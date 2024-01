Richtig kommunizieren

Max Strom ist als Yogalehrer auf der ganzen Welt unterwegs. Sein klarer, leicht nachvollziehbarer, aber auch humorvoller Unterrichtsstil begeistert Menschen überall. YOGA AKTUELL hat er im Interview erzählt, wie Yogalehrer unterrichten sollten, damit sie von ihren Schülern wirklich verstanden werden.

Häufig erhalten die Schüler in einer einzigen Haltung dreißig verschiedene Anweisungen. Wie sollen unsere Schüler gleichzeitig tief atmen? Wir bringen den Körper im Yoga dazu, völlig neue Dinge zu tun – deshalb müssen wir den Unterricht sehr einfach gestalten.

Interview

YOGA AKTUELL: Du bietest inzwischen Kommunikations-Workshops für Yogalehrer an. Warum ist dir das Thema wichtig?

MAX STROM: Wenn ich mit den Teilnehmern meiner Ausbildungen oder anderen Lehrern spreche, erzählen sie mir häufig, dass sie bisher noch keinerlei Unterweisung in diese Richtung erhalten haben. Fragt man allerdings Schüler, was ihnen an einer Yogastunde gefallen oder nicht gefallen hat, dann geht es häufig darum, wie ein Lehrer kommuniziert. Als ich noch Yogaschüler war, bin ich häufig Lehrern begegnet, die fachlich kompetent waren – aber ich fand es unangenehm, ihnen zuzuhören. Ich denke, viele Yogalehrer könnten erfolgreicher sein, wenn sie an ihren Stimme und ihrer Sprache arbeiten würden.

Welche Fehler werden am häufigsten gemacht?

Erstens: Ich finde, die meisten Yogalehrer sprechen viel zu leise und zu schnell. Es macht einen Unterschied, ob du mit einem Freund sprichst, der einen Meter von dir entfernt ist, oder mit einer Gruppe, die sich in einem großen Raum befindet. Wenn du möchtest, dass auch die Menschen am anderen Ende des Raums dich verstehen, musst du die Lautstärke deiner Stimme um ca. 60 Prozent erhöhen. Zweitens: Es fällt unserem Geist leicht, Gedanken zu folgen, wenn der Körper sich dabei nicht bewegt. Aber wenn ich jemanden darum bitte, seinen Körper in verschiedene Haltungen zu bringen und gleichzeitig etwas zu spüren, dann muss ich ihm dafür die nötige Zeit geben. Besonders, wenn es sich bei den Schülern um Anfänger handelt, die häufig wenig Kontakt zu ihrem Körper haben. Deshalb sollten wir eine Anweisung geben und pausieren – eine Anweisung geben und pausieren …

Also reden Yogalehrer zu viel, geben zu viele Anweisungen?

Ja, genau. Häufig erhalten die Schüler in einer einzigen Haltung dreißig verschiedene Anweisungen. Wie sollen unsere Schüler gleichzeitig […]