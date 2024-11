Fähigkeiten fürs Leben

Desirée Rumbaugh ist weit über die USA hinaus bekannt für ihren beeindruckenden Yogaunterricht. Wir sprachen mit ihr über Yoga als Stütze, die selbst in den schwierigsten Momenten des Lebens trägt, über ihren Ansatz beim Unterrichten und über Hingabe und Loslassen auf dem Weg des Älterwerdens.

Desirée Rumbaugh bereichert die internationale Yogaszene seit Jahrzehnten mit ihrer Präsenz als Lehrerin. Für sie selbst war Yoga im Leben oft ein wahrer Rettungsanker, der ihr Halt gab und ihr mit schweren Schicksalsschlägen umzugehen half. Wie ihr dabei auch die Yoga-Community eine wertvolle Stütze war, inwiefern die Asana-Praxis uns einen offeneren Blick auf Herausforderungen ermöglicht, und was sie im natürlichen Prozess des Alterns wichtig findet, erzählt Desirée in diesem Interview.

Interview

YOGA AKTUELL: Desirée, würdest du dich bitte selbst ganz kurz vorstellen? Seit wann praktizierst du Yoga, und was hat dich beeinflusst?

Desirée Rumbaugh: Mein Interesse an Yoga begann im Jahr 1987, ausgelöst durch eine Stunde im Stil des Bikram-Yoga. Zu der Zeit war ich Tänzerin, und die Haltungen fielen mir leicht. Damals hatte ich noch keine Ahnung, wie viel ich im Laufe der Zeit im Yoga darüber lernen sollte, wie man an Kraft und an Beweglichkeit gleichermaßen arbeitet! Ich fand dann zum Iyengar Yoga, und da wurde mir klar, dass ich einiges zu lernen hatte.

Du sagst, die Kraft des Yoga ist immens und unbezahlbar. Was genau meinst du damit, und wie hat dich Yoga in deinem Leben unterstützt?

Als 2003 mein Sohn ermordet wurde, spürte ich, wie mich die Kraft aus all meinen Jahren der Praxis und des Studiums, zusammen mit der Unterstützung all meiner Freunde aus der Yoga-Community, regelrecht trug. Ich wusste, dass schwierige Zeiten vor mir lagen, aber ich wusste auch, dass ich das nicht allein durchstehen muss. Als ich diese Unterstützung spürte, wusste ich, dass ich mich für den Rest meines Lebens auf die Yogaphilosophie und auf die Gemeinschaft stützen können werde. Umgekehrt kann auch ich Menschen über Wasser halten, wenn sie Unterstützung benötigen.

Der tragische Verlust deines Sohnes muss eine unglaublich schmerzhafte Erfahrung gewesen sein. Wie ist es dir gelungen, wieder Freude zu verspüren?

In den ersten Wochen danach begann ich mich zu fragen, ob ich jemals wieder in der Lage sein würde, Freude zu erleben. Wenn wir […]