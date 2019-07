Mit YOGA AKTUELL Plus kannst du den kompletten Beitrag lesen. Melde dich direkt hier an und profitiere u.a. von folgenden Vorteilen: Zugriff auf tausende exklusive Artikel, Beiträge und Interviews zu Yoga, Ayurveda, Gesundheit und Spiritualität

Du musst als Lehrer nicht von allen geliebt werden. Manchmal passen die Wünsche der Teilnehmer einfach nicht mit dem Stil des Lehrers zusammen. Schwierig wird es allerdings, wenn ihr Zeit zusammen verbringen müsst. Aber auch dann kann Yoga dir dabei helfen, eine solche Situation gut zu meistern. Wie dies möglich ist, erfährst du hier. Es geht ums Loslassen. Und wenn wir loslassen, werden wir geschmeidig, weich und ganz von selbst biegsam. Und wenn wir Yoga seiner Selbst wegen machen, dann ist es auch erfahrungsgemäß egal, welche Haltungen wir machen. Im letzten Sommer habe ich im Süden Europas eine Yogagruppe geleitet. Aus der Beschreibung der Ankündigung ging ganz klar heraus, dass es sich hierbei um eine ruhige Yogapraxis – Yin Yoga – mit viel Meditation handelt. Anscheinend hatten aber leider nicht alle Teilnehmer des Kurses die Beschreibung des Kurses genau durchgelesen. Zwei Teilnehmer hatten sich auf dynamisches Yoga – also auf viel Bewegung gefreut. Die Erfahrung, dass Teilnehmer einen Yogaurlaub buchen, ohne sich genau über das zu informieren, was sie erwartet, mache ich – und machen auch Anbieter von Yogareisen immer wieder. Eine solche Situation kann natürlich zu Anspannung und Unzufriedenheit führen. Wir nehmen uns überall mit hin – auch auf die Matte Ich mache immer wieder die Erfahrung, dass besonders leistungsorientierte Menschen die Tendenz haben, auch ihre Yogapraxis danach zu bemessen, wie erfolgreich sie auf der Matte sind. Kommen sie gut und tief in Haltungen hinein, haben sie das Gefühl, „gute“ Yogis zu sein. Ist es ihnen nicht möglich, bestimmte Haltungen zu machen, überkommt sie schnell das Gefühl, noch mehr üben zu müssen oder noch besser werden zu müssen. Andere glauben wiederum, dass sie erst dann „richtig“ Yoga gemacht hat, wenn sie am Ende der Stunde so richtig erschöpft sind. Und wieder andere sind davon überzeugt, dass sie erst dann […]