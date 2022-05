Chakrapower: 7 Minuten für mehr Stärke und Vitalität

Übung: Das Boot (Navasana) Du sitzt am Boden, der Rücken ist gerade. Beine und Füße liegen nebeneinander. Die Hände ruhen entspannt neben dem Körper. Atme bewusst in das Solarplexuschakra ein und aus. Mit einer Einatmung winkle die Beine an und spanne deine Körpermitte an. Ausatmend streck beide Beine schräg nach oben gerichtet aus. Der Bauch bleibt angespannt. Strecke die Arme gerade nach vorne aus. Der Rücken bleibt aufgerichtet. Halte die Stellung mehrere Atemzüge lang und versuche, entspannt zu atmen. Wenn es dir möglich ist, stelle dir vor, dass du Kraft in das Solarplexuschakra hineinatmest. Ausatmend lasse alles los, was dich schwächt. Stütze dann die Hände auf den Boden, ziehe die Knie in Richtung Körper und lege die Beine ausgestreckt auf dem Boden ab. Verweile hier ein paar Atemzüge und spüre nach. Regelmäßig ausgeübt wirst du deine eigene Körpermitte besser wahrnehmen können.