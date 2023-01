Vegan rock you: Vegane Rezepte für deinen Veganuary

Artischocken mit zweierlei Dip – © Vegan Rock You, Südwest Verlag

für 4 Portionen // Zubereitungszeit: 15 Minuten // Kochzeit: 40 Minuten

Wir lieben Artischocken, vor allem wenn man die Blätter abzupft und sich wie eine kleine Raupe Nimmersatt bis zum Herz durchfrisst. Jedes Blättchen wird gedippt, wahlweise süß oder scharf. Das Herz schmeckt dann am besten mit dem Rest der Soßen. Oftmals sind die Artischocken so groß, dass man nichts außer ein wenig Salat oder Kartoffeln dazu isst, ansonsten sind sie auch eine delikate Vorspeise.

Zutaten:

FÜR DIE ARTISCHOCKEN: 4 große Artischocken (pro Person 1 Artischocke) | etwas Salz | 1 Zitrone, in Scheiben geschnitten

FÜR DIE SCHARFE CRÈME FRAÎCHE: 1 Becher Creme VEGA | 1–2 TL Harissa (gibt es in jedem Bioladen oder Supermarkt zu kaufen und ist immer vegan) | 1 Spritzer Limette | Salz nach Belieben

FÜR DIE SENFSAUCE: 1 Bund Petersilie, gehackt | 1 kleine Zwiebel, in feine Würfel geschnitten | 4–5 EL süßer Senf | 3 EL Olivenöl | ½TL Salz | Wasser

Zubereitung: