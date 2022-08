Wie war dein Sommer bisher? Hat er sich ausgelassen angefühlt? Bei Sonnenschein und Wärme macht das Leben doch irgendwie direkt mehr Spaß, oder? Wenn dir noch nach ein paar spätsommerlichen Buchtipps ist, dann findest du hier genug Lesefutter.

7 Buchtipps für deinen Spätsommer

1. Buchtipp: Gutes für den Beckenboden

Franziska Liesner: Der kleine Beckenboden-Coach: Die besten Übungen für eine stabile Mitte. Trias Verlag, 2022

Im Yoga lernen wir, wie wichtig es ist, über den Beckenboden eine stabile Mitte herzustellen. Und die brauchen wir, damit die Yogahaltungen leicht und stabil ausgeführt werden können. Auf 140 Seiten vermittelt die Autorin, Physiotherapeutin und Heilpraktikerin ein umfassendes Programm zum Aufbau und zur Stabilisierung eines starken Beckenbodens. Sie teilt Übungen mit dir, die es dir möglich machen, den Harnröhren- und Afterschließmuskel zu entdecken und zu trainieren. Ihre Übungen beschäftigen sich auch mit den Genitalien, dem Enddarm und dem Bauch. Es werden Atemübungen und Körperübungen vermittelt, die nicht nur den Beckenboden trainieren, sondern das gesamte Körpergefühl verbessern. Schließlich gilt: Je mehr wir in unserem Körper zu Hause sind, desto besser lernen wir die eigenen Bedürfnisse kennen – sowohl körperlich als auch mental. Ein empfehlenswertes Übungsbuch, das deine eigene Praxis sowie deinen Yogaunterricht sehr bereichern wird.

2. Buchtipp: Don’t Worry!

Shunmyo Masuno: Don’t worry. 90 Prozent deiner Befürchtungen treten gar nicht ein. 48 Impulse eines Zen-Mönchs für ein gelassenes Leben. Lotos Verlag, 2022

Der Titel des Buches sollte zu einem Mantra für uns alle werden. „Don’t worry!“. Besonders in der jetzigen Zeit können uns Impulse wie die des Zenmönchs Shunmyo retten. Er macht deutlich, dass die meisten Horrorszenarien, die wir im Kopf durchspielen, zum Glück nicht zur Realität werden. Der Zen-Mönch schenkt uns mit seinem kleinen Büchlein kurze, inspirierende Lektionen. Auf diese Weise führt er uns wie durch Zauberhand in einen Zustand von Leichtigkeit, Ruhe und Gelassenheit. Indem wir uns mit seiner Hilfe in den gegenwärtigen Moment begeben, lernen wir, dass wir kein eigentliches Problem haben. Denn im JETZT gibt es den immerwährenden Frieden, der frei ist von allem. Masuno zeigt uns, wie wir mithilfe von Zen lernen können, unsere Ängste und Sorgen in Schach zu halten, wie wir uns nur auf die Dinge konzentrieren sollen, die wir hier und jetzt erreichen können und wie wir unsere Beziehungen verbessern können. Die Tipps sind so einfach, dass jeder von uns sie beherzigen kann. Wie schön wäre die Welt, wenn jeder Mensch auf dieser Welt auch nur drei Tipps aus dem Buch beherzigen würde. Dann wäre dieser Planet ein Paradies. Dienen wir doch am besten selbst gleich als ein Vorbild und nutzen wir dieses Buch als eine gute Vorlage dafür.

Anzeige



3. Buchtipp: Für eine entspannte und offene Sexualität

Nicole von Wagner, Yvonne Fricke: Da kann ja jede kommen. Was wir von zwei Ladys über Sex lernen können. blanvalet Verlag, 2022

Das Buch wirbt mit dem Slogan: „Das erste Sex-Buch, das man offen in der U-Bahn lesen kann: stilvoll, selbstbewusst und mit hohem Niveau.“ Diese Aussage spiegelt auch das wider, was die beiden über Sex vermitteln möchten. Die beiden Freundinnen und Kolleginnen sind bekannt geworden durch ihren Podcast „Ladylike“ und wurden bereits mehrfach mit dem deutschen Radiopreis der Grimme Jury ausgezeichnet. In ihrem Buch sprechen die beiden über viele Themen wie zum Beispiel über guten und schlechten Sex. Es geht um Naturspielzeug, Orgasmus, sexuelle Orientierung, die Periode beim Sex und dem Thema Liebe per se. Sie beleuchten, wie es sich anfühlt, wenn Männer sich in Miniröcken wohler fühlen und Frauen Bärte tragen. Und was hat das alles mit Yoga zu tun? Nun ja, wer eine entspannte und offene Sexualität hat, wird auch auf der Yogamatte entspannt und offen sein.

4. Buchtipp: Solang die Natur noch lebt, durchstreife die Wildwiesen!

Angelika Huber-Janisch, Annette Zacharias: Die Wildwiese. Knesebeck Verlag, 2022

Wer jetzt mit offenen Augen durch die Natur geht, der wird wahrnehmen, dass es immer noch fliegt, krabbelt, brummt und summt. Die Natur lebt – noch… Auf unseren Wiesen und Feldern ist viel los. Die Wildwiese ist ein faszinierender Ort, auf dem es viel zu entdecken gibt. In ihrem Buch beschreiben die zwei Autorinnen, wer alles dort lebt und wie diese wunderschönen Geschöpfe ihr Überleben sichern. Dieses Buch ist ein zauberhaftes, spielerisches Lehrbuch für Kinder – und für Erwachsene, die das Kind in sich nähren möchten. Es ist auch ein gutes Buch, um Menschen Achtsamkeit auf eine spielerische Weise näher zu bringen.

5. Buchtipp: Willkommen in der Ayurveda Sprechstunde

Dr. med. Janna Scharfenberg, Dr. med. Alina Hübecker: Ayurveda Sprechstunde. Südwest Verlag 2022

Ayurveda ist die Wissenschaft vom langen Leben. Es ist in meinen Augen eine wundervolle Wissenschaft, die uns mit sanften Mitteln gut in eine Balance bringen kann. Dies machen die beiden Ayurvedaspezialistinnen in ihrem Buch wieder einmal deutlich. Auf knapp 400 Seiten gehen sie auf die Grundlagen des Ayurveda ein, beschreiben den Einfluss der Jahres- und Tageszeiten. Sie erläutern die drei Säulen der Gesundheit und beschreiben, wie wichtig die ayurvedische Ernährung ist, um Krankheiten vorzubeugen. Im zweiten Kapitel steht das Thema „Krankheiten verstehen“ im Vordergrund. Es geht darum, wie Krankheiten entstehen und wie sie mithilfe des Ayurveda behandelt werden können. Der dritte Teil zeigt uns, wie wir gesund bleiben können. Und schließlich werden verschiedene Krankheitsbilder wie z.B. Stoffwechselstörungen, Krankheiten der Schilddrüse, Infektionen der Atemwege, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Hauterkrankungen und die mentale Gesundheit detailliert vorgestellt. Der Verlag preist dieses Buch als Standardwerk an. Ein tiefes Verständnis erhält man nach genauer Lektüre dieses Buches auf jeden Fall. Ein empfehlenswertes Buch für alle, die sich mit der ganzheitlichen Medizin des Ayurveda beschäftigen möchten.

6. Buchtipp: Sweet Dreams!

Heather Darwall-Smith: Guter Schlaf. Die eigenen Schlaf- und Lebensgewohnheiten verstehen und bewusst verändern. DK Verlag 2022

Schlafstörungen sind ein weitverbreitetes Phänomen in unserer Gesellschaft. Und ein nicht zu Unterschätztes! Denn nichts geht über einen gesunden und guten Schlaf. Wie wir zu diesem zurückfinden können, wird in diesem Buch beschrieben. Das Buch setzt sich mit den Prinzipien des guten Schlafes auseinander. Es geht auf die verschiedenen Lebensphasen ein und beschreibt zum Beispiel, wie sich die Schwangerschaft auf den Schlaf auswirkt, wie man einem übermüdeten Baby in den Schlaf hilft, warum Teenager tagsüber einnicken, wieso man während der Menopause schlaflos ist, wie sich die Bildschirmzeit auf den Schlaf auswirkt. Es befasst sich aber auch damit, ob und wie Yoga das Einschlafen erleichtern kann, wie sich Schlafmangel auf das Immunsystem auswirkt und warum Beine nachts ruhelos sind und schmerzen. Dieses Buch beschäftigt sich tatsächlich auf eine sehr umfassende Weise mit dem Schlaf und könnte jeden Menschen interessieren. Entweder um sich selbst zu verstehen oder um schlaflosen Menschen im eigenen Umfeld gute Tipps aus diesem Buch zu geben.

7. Buchtipp: So geht basische Ernährung

Sabine Wacker: Basenfasten. Das Kochbuch. Über 170 Genießer-Rezepte. Trias Verlag 2021

Die basische Ernährung stellt für all diejenigen eine gute Alternative dar, die ihren Körper vor Übersäuerung schützen wollen. In acht Kapiteln beschreibt die Autorin und Basenfasten-Expertin Sabine Wacker die wichtigsten Prinzipien der basischen Ernährung. Sie beschreibt, wie ein perfekter Basentag aussehen kann, welche basischen Lebensmittel guttun und worauf man im Umkehrschluss verzichten sollte. Sie erklärt die wichtigsten basischen Lebensmittel und vermittelt das Basenfastenprogramm auf einen Blick. Zahlreiche Rezepte machen deutlich, dass gesundes Essen wirklich lecker sein kann und auch schnell zubereitet ist. Wie wäre es mit herrlich fruchtigen Obstsalaten oder Smoothies zum Frühstück? Zu Mittag könntest du dich mit knackigen Salaten und frischen Gemüsegerichten und abends mit einem warmen Süppchen verwöhnen. Das Kochbuch enthält viele praktische Tipps aus der gesunden Gemüseküche und macht deutlich, wie leicht wir Vitalstoffe tanken und unser Immunsystem auf ganz natürliche Weise stärken können.