Klaren zu sein, um einzuschätzen, ob der genetische Code beider Liebespartner miteinander harmonieren könnte. Denn dem eigenen Dosha-Typ entsprechend, haben wir alle unsere körperlichen und emotionalen Persönlichkeitsmerkmale, die über unsere Neigungen und Abneigungen entscheiden. Dabei wurden wir gemäß der Grundkonstitution (Prakrti) mit ausgeprägten Qualitäten und Lebensmustern ausgestattet, die nicht veränderbar sind, so sehr dies vielleicht im Rahmen einer Partnerschaft auch gewünscht oder angestrebt wird.

Finde deinen Seelenpartner

Den entscheidenden Faktor für eine glückliche und langjährige Beziehung finden wir durch den harmonischen Gleichklang auf seelischer Ebene. Entsprechend unserer mentalen Konstitution (Manas-Prakrti) fühlen wir uns von Menschen angezogen, die im Inneren genauso ticken wie wir selbst. Dies ist spannend, denn auf der körperlichen Ebene bevorzugen wir häufig Konstitutionstypen, die sich durch ganz andere Qualitäten und Dosha-Eigenschaften auszeichnen als wir selbst.

Doch für die romantische Liebe gilt: Gleiches und Gleiches zieht sich […]