Der Tod gehört untrennbar zum Leben dazu. Was er uns lehrt, welche Fragen er aufwirft und wie er uns oft mitten im Leben begegnet

Anzeige

Ein Strand in Kerala zählte für mich in den 1980er Jahren zu den schönsten Stränden Indiens und war einer der wunderbarsten, die ich bis dahin überhaupt gesehen hatte. Ganze vier Wochen verbrachten wir dort. Dieser Ort glich meiner Ansicht nach einem Paradies. Zeit und Raum verloren hier genauso an Gültigkeit wie Sorgen und Ängste. Hier waren wir ganz im Augenblick versunken und sehnten uns nach nichts. Aber an einem Tag wurde das Paradies plötzlich zur Hölle: Ein junger, gutaussehender Mann stand neben mir und wollte genauso wie ich ein erfrischendes Bad in den hohen Wellen nehmen. Er strahlte mich an und sagte: „Ist es nicht einfach wunderschön hier?“ Danach sprang er in den Ozean. Ein Freund folgte ihm, und sie schwammen ein Stück aufs offene Meer hinaus. Einige Minuten später war der junge Mann tot. Die Strömung hatte ihn mitgenommen. Er ertrank. Von einem Moment auf den anderen wurde aus unserem kleinen Paradies ein Ort des Schreckens. Gerade hier, wo ich mich so geborgen gefühlt hatte, im Schoß dieser malerischen Natur, wo uns das Leben so sorglos vorgekommen war, begegnete mir der Tod zum ersten Mal persönlich. Wie nie zuvor wurde mir bewusst, dass uns der Tod jeden Moment und überall begegnen kann – auch im Paradies. Bislang hatte ich solch idyllische Landschaften nicht mit ihm in Verbindung gebracht. Von der Vorstellung, dass an Traumstränden nicht gestorben wird, musste ich jetzt loslassen. Der Tod kommt, wann er will, und er holt sich, wen er will.

Leben und Tod als Elemente desselben Zyklus

In den folgenden Jahren begegnete mir der Tod immer wieder, und immer wieder tauchten in mir Fragen auf: „Warum stirbt ein junger Mensch, der das ganze Leben noch vor sich hat? Und warum muss sich ein anderer Mensch lange quälen und stirbt vielleicht erst mit 90 Jahren?“ „Was stirbt?“ und „Wovon hängt ab, wie wir sterben?“. Antworten auf diese existenziellen Fragen kann nur jeder Mensch für sich selbst finden. Vorstellungen über ein gutes und schlechtes bzw. ein gerechtes oder ungerechtes Leben und den entsprechenden Tod sind wahrscheinlich ebenso vielfältig wie die verschiedenen Vorstellungen über ein Weiterleben nach dem Tod. Aber eines ist deutlich: Leben und Tod liegen nah beieinander, sie sind untrennbar miteinander verbunden. Das eine durchdringt das andere: Es fordert uns auf, in jedem Augenblick anzuerkennen, dass beides, Werden und Vergehen, wiederkehrende Elemente eines Zyklus sind, der das Geheimnis unserer Existenz birgt.

Es ist gut, um die Unumstößlichkeit dieser wechselseitigen Beziehung zu wissen und sie mit in das Leben zu integrieren. Dadurch leben wir mehr im Hier und Jetzt. Intensiver und achtsamer. Denn ob es uns bewusst ist oder nicht, dass Loslassen üben wir bereits im Verlaufe unseres Erdendaseins zahlreiche Male. Ja, jeder von uns ist bereits viele kleine Tode gestorben. Schließlich stehen wir oft genug im Laufe unseres Lebens am Tor zum Himmel und zur Hölle, ohne einen physischen Tod zu erleben. Und wie viele kleine Tode erleben wir, längst bevor unsere Seele unseren Körper verlässt? „Der Schlaf ist der kleine Bruder des Todes“ heißt es bei den Chinesen. Und die Franzosen sehen in jedem Orgasmus einen kleinen Tod. Auch jede Trennung von einem über alles geliebten Menschen kann als ein kleiner Tod erlebt werden. Besonders dann, wenn wir uns gar nicht vorstellen können, auch nur eine einzige Minute eben ohne ihn verbringen zu wollen. Ebenso lässt uns eine jede spirituelle Transformation sterben und wiederauferstehen. Dass wir viele hunderte, ja vielleicht sogar tausende Male im Verlauf unseres Lebens sterben, ist uns nicht bewusst, spiegelt sich aber in Aussprüchen wie „Ich bin vor Angst gestorben“ wider.

Auch ein Großbrand, der innerhalb von einigen Tagen ganze Landstriche zerstört und Menschen die Grundlage für ihr Leben nimmt, ist ebenso ein Tod mitten im Leben wie eine Überschwemmung, die von einer Nacht auf die andere ein ganzes Dorf überfluten kann und Menschen ihr Haus und somit ihre Existenzgrundlage nimmt. Solche Erfahrungen können einen Menschen umbringen, ihn aber auch im Angesicht der Vergänglichkeit wachrütteln und ihm die Kostbarkeit des Lebens auf eine ganz neue Weise vor Augen halten. Dadurch kann es bereits vor unserem physischen Tod im übertragenen Sinne zu einer Wiedergeburt kommen, und es kann passieren, dass wir wie Phönix aus der Asche hervorgehen. Egal, ob wir einen kleinen Tod sterben oder den Tod, bei dem wir unseren physischen Körper verlassen werden, bei allen Toden müssen wir etwas loslassen: Vorstellungen darüber, wie wir gerne sterben möchten, ob es gerecht oder ungerecht ist, was uns passiert; ob der Tod zu früh kommt oder zu spät.

Loslassen – leichter gesagt als getan

Trotzdem ist es leichter gesagt als getan. Dies erfuhr ich erst vor Kurzem aus nächster Nähe durch den Tod meiner Freundin Rumirah, bei der vor sechs Jahren Brustkrebs diagnostiziert worden war. Ihre spirituelle Praxis hatte ihr dabei geholfen, mit der Diagnose umzugehen und sich ihr ganz zu stellen. Erst im letzten Jahr hatte sie sogar noch einen indischen Meister getroffen, der sie darin unterstützt hatte, die Identifikation mit ihrem Körper, ihren Gefühlen und Gedanken loszulassen. Die Art und Weise, wie sie dies tat, beeindruckte mich sehr. In Momenten, in denen ihre Schmerzen zu stark wurden, kontemplierte sie darüber, wer diese Schmerzen empfindet, und konnte sich dadurch ein Stück weit von der Identifikation mit ihrem Körper lösen. Überkam sie Trauer, dann war ihr bewusst, dass sie zwar dieses Gefühl hatte, aber dieses Gefühl nicht war. Da wir uns oft sahen in diesen letzten Monaten, war es spürbar, dass es keine Lippenbekenntnisse waren, sondern dass es ihr tatsächlich gelungen war, sich von ihrer Biografie, ihrem Körper und ihren Gefühlen zu befreien. Und wann immer ich sie in den letzten Monaten vor ihrem Tod traf und zu ihrem Leben und Sterben befragte, wirkte sie präsent. Und als sich ihr baldiger Tod abzeichnete, begann sie dann sogar, auch das materielle Loslassen ganz bewusst zu üben: Sie verschenkte alle Dinge, an denen ihr Herz so sehr gehangen hatte. Und das war einiges!

Jeden Tag übte sie aufs Neue, Körperempfindungen, Gefühle und Gedanken loszulassen. In meinen Augen machte sie es vorbildlich, wenngleich sie auch hier und da immer wieder versuchte, die Situation und das, was um sie herum passierte, zu kontrollieren. Sie bat mich und zwei andere Freundinnen, sie im Hospiz beim Sterben zu begleiten. Als nach und nach immer mehr Freunde kamen, um sie noch ein letztes Mal im Hospiz zu sehen und sie zu begleiten, zog ich mich zurück und ließ drei Tage vor ihrem Tod von ihr los. Es ist nicht nur der Sterbende, der vom Leben lassen muss, sondern es sind auch die Lebenden, die die Seele gehen lassen müssen. Es passiert nicht umsonst oft, dass Sterbende erst dann gehen, wenn sie alleine sind. Die letzten drei Tage ihres Leben waren erfüllt von einem Loslassen, das Stück für Stück passierte. Immer wieder kehrte ihr Bewusstsein zurück, und immer wieder sagte sie: „Ich kann nicht loslassen.“ Einer Freundin zufolge, die sie die letzte Nacht begleitete, war es, als hätte am Ende nur noch eine hauchdünne Verbindung zwischen Körper und Seele bestanden, wie an einem seidenen Faden. Die Seele hatte sich immer mehr im Zimmer ausgebreitet. Ein für sie unvergessliches Erlebnis. Am kommenden Morgen gelang es Rumirah, loszulassen. Nun riss der Faden endgültig. Es passierte in einem ruhigen Moment. Nur die Krankenschwester war in ihrem Zimmer.

Mit Rumirahs Tod ließ ich eine wertvolle Freundin los. Zeitgleich erhielt ich ein weiteres Geschenk, das sich mir jedes Mal offenbart, wenn ich den Tod hautnah miterlebe. Es ist die Erfahrung, dass etwas in uns existiert, was wir nicht loslassen müssen, weil es frei ist von allem und jedem und gleichzeitig alles verbindet. Es ist dieses Etwas, was sich mir in den letzten Wochen vor Rumirahs Tod immer wieder momentweise zeigte, wenn wir über den Sinn des Lebens und des Sterbens philosophierten und lachten. Es ist etwas, was sich jeder gedanklichen Vorstellung entzieht, sobald ich versuche, es in Worte zu fassen. Denn viel zu schnell besteht die Gefahr, daraus wieder eine Vorstellung über das Sterben, den Tod und das, was weiterlebt, zu machen, die wir dann spätestens bei unserem letzten Atemzug wieder loslassen müssen.