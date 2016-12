Vom Umgang mit psychoaktiven Pflanzen im rituellen Kontext

Schon in der Lieder-Edda, dem ältesten Teil der erhaltenen Schriften zur germanischen Mythologie, finden wir Hinweise auf den Gebrauch eines Rauschtranks, den die Götter „Odrörir“, den „Dichtermet“ oder den „Met der Begeisterung“, nannten. Auch in den Zau-bersprüchen des Rg-Veda wird ein Trank namens „Soma“ besungen. Kurz, es gibt keine alte Kultur, in der nicht Pflanzen und Pilzen gehuldigt wird, die uns die Möglichkeit geben, unser Bewusstsein zu erweitern und mit den Göttern, Ahnen und letztlich mit uns selbst in Kontakt zu treten. Rituelle Handlungen in der ganzen Welt werden begleitet von Rauschri-tualen, die nur ein Ziel haben: unsere Seele mit dem universellen Geist zu verbinden und über diesen Weg Heilung für uns selbst und andere zu finden. Deshalb wurde für diese speziellen Pflanzen und Pilze 1970 durch Gordon Wasson und Jonathan Ott der Ausdruck „Entheogene“ (“Gott in sich Tragende“) geprägt. Sogar im Christentum ist das Sakrament der Wandlung ohne Wein, die bacchantische Rauschpflanze, nicht zu bewerkstelligen. Die schamanischen Wurzeln sind allein durch den Umstand der Verwandlung von Brot in Fleisch und von Wein in Blut offensichtlich. Diese Veränderung der Wirklichkeit wurde ur-sprünglich mit dem Wort „Zauberei“ beschrieben. Zusätzlich ist die Rauschpflanze Wein ein deutlicher Hinweis auf vorchristliche spirituelle Rituale.

Die ursprüngliche Idee, dass Götter, Kristalle, Pflanzen, Tiere und Menschen als Teile ei-nes in sich gleichwertigen Gewebes, der Natur, wahrgenommen werden, ging nach und nach verloren. Sie fiel der fortschreitenden Patriarchalisierung in fast allen Kulturen zum Opfer. Die heute so problematische Ausbeutung der natürlichen Resourcen und die damit verbundene Übervölkerung der Erde wurde nur durch hierarchische Strukturen möglich, die den Menschen und letztendlich das Männliche über alle anderen Wesenheiten stellte. Die Strukturen der alten Vorstellungen sind jedoch noch leicht erkennbar.

Klarheit und Rausch

In der „Marma-Chikitsa“ (Sanskrit: „Geheimnisbehandlung“), dem schamanistischen Teil des Ayurveda, gibt es die Unterscheidung von Klarheit und Rausch:

Die Klarheit wird dem „Vater im Himmel“ mit den Aspekten des freien Raums zur Entwick-lung, ohne Be- und Verurteilung, zugeschrieben. Er ist nicht freundlich, aber auch nicht unfreundlich. Seine Energie wird im Sitzen oder im Stehen (vertikal) und bei Tageslicht am besten wahrgenommen.

Der Rausch ist verbunden mit „Mutter Erde“, der Sexuellen, Lustvollen, Hingebungsvollen, Fruchtbaren und Nährenden. Sie gebiert den Körper aller Wesenheiten und nimmt ihn nach dem Tode wieder zurück. Ihre Energie wird im Liegen (horizontal) und in der Dunkel-heit, bei Nacht am besten wahrgenommen.

Durch die Entwertung und Versachlichung der weiblichen Eigenschaften, und damit der essenziellen Verbindung zur Natur, fielen auch die Rauscherfahrungen unserer Vorfahren der Verunglimpfung anheim. Neid, Gier und die Gefühle von Einsamkeit und nicht aufge-hoben und geborgen sein, wie die Überzeugung, gewinnen zu müssen, resultieren daraus. Eine sehr moderne Sichtweise (ein paar tausend Jahre) hat die über zehntausende Jahre erprobte und erhaltende Kultur der Synthese zwischen allen Wesenheiten abgelöst. Aus diesem Grund wird auch in den folgenden Ausführungen das Wort „Substanz“ für die chemisch wirksamen Bestandteile jeder beschriebenen Medizin verwendet. Das Wort „Droge“, dessen ursprüngliche Bedeutung „getrockneter Pflanzenteil“ ist, hat mittlerweile einen äußerst negativen Beigeschmack, den wir aus eigener Erfahrung weder bestätigen noch gutheißen können.

In jenen Völkern, in denen die traditionelle sakrale Anwendung der Rauschpflanzen noch lebendig ist, gibt es keine moralische Wertung bezüglich der Mittel, die zur Erfahrung von Heilung, Erleuchtung oder zur Kontaktaufnahme mit den Göttern, Geistern und Ahnen füh-ren. In diesen Kulturen wird der vergöttlichende Aspekt dieser Instrumente und deren Zu-bereitung zutiefst verehrt und respektiert.

Wenn wir in diesem Artikel den Ausdruck „psychoaktiv“ benutzen, so geht es hauptsäch-lich um die bewusstseinserweiternde Wirkung der Substanzen, aber auch um die veränderte Wahrnehmung der Wirklichkeit mit allen Sinnen. Diese Möglichkeit, in eine andere Ebene der Realität einzutreten bedeutet nicht, dass wir einer Illusion erliegen, sondern sie ermöglicht uns, Krankheiten und Probleme aus einem anderen Blickwinkel zu betrach-ten. Die Heilung erfolgt entweder unmittelbar aus der Erfahrung, oder das Geschenk einer Vision fordert uns auf, diese umzusetzen. Die Ansicht, allein die Rauscherfahrung bewirke die Heilung, hat für uns nur begrenzt Gültigkeit und erzeugt oft unrealistische Erwartungen. Oftmals ist gerade das nicht der Fall. Es geht beim Kontakt mit diesen Pflanzen und Pilzen vielmehr darum, das Gesehene (die Vision) anzunehmen und im täglichen Leben notwendige Veränderungen umzusetzen. Die Vision selbst ist natürlich das Sichtbarma-chen der zu heilenden Aspekte im Zusammenhang mit dem großen Ganzen.

Vorbereitung auf das Ritual

Es versteht sich von selbst, dass das Beschreiten eines solchen Weges einer guten Vor-bereitung und einer wahrhaftigen Intention von Seiten des Suchenden bedarf. Oft sind ta-ge- oder wochenlange Vorbereitungen notwendig, die den Patienten auf die innere Reise einstimmen. Dazu gehören bestimmte Diäten sowie Isolation, eine Art der Deprivation, bei der der gewohnte Tagesablauf durch Reizentzug durchbrochen wird. Zum Beispiel darf man tagelang mit niemandem sprechen, niemanden berühren oder berührt werden. Even-tuell verlässt man sein Bett nicht. Alle Verrichtungen werden im Zimmer erledigt und von Betreuern entsorgt. Während dieser Zeit, in der man mit Kräuteressenzen gewaschen wird, hat auch das Einnehmen von Kräutern und Pflanzensäften große Bedeutung, um den Körper zu reinigen und auf die Erfahrung vorzubereiten. Bei vielen Ritualen gehört das Schwitzen in Hütten, das Baden im und das Essen von Schlamm zum Reinigungsritu-al. Auch Schlafentzug oder der Verzicht auf sexuelle Handlungen sind in dieser Vorberei-tungszeit wichtige Erfahrungen. Dazu muss erwähnt werden, dass es sonst reichliche se-xuelle Betätigung gibt, mit der dazugehörenden Selbstverständlichkeit und Wertschätzung. Sexlosigkeit an sich stellt keinen Wert dar.

All das dient dazu, den Fokus auf sich selbst zu richten, um dadurch näher an den Kern der Intention („absichtliches Bestreben“) zu gelangen und dadurch zielgerichtet formulieren zu können. Die Intention selbst ist eigentlich eine Frage, die den in die veränderten Welten Reisenden begleitet und zu einer Art Kompass oder rotem Faden wird, um ihm als Orientierungshilfe zu dienen.

Auf der Reise wird schnell klar, warum die Genauigkeit dieser Intention so wichtig ist.

Das primäre Thema, mit dem man sich konfrontiert sieht, ist der Kontrollverlust, der ent-steht, wenn man sich der Wirkung der Pflanze hingibt. Das ist das Wesen des Rausches. Bedingungslose Hingabe und Vertrauen sind auch die einzigen Schlüssel, um das Auf-keimen von Angst loszulassen. An diesem Punkt ist es unmöglich, an der Realität, wie wir sie sonst kennen, festzuhalten, denn das führt zu inneren Widerständen, die die Reise unnötig erschweren. Die Lehrerpflanzen erkennen Widerstände, brechen sie auf und hei-len das darunter liegende Trauma.

Das Erlebnis gipfelt im günstigsten Fall in zwei Zuständen, die nacheinander oder einzeln erlebt werden können. In der Bewusstseinsforschung sind sie als OSE und ASA bekannt.

OSE (ozeanische Selbstentgrenzung) beschreibt eine Art Erleuchtungszustand, bei dem man sich selbst als individuellen („unteilbaren“) Teil der lebendigen Natur, von „allem was ist“, wahrnimmt. Sie wird meistens als glückseliger, friedvoller und liebevoller Zustand empfunden, in dem man sich vollkommen aufgehoben fühlt.

ASA (angsterfüllte Selbstauflösung) entspricht einem Nahtoderlebnis, bei dem man das Sterben des Egos erlebt. So entsteht ein Einblick in etwas, was danach kommen könnte, oder auch in „das große Nichts“. Die ASA wird oft als qualvoll und über alle Maßen beäng-stigend beschrieben, was auf unseren Widerstand gegen den Egotod zurückzuführen ist. Ist das Ego erst einmal gestorben, können durchaus Glücksgefühle eintreten. Es gibt auch Menschen, die diesen Zustand von Beginn an als angenehm empfinden. Möglicherweise ist auch innerhalb der Inkarnation (Latein incarnere, „im Fleisch sein“) so ein Erlebnis un-vorstellbar, daher angsteinflößend.

Diese Erfahrung wird im Ayurveda als Erleben von Akasha (dem Zustand der Leere, des Göttlichen) oder als Samadhi bezeichnet.