Eine neue medizinische Sichtweise erklärt die Entstehung der Atemwegserkrankungen als Folge chronischer Hyperventilation und ermöglicht so eine wesentliche Linderung oder Beendigung der Beschwerden

Ein gesunder Körper ist im Gleichgewicht. Für den Blutdruck, die Körpertemperatur, den Tonus unserer Muskulatur, die Konzentration der einzelnen Hormone im Blut usw. gibt es einen jeweils optimalen Wert. Weicht der tatsächliche Wert zu weit davon ab, versucht der Körper, ihn zu regulieren. Die Regulation eines aus den Fugen geratenen Körpers ist unter Umständen mit unangenehmen Erscheinungen verbunden. Wenn wir Ungesundes zu uns nehmen, kann es zu Erbrechen und Durchfall kommen. Wenn wir unter einer Infektion leiden, bekommen wir Fieber. Wenn der Blutzuckerspiegel sinkt, haben wir Hunger.

Wir werden gleich sehen, dass viele Atemwegsbeschwerden ebenfalls als eine Maßnahme des Körpers aufgefasst werden können, um ein verlorengegangenes Gleichgewicht wieder herzustellen.

Ist Asthma eine Krankheit?

Asthma wird im allgemeinen als eine Krankheit angesehen. Es ist gekennzeichnet durch Überempfindlichkeit der Bronchien. Sie verkrampfen leicht, die Schleimhäute sind entzündet, angeschwollen und produzieren zuviel Schleim. Ähnlich ist der Zustand der Schleimhäute in der Nase bei chronisch verstopfter Nase. Bei Belastung durch körperliche Anstrengung oder durch Kontakt mit einem Allergen kommt es dann zu einer Verengung der Atemwege. Man hat einen sogenannten Asthmaanfall oder die Nase schwillt zu.

Das war auch meine Einstellung bis vor kurzem. Ich hatte seit meiner Kindheit Asthma und seit meiner Jugendzeit eine mehr oder weniger ständig verstopfte Nase. Obwohl ich mit Hilfe von Medikamenten fast ohne Einschränkungen leben konnte, lebte ich immer im Bewusstsein, eine potenziell lebensbedrohliche Anfälligkeit und Schwäche der Lungen zu haben. Meine Nase war meist nur wenige Stunden am Tag frei. Auch wenn ich mich daran gewöhnt hatte, war es doch eine ständige Unannehmlichkeit und Belastung.

Vor einem Jahr fand ich im Internet Berichte über eine neue Sichtweise dieser Beschwerden und Anleitungen zur Selbsthilfe. Sie klangen sehr plausibel und enthielten eine simple Technik, wie man eine verstopfte Nase sofort frei machen kann, sowie Empfehlungen, mit denen man in der Regel einen leichten Asthmaanfall ohne Medikamente zum Beenden bringen kann. Des weiteren ergab sich aus dieser Sichtweise eine Möglichkeit, sich in relativ kurzer Zeit von diesen Problemen weitgehend zu befreien.

Die Anwendung der empfohlenen Techniken hatte bei mir sofort Erfolg. Und nach wenigen Monaten war meine Nase dauerhaft frei. Ich konnte meine Asthmamedikamente drastisch reduzieren und habe jetzt kaum noch Beschwerden.

Atemnot als Schutzmaßnahme

Der ukrainische Arzt Prof. Dr. K. Buteyko hat vor über 50 Jahren ein medizinisches Modell zur Entstehung der Atemwegsverengungen durch Schleim oder Verkrampfung entwickelt und wissenschaftlich ausführlich belegt. Demzufolge sind diese in der Regel eine Folge zu tiefen oder zu schnellen Atmens (der medizinische Ausdruck ist “Hyperventilation”, s. Kasten). Dabei gibt der Körper nämlich mehr Kohlendioxid (CO2) ab als physiologisch sinnvoll. CO2 ist aber keineswegs nur ein Abfallprodukt, sondern ein für viele körperliche Vorgänge wichtiges Gas (s. Kasten). Sinkt die CO2-Konzentration zu weit ab, versucht der Körper sich zu schützen: die Atemwege schwellen zu bzw. verkrampfen.

Buteyko wurde auf den schädigenden Einfluss tiefen Atmens aufmerksam, als er damit beauftragt war, schwerst- und todkranke Patienten zu betreuen. Je tiefer die Patienten atmeten, desto schlechter ging es ihnen. Er beschäftigte sich daraufhin eingehend mit der Biochemie, die der Atemsteuerung zugrunde liegt, und entdeckte die Bedeutung der Kohlendioxidregulation.

Seine Forschungen betrafen in erster Linie die Atemwegserkrankungen, weil diese sehr schnell durch eine Atemumstellung positiv beeinflusst werden konnten. Buteyko kam jedoch zu der Ansicht, dass eine Vielzahl der heute zu findenden Krankheiten und Beschwerden ursächlich auf Hyperventilation zurückgeführt werden können. Und wenn dies die Ursache ist, können sie gelindert oder geheilt werden, wenn der Patient sich die Hyperventilation wieder abgewöhnt.

Anfangs stieß Buteykos Theorie auf erheblichen Widerstand in der medizinischen Fachwelt der damaligen UdSSR. Es dauerte bis 1980, also etwa 30 Jahre, bis sie von der sowjetischen Akademie der Wissenschaften anerkannt wurde. Heute werden in vielen Kliniken Asthmatiker, aber auch Menschen mit anderen Krankheiten wie z. B. Bluthochdruck, nach seiner Methode “behandelt”. D. h. sie werden für einige Zeit betreut und darin unterwiesen, ihre Atmung umzustellen.

Ein Australier, der 1990 wegen seines Asthmas in Russland in eine Klinik eingeliefert werden musste, brachte die neue Sichtweise nach Australien und Neuseeland, wo bis heute bereits Zehntausende darin unterrichtet wurden. Inzwischen fasst die Methode auch in England und in den USA Fuß. In Deutschland gibt es erst zwei Buteyko-Lehrerinnen, die seit 1999 die Methode weitergeben. Weitere Informationen dazu sind im Internet zu finden unter www.freiesatmen.de und www.atemweite.de.