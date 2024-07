Anti-entzündliche vegane Rezepte, im Handumdrehen zubereitet!

Frisch und gesund zu kochen muss nicht kompliziert sein. Diese alltagstauglichen Rezepte sind schnell und einfach zubereitet und lassen sich leicht in den Alltag integrieren. Das Besondere an ihnen ist, dass die Zutaten aus anti-entzündlichen pflanzlichen Lebensmitteln bestehen und Körper und Seele guttun.

Was macht eine anti-entzündliche Ernährung aus?

Eine entzündungshemmende pflanzenbasierte Ernährung ist reich an Gemüse, Obst, Hülsenfrüchten, Nüssen, Kräutern und Saaten – sie enthält ausreichend Antioxidantien, gesunde Fette sowie pflanzliche und fermentierte Lebensmittel, die eine Vielfalt an Mikroorganismen im Darm fördern und den Körper vor degenerativen Prozessen schützen. Eine ausgewogene, anti-entzündliche Ernährung kann wirksam chronisch-entzündliche Erkrankungen lindern und Erkrankungen vorbeugen.

Die Natur bietet dir einen wahren Schatz an leckeren und heilsamen Lebensmitteln – anbei eine Auswahl an Rezepten aus dem Buch Healing Kitchen von Shabnam Rebo, die in der Zubereitung maximal 30 Minuten in Anspruch nehmen, gesund sind und raffiniert schmecken!

REZEPTE