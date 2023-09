Der Jaguar: elegant, stolz und schnell

Bei den Indianern Mittel- und Südamerikas genießt der Jaguar hohes Ansehen. Man sagt, dass er das alte Wissen hütet und Suchende durch den Dschungel der Unkenntnis zu mystischen Orten und Kraftplätzen führen kann. Solltest du dir Licht und Klarheit in deinem Leben wünschen, dann kann dir dieses wunderschöne Krafttier bestimmt helfen.

Der Jaguar (Panthera onca) mit seinen eleganten Bewegungen und seinem alles durchdringenden Blick zählt zu den größten Katzen der Welt. Er kann zwischen 100 und 190 cm lang werden, und seine Körperhöhe variiert zwischen 66 und 75 cm. Ein Weibchen trägt ein stolzes Gewicht von 45–90 kg, ein Männchen wird 55–100 kg schwer. Sein natürliches Zuhause hat der Jaguar in Mittel- und Südamerika. Hier hält er sich hauptsächlich in der Nähe von Flüssen wie dem Amazonas auf oder ist an Seen zu finden. Man sieht ihn aber auch in Sumpfgebieten, Savannen und Halbwüsten, da er in einem warmen Klima sehr anpassungsfähig ist. Sein Jagdgebiet ist sehr groß. Auf bis zu 100 Quadratkilometern streift die elegante Katze umher, um Hirsche, Gürteltiere oder Tapire zu erlegen.

Die Indianer Mittel- und Südamerikas schätzen den Jaguar. Besonders die Azteken, Tolteken und Mayas in Südamerika verehren ihn, weil er in ihren Augen das alte Wissen hütet und als Wächter der Energien der Maya-Kulturen betrachtet wird. Die Maya sehen im Jaguar sogar jene Gottheit, die über die Unterwelt herrscht, und zollen ihm entsprechenden Respekt. Das Fell des Jaguars durfte deshalb auch nur von hohen Amtsträgern wie Königen, Adelsfamilien oder den so genannten Jaguarkriegern, der obersten Kriegerkaste der Azteken, getragen werden. In Höhlen, Tempeln und an heiligen Kraftorten wurden viele Skulpturen, Steinfiguren und Malereien vom Jaguar gefunden. Auch heute noch wird der Jaguar weiterhin verehrt. In Guyana ist er das Wappentier, auf der brasilianischen 50-Reais-Banknote ist er abgebildet, und in Mexiko war er bei den Olympischen Sommerspielen im Jahr 1968 als Maskottchen zugegen. Die Bewunderung für den Jaguar machte aber auch vor den Küsten Europas nicht halt, denn ein britischer Autohersteller baute ein Auto mit gleichem Namen – hier thront die stolze Katze als Kühlerfigur auf der Motorhaube.