Ayurveda und das Geheimnis erfüllter Liebesbeziehungen

Die Partnerwahl und das Liebesleben werden durch die individuelle Konstitution maßgeblich beeinflusst. Wie wir typgerecht lieben und das romantische Feuer (wieder) entfachen können, verrät uns der Ayurveda.

Liebe ist ein schönes Gefühl! Unser Herz ist erfüllt von innerer Wärme und überwältigender Zärtlichkeit, unser Körper vibriert vor Vitalität mit Lust und Lebensfreude, und das ganze Leben erstrahlt in einem goldenen Glanz. Wir fühlen uns wertvoll, sicher und geliebt, und nichts und niemand kann unsere innere Kraft und Zuversicht erschüttern.

Doch wie wir alle wissen: Dieser göttliche Rausch, der Körper, Geist und Seele gleichermaßen durchdringt, ist nicht von Dauer. Nach dem ersten Liebestaumel kehren viele Menschen schnell zur täglichen Routine zurück und verstricken sich in einem anstrengenden Spagat aus Ansprüchen, Wünschen und Verpflichtungen in der Liebesbeziehung, im Job, mit den Kindern und im Alltagsmanagement, der uns müde, gereizt und traurig werden lässt.

Kennen wir jedoch das Geheimnis wahrer Liebe, so ist es gar nicht so schwer, eine romantische Liebesbeziehung mit Erfolg in Beruf und Elternschaft und mit immer neuem Spaß beim Sex zu gestalten. Wie das geht? Das verrät uns der Ayurveda!

Liebe ist typgerecht

Um den richtigen Partner oder die richtige Partnerin fürs Leben zu finden, zählen aus ayurvedischer Sicht nicht Haarfarbe, Körbchengröße oder Bankkonto zu den Auswahlkriterien. Viel wichtiger ist es, sich über die individuelle Konstitution des oder der Auserwählten im Klaren zu sein, um einzuschätzen, ob der genetische Code beider Liebespartner miteinander harmonieren könnte. Denn dem eigenen Dosha-Typ entsprechend, haben wir alle unsere körperlichen und emotionalen Persönlichkeitsmerkmale, die über unsere Neigungen und Abneigungen entscheiden. Dabei wurden wir gemäß der Grundkonstitution (Prakrti) mit ausgeprägten Qualitäten und Lebensmustern ausgestattet, die nicht veränderbar sind, so sehr dies vielleicht im Rahmen einer Partnerschaft auch gewünscht oder angestrebt wird.

Finde deinen Seelenpartner

Den entscheidenden Faktor für eine glückliche und langjährige Beziehung finden wir durch den harmonischen Gleichklang auf seelischer Ebene. Entsprechend unserer mentalen Konstitution (Manas-Prakrti) fühlen wir uns von Menschen angezogen, die im Inneren genauso ticken wie wir selbst. Dies ist spannend, denn auf der körperlichen Ebene bevorzugen wir häufig Konstitutionstypen, die sich durch ganz andere Qualitäten und Dosha-Eigenschaften auszeichnen als wir selbst.

Doch für die romantische Liebe gilt: Gleiches und Gleiches zieht sich an – und zwar ausgehend vom emotionalen Körper (Manomaya-Kosha), der sich aus einem gemeinsamen Lebensgefühl durch den Gleichklang der Qualitäten unserer mentalen Kräfte – einen Gleichklang von Tamas, Rajas und Sattva – speist. Haben wir nun das große Glück, unserem Seelenpartner zu begegnen, so können wir uns sicher sein, hier einen Lebensgefährten gefunden zu haben, mit dem wir eine tiefe Übereinstimmung in den für uns wirklich wichtigen Werten des Lebens teilen können. Oftmals verbinden uns ähnliche Erlebnisse und Erfahrungen, und manchmal auch unerfüllte Wünsche aus der Vergangenheit. Diese gemeinsamen Werte ins Bewusstsein zu rufen, negative Erfahrungen gemeinsam aufzuarbeiten und das Positive zu stärken und zu erneuern, ist das Geheimnis, durch das wir uns immer wieder neu ineinander verlieben können.

Lust und Leidenschaft sind (auch) ein Stoffwechselprodukt

Einige moderne Forscher beschreiben Liebe primär als biochemisches Zusammenspiel von Dopamin, Oxytocin und Serotonin. Und auch wenn dies recht unromantisch klingt – selbst die traditionelle Ayurveda-Medizin weiß um die Wichtigkeit eines gesunden Hormon- und Gewebestoffwechsels, damit das Feuer der Liebe lodernd brennt. Nur wenn die (Bio-)Chemie beider Partner stimmt, können

sich Lust und Leidenschaft entfalten. Damit die Säfte fließen, braucht es aus ayurvedischer Sicht ein starkes Nervensystem (Majjan) und gute Fortpflanzungsgewebe (Shukra). Sanfte Ölmassagen, vitalstoffreiche Nahrung, aphrodisierende Gewürze und meditative Entspannungsrituale wirken stärkend auf die Liebeskraft. Stress hingegen ist der größte Lustkiller.

Essen für die Liebe

Die alten ayurvedischen Texte kennen viele Nahrungsmittel, Gewürze und Kräuter, welche sich durch eine stimulierende Wirkung auf Lust, Ausdauer und Performance beim Sex sowie durch eine substanzielle Verbesserung der Qualität der Fortpflanzungsgewebe auszeichnen. Wer sich eines aktiven Liebeslebens erfreuen möchte, der sollte viele süße Früchte, Nüsse und hochwertige Proteine zu sich nehmen:

Mango, Datteln, Rosinen, Granatapfel und Ananas fördern zärtliche Gefühle und Erregbarkeit.

Chili, Muskat, gekochter Knoblauch, gekochte Zwiebeln und schwarzer Pfeffer machen uns scharf und sexy.

Mungobohnen, Urad-Dal, Spargel, Avocado, Sesamöl, Banane, Cashewnüsse, Mandeln, Milch, Ghi und Safran steigern die sexuelle Kraft und Ausdauer.

Integrieren wir diese Nahrungsmittel in ausreichender Menge in unseren alltäglichen Speiseplan, so nähren wir die Nerven- und Fortpflanzungsgewebe auf gesunde und natürliche Art.

Und doch ist es nicht der wichtigste Faktor, was wir zu uns nehmen, wenn wir mit Essen verführen wollen. Viel wichtiger ist, mit welcher inneren Haltung das Liebesmenü zubereitet wird und in welcher Atmosphäre wir es kredenzen. Die ayurvedischen Ernährungsregeln beschreiben sehr detailliert die Wirkung der Gedanken und Gefühle während des Kochens und Essens auf Körper und Geist. Als Upayokta bezeichnet der Ayurveda die Liebe und Achtsamkeit während der Nahrungsmittelzubereitung. Bevor wir überhaupt in die Küche gehen, sollten wir uns innerlich und äußerlich reinigen: Wir duschen, machen uns schön, denken voller Inbrunst an den Liebsten oder die Liebste und bereiten dann hingebungsvoll eine leckere, frische Mahlzeit mit natürlichen und aphrodisierenden Nahrungsmitteln und Gewürzen zu.

Bevor wir zu kochen beginnen, achten wir darauf, dass die Küche sauber und aufgeräumt ist, denn nur an einem sauberen Ort lässt sich eine reine und vitalstoffreiche Nahrung zubereiten. Unser Herz spricht durch die Hände, die das Gemüse beim Schälen und Schneiden liebkosen, und mit zärtlichem Verlangen schmecken wir die Speisen mit feinen Gewürzen ab.

Genauso viel Aufmerksamkeit wie der Zubereitung des Liebesmenüs sollten wir auch der Präsentation unseres Essens und der Atmosphäre während des romantischen Liebesmahls widmen. Unter dem Begriff Upeyoga-Sanstha erläutert der Ayur­veda anschaulich, welch großen Einfluss die Umgebung, die Gesellschaft, die Gespräche und die Gefühle während des Essens auf den Essenden ausüben. Verschwenden wir also nicht unsere romantischen Bemühungen, indem wir uns den Abend mit Handys, problembelasteten Gesprächen und einer schlechten Stimmung verderben. Vielmehr sollten wir einen schönen Ort auswählen oder vorbereiten, der bereits durch eine angenehme Atmosphäre mit schönem Licht, gutem Duft und einem bequemen Sitzplatz einlädt, sich miteinander zu erfreuen. Alle negativen Gedanken, Gefühle und Erlebnisse dürfen nun einmal Pause machen, und wir widmen uns mit allen Sinnen der Begegnung und dem gemeinsamen Essen: Wir lauschen schöner Musik und einfühlsamen Worten, sehen die schön angerichteten Speisen vor uns, nehmen die vielseitigen Geschmackskompositionen in unserem Mund wahr, riechen den verführerischen Duft und spüren die liebevolle Kraft dieses Moments. Dabei kauen wir langsam und bewusst und überladen unseren Magen nicht.

Zur Feier des Tages genießen wir auch ein gutes Glas Wein zum Essen. Dieses stärkt und stimuliert uns ganz im ayurvedischen Sinne nochmals zusätzlich für die Liebesnacht. Denn ein Glas Wein am Tag verlängert das Leben nicht nur um 10 %, sondern unterstützt auch den regenerativen Zellstoffwechsel. So verbinden sich Liebe, Genuss und Gesundheit zu einer untrennbaren Einheit, die unser Leben schön und reich werden lässt.

Vata

ist der luftige Bewegungstyp: Ein zierlicher Körperbau, zarte Gesichtszüge und eine offene Art, neuen Menschen und Dingen zu begegnen, laden dazu ein, Vata-Menschen schnell kennenzulernen, sich angeregt auszutauschen, anziehende Gemeinsamkeiten zu finden und sich zu verlieben. Dabei wird es mit Vata-Typen nie langweilig – immer gibt es viele Fragen über das Sein zu diskutieren, die schönen Dinge des Lebens wie Musik, Kunst oder Tanz zu genießen und aktuelle Ereignisse zu besprechen. Auch auf sexueller Ebene ist Vata leicht zu stimulieren, verspielt und äußerst erfindungsreich.

Sobald jedoch die Beziehung verbindlicher werden soll, tun sich manche Vata-Typen schwer. Der unstete und kreative Lebensstil bringt auch Unruhe und Zweifel ins Beziehungsleben, was ein Zusammenleben mit gemeinsamer Zukunftsplanung erschweren kann.

Pitta

ist der feurige Umsetzungstyp: Mit einem sportlichen Körperbau, markanten Gesichtszügen und charismatischem Auftreten faszinieren Pitta-Menschen bereits auf den ersten Blick. Und auch bei intensiverem Kennenlernen beeindrucken und verführen sie durch Intelligenz, Willensstärke, Humor und Erfolgsstreben.

Doch diese Eigenschaften können in einer Liebesbeziehung auf Dauer auch belasten: Wenn der Pitta-Typ immer seiner Arbeit den Vorrang gibt und alles nach seinen Vorstellungen ablaufen soll, kann sich die anfängliche Bewunderung schnell in ein Gefühl der Bevormundung oder Zurücksetzung wandeln. Nun heißt es: Klartext reden, denn wer mit Pitta-Menschen zusammen leben will, muss auch die Stärke für eine (faire) Auseinandersetzung haben.

Kapha

ist der erdige Stabilitätstyp: Mit einem kräftigen Körperbau, weichen Zügen, robuster Gesundheit und gelassenem Gemüt sind Kapha-Menschen wie ein Fels in der Brandung, der unserer heutigen hektischen Welt trotzt. Mit großer Freude kümmern sie sich um die Bedürfnisse ihrer Mitmenschen und strahlen dabei eine schier unerschütterliche Ruhe und Zufriedenheit aus. Wer also eine liebevolle Partnerschaft sucht, die sich durch Treue, Beständigkeit und gemütliche Abende zu Hause bei gutem Essen auszeichnet, der findet im Kapha-Typ den optimalen Partner oder die optimale Partnerin.

Manchmal kann zu viel Harmonie jedoch auch langweilig werden. Nun tut ein dynamischer Kapha-Gegenpol gut, der wieder etwas mehr Spannung, Aufregung und sexuelles Kribbeln in die Beziehung hineinbringt.