Die Obdachlosen-Uni in Berlin ist eine mobile Bildungseinrichtung von und für Obdachlose. Im März 2015 haben die Yogalehrerinnen Janine Schneider und Dania Schumann dort einen Yogakurs ins Leben gerufen, den sie ehrenamtlich unterrichten

Dania Schumann und Janine Schneider haben sich beim Basketballspielen kennengelernt. „Wir haben gleich viele Parallelen zwischen uns festgestellt“, erzählt Janine. „Es gibt da eine Seelenverwandtschaft.“ Drei Jahre ist das her. Seither haben die beiden 29-jährigen ihre gemeinsame Leidenschaft für Yoga vertieft und zusammen eine Yogalehrer-Ausbildung in Indien absolviert. Auf der Suche nach einem Praktikum kam ihnen die Idee, Yogakurse an der Obdachlosen-Uni anzubieten. „Wir wollten unser Praktikum in einer sozialen Einrichtung mit einem nachhaltigen Fokus machen“, sagt Dania Schumann. „Von der Obdachlosen-Uni haben wir durch die Obdachlosenzeitung „motz“ erfahren und waren direkt begeistert.“

Unterstützung und Wertschätzung

Die Yogakurse von Dania und Janine, die als Pilotprojekt im März 2015 gestartet sind, finden im „Brückeladen“ in Berlin-Treptow statt, in dem auch Programme der Obdachlosen-Uni laufen. Der Kontakt- und Beschäftigungsladen ist ein Treffpunkt für arbeitslose, suchtkranke und wohnungslose oder von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen. Er gehört der GEBEWO – Soziale Dienste gGmbH – Berlin an, die 1994 gegründet wurde, um Menschen in besonderen Notlagen zu helfen. Neben Yoga werden hier viele andere Kurse angeboten: Laufgruppen, Isometrisches Krafttraining, Philosophiekurse oder Theatergruppen. Die Obdachlosen-Uni ist eine mobile Bildungseinrichtung von und für Wohnungslose sowie Menschen mit Armutserfahrungen und deren Sympathisanten. Von Mai bis November 2011 fand eine Befragung unter Berliner Wohnungslosen statt, mit der man herausfinden wollte, welche Interessen sie haben und was sie gerne vermitteln würden. Die Kurse haben nun das Ziel, obdachlosen Menschen eine neue Perspektive und ein Gefühl des Gebrauchtwerdens zu geben, indem sie als Dozenten auch selbst ihr Wissen weitergeben können.

Bei einem großen Frühstück im Brückeladen haben Janine Schneider und Dania Schumann ihre Idee vorgestellt und erzählt, was Yoga ist. „Wir wussten nicht genau, wer da sitzt. Das war auch für uns spannend“, berichtet Dania Schumann. „Es war eine gemischte Truppe unterschiedlicher Altersklassen, und viele haben sofort den Bezug gefunden.“ Heute sind im Yogakurs vorwiegend Menschen aus sozialen Wohnprojekten oder Personen, die eine Anlaufstelle brauchen, weil sie gerade in einer schwierigen Lebenssituation sind. Nach Abschluss ihrer Yogalehrer-Ausbildung haben Dania Schumann und Janine Schneider entschieden, dass sie den Unterricht ehrenamtlich weiterführen wollen, da er guten Anklang bei den Teilnehmern gefunden hat. In Absprache mit den Koordinatoren vor Ort haben sie eine Einheit von sechs Yogastunden – an sechs aufeinanderfolgenden Freitagen immer zur gleichen Uhrzeit – entwickelt. Das gibt den Teilnehmern eine Struktur. Nach sechs Wochen gibt es eine Pause, die ebenso wichtig ist, um das Gefühl entstehen zu lassen, dass der Yogakurs nicht immer stattfindet.

Eine Bereicherung für beide Seiten

Die Yogalehrerinnen haben vor dem Start des Kurses Fragebögen ausgewertet, um herauszufinden, was die Teilnehmer erwarten, welche Ziele sie haben und wie ihr körperlicher und mentaler Zustand ist. „Es war wichtig für uns zu wissen, wie der Gesundheitszustand der Teilnehmer ist“, sagt Janine. „Man muss jemanden, der Angstzustände oder Depressionen hat, auf eine andere Art unterrichten als jemanden, der unter Bluthochdruck leidet.“ Die Yogalehrerinnen haben sich entschieden, Yoga auf dem Stuhl zu unterrichten. Sie sitzen dabei selbst, damit niemand das Gefühl hat, dass er etwas nicht kann, was andere können. Sie wollen in ihrem Yogaunterricht einen sicheren Raum schaffen, in dem jeder sich aufgehoben fühlen kann. „Wir sind eine Gemeinschaft und machen Yoga“, erzählt Dania. „Wir nehmen die Dinge auch mit Humor und versuchen, die Leute da abzuholen, wo sie gerade sind. Da kann man auch als Lehrer so viel rausziehen und lernen. Wenn ich stillen Yoga gewohnt bin und alle plappern, wie gehe ich damit um?“

Dania und Janine wechseln sich mit dem Unterrichten ab. Auf diese Weise können sie auch besser den Balanceakt bewältigen, einerseits Geld zu verdienen und andererseits Yoga an die Menschen weiterzugeben, die kein Geld dafür haben. „Wenn man etwas mit vollem Herzen gibt, kommt es immer zurück“, ist Janine überzeugt. So kam aus einer unerwarteten Quelle genau zur rechten Zeit der Betrag, den sie damals für die Yogalehrer-Ausbildung brauchte. Das Vertrauen, dass alles, was sie geben, auch zu ihnen zurückkommt, stärkt die Yogalehrerinnen bei ihrem Unterricht und gibt ihnen die Inspiration, weiterzumachen. „Ein herzliches Miteinander ist das, worum es uns wirklich geht“, betont Dania. „Es gibt immer wieder Situationen, wo wir von Herzen lachen und auch jeder über sich selbst lachen kann.“ Am Ende der Yogastunde lesen Dania und Janine kleine Geschichten vor, auf die sich alle schon vorher freuen. „Wir machen nur kleine körperliche Bewegungen, und trotzdem verändern sich große Dinge“, sagt Janine Schneider. Die Effekte des Unterrichts haben die Yogalehrerinnen mit weiteren Fragebögen evaluiert. Ein Teilnehmer schrieb darin: „Eigentlich bin ich freitags immer aggressiv. Seit ich Yoga mache, habe ich nicht mehr das Bedürfnis, gegen die Wand zu hauen.“