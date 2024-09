Die 5 häufigsten inneren Blockaden

… gegen Freiheit und persönliche Kraft – wie sie entstehen, und wie du sie erkennst.

Wir alle werden mit dem Potenzial für wahre Größe geboren. Worin diese liegt, entscheiden wir ganz allein. Niemand anders kann es für uns entscheiden – wirklich niemand. Allerdings ist das nichts, was wir während unserer prägenden Jahre oder während der Schulzeit beschließen. Vielmehr handelt es sich um etwas, das bereits entschieden ist. Schon bevor wir geboren werden, wählen wir als Teil der allgemeinen Seelenaufgabe, die wir uns für unsere Lebensspanne hier auf der Erde aussuchen, auch eine bestimmte berufliche Laufbahn. Und wir geben uns sogar die notwendige Energie, um diese diesen Berufsweg zu erfüllen. Künstlerin oder Künstler zu sein erfordert beispielsweise viel Zweite-Chakra-Energie, so dass wir uns dann dafür entscheiden, in unserer menschlichen Gestalt mit einem starken zweiten Chakra geboren zu werden. Um eine Professur auszuüben, braucht man viel Dritte-Chakra-Energie und entschließt sich dementsprechend, mit einem starken dritten Chakra zur Welt zu kommen. Wir bereiten uns so gut wie möglich auf das Leben vor, das wir hier führen möchten. Dann werden wir geboren und sind natürlich zunächst nicht in der Lage, unsere Lebenspläne zu kommunizieren. Somit sind wir in den ersten Jahren unseres Lebens vollkommen von unseren Bezugspersonen abhängig. Vielleicht haben wir das Glück, dass die Familie und das Umfeld, in dem wir aufwachsen, über ausreichend Stabilität und Bewusstsein verfügen, um uns zu ermöglichen, dass wir eine ungefähre Idee unseres Plans beibehalten. Daher erhalten manche Kinder – für gewöhnlich etwa im Alter von sechs Jahren – im Traum Einblicke in ihre Bestimmung, und manche wissen in einem geringfügig höheren Alter bereits, was sie in ihrem Leben werden oder tun möchten.

In anderen Fällen hingegen führt ein Mangel an Stabilität und/oder an Verständnis in der Umgebung dazu, dass unsere Träume und Wünsche unterdrückt werden, was oft dazu führen kann, dass wir sie aus dem Blick verlieren und die Verbindung zu unserer inneren Kraft und Freiheit verlieren – und all das, bevor wir mit einer zwölfjährigen Ausbildungsphase beginnen, die so konzipiert ist, dass sie jedes noch verbleibende Gespür für die persönliche Bestimmung erlöschen lässt.

Für mich als Energiearbeiter und spirituellen Heiler ist es eins der Elemente meiner Arbeit, diejenigen Dinge im Leben eines Menschen freizulegen, die ihn darin blockiert haben, […]