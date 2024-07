Verkörpern statt verkopfen

Verbinde dich mit deiner Körperweisheit! Britta Kimpel, Yogalehrerin und Expertin für NeuroEmbodiment, über das Nervensystem als Grundlage für echte Verbundenheit mit uns selbst.

Wer die Yogamatte ausrollt, weiß um das Gefühl während und nach der Praxis: Wir kommen wieder in unserem Körper an. Im Alltag entfernen wir uns oft von uns selbst – die Yogapraxis hilft uns, wieder heimzukommen und präsent zu werden mit all dem, was ist. Auch in der Arbeit mit dem autonomen Nervensystem geht es um das Erfahren und Erleben im eigenen Körper; es geht darum, die inneren Körperwelten besser kennenzulernen und infolgedessen der eigenen Intuition und Körperweisheit (wieder) mehr zu vertrauen.

Darüber sprachen wir mit Britta Kimpel, Diplom-Psychologin, Yogalehrerin, Expertin für NeuroEmbodiment® und Gründerin der körperorientierten Methode NeuroEmbodied Soul Centering® (NESC). Sie hatte sich selbst auf ihrem Karriereweg in der Berufswelt verloren, hatte keinen Zugang mehr zu ihrem Körper. Aus ihren eigenen Erfahrungen und ihrem Wissen um das Nervensystem, somatische Körperarbeit und Embodiment wurde dann die Vision geboren, auch anderen Menschen dabei zu helfen, über Nervensystemarbeit wieder in Verbindung mit sich selbst zu kommen.

INTERVIEW

YOGA AKTUELL: Warum sehnen wir uns nach einem intuitiveren Umgang mit uns selbst?

Britta Kimpel: Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, die sehr leistungsorientiert ist und die alles, was mit dem Verstand zu tun hat, ein bisschen höher bewertet als das, was mit dem Fließenden und dem Emotionalen zu tun hat. Auf der Verstandesebene werden wir auch in der Schule bewertet, und diese Verstandesorientierung ist das, was als „gut“ gilt.

Hinzukommt, dass wir gesellschaftlich sehr viel Stress ausgesetzt sind, uns räumlich von der Natur entfernt haben, keinen natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus mehr haben und zu jeder Zeit alles machen können. Auch durch die Art, wie wir uns ernähren, haben wir uns vom Ursprung entfernt. All das ist sehr viel Stress für das autonome Nervensystem. Und wenn Stress im System ist, dann können wir uns nicht so gut spüren.

Ich glaube, wir merken, dass wir oft gegen unsere Natur handeln, während in uns die Sehnsucht wächst, uns wieder mehr mit uns zu verbinden und eine Einheit zu sein. Es ist eine Sehnsucht – ich weiß ganz ehrlich nicht einmal, ob ich es Intuition nennen würde – nach einer Verbindung zu uns selbst.

Ich glaube, dass gerade […]