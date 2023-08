Yoga von Anfang an

Beim Baby-Yoga werden wichtige Grundsteine gelegt, welche die Entwicklung eines Menschen früh sehr positiv beeinflussen. Gemeinsame Übungen stärken die Beziehung zwischen Eltern und Kind und machen einfach Spaß! Der Baby-Yoga-Workshop zeigt dir, wie’s geht.

Babys Yoga beizubringen, das klingt ein bisschen, wie Buddha zu erklären, wie man richtig meditiert. Babys sind einfach und sind damit von Natur aus Yoga. Allerdings war jeder von uns einmal ein Baby, und wir wissen, dass sich dieser Zustand irgendwann ändert. Die ersten Monate unseres Lebens sind für alle folgenden Jahre in großem Maße prägend. Beim Baby-Yoga werden früh wichtige Grundsteine gelegt – sowohl für die Entwicklung der kleinen Yogis selbst als auch für die Beziehung zu den Eltern, und damit für alle weiteren Beziehungen, die im Laufe des Lebens geknüpft werden. Es wird ein Raum geschaffen, in dem Kinder mit ihren Eltern spielerisch Yogaübungen lernen und sich mit ihnen gemeinsam entspannen können.

Baby-Yoga wird geboren

Mutter des Baby-Yoga ist die Anthropologin Françoise Barbira Freedman. Françoise war mit ihrem ersten Kind schwanger, als sie zu Forschungszwecken im Amazonas das einfache Leben der Ureinwohner teilte. Der dort erlebte, natürliche sowie auch fürsorgliche Umgang mit Schwangerschaft, Geburt und Babys hinterließ bei ihr einen bleibenden Eindruck, von dem auch Eltern in westlichen Ländern lernen können. Zurück in England kombinierte sie ihr neues Wissen mit Elementen der Yogatherapie, des Ayurveda und der indischen Babymassage. In Zusammenarbeit mit dem Yoga Biomedical Trust in London entstanden die Übungen und Sequenzen des Baby-Yoga. Diese Zusammenfügung neuen und alten Wissens brachte schließlich auch den Birthlight Trust hervor. Seit nun mehr als 30 Jahren widmet sich die Non-Profit-Organisation der Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden rund um Schwangerschaft, Geburt und die ersten drei Lebensjahre.

Die Entwicklung des Babys aktiv unterstützen

Alle Babys können vom Baby-Yoga profitieren. Dabei sollte die Yogapraxis dem Alter und dem Gesundheitszustand angepasst werden. Eine komplette Baby-Yoga-Einheit besteht aus einer Babymassage am Anfang, Übungssequenzen für die Babys, postnatalem Yoga für die Mütter und einer gemeinsamen Entspannung am Ende. Begleitet wird all dies von wechselnd lebhaften und ruhigen Liedern oder Reimen. Mit der Massage nehmen Eltern Kontakt zu ihrem Kind auf und leiten die Yogastunde ein. Die anschließenden Übungen kräftigen, dehnen und fördern das Gleichgewicht sowie die Koordination. Es werden sämtliche Körpersysteme […]