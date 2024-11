Yoga für den kreativen Geist

Wie Yoga dir helfen kann, dich mit deiner schöpferischen Kraft zu verbinden, erklärt Alejandra Baltazares, die tief in dieses Thema eingetaucht ist – und zeigt dir dazu eine Sequenz, die zuerst Verspannungen in der oberen Körperhälfte löst und sich dann dem Beckenbereich widmet.

Im Jahr 2010 setzte sich Marina Abramović (die wahrscheinlich berühmteste Performance-Künstlerin überhaupt) an einen Tisch im Museum of Modern Art in New York und lud das Publikum ein, ihr nacheinander jeweils für einige Minuten gegenüberzusitzen. Drei Monate lang blickte sie an sechs Tagen in der Woche für siebeneinhalb Stunden täglich, ohne zwischendurch zu essen oder zu trinken, jeden Besucher schweigend an – in einer Performance mit dem Titel „The artist is present“ („Die Künstlerin ist anwesend“).

Ihre Performance umfasste viele Aspekte von Durchhaltevermögen und Disziplin, aber in allererster Linie ging es darum, sich ihrer Verletzbarkeit und ihren Ängsten zu stellen. Dieser Prozess hat viele Grundprinzipien mit der Yogapraxis gemeinsam.

Kunst und Yoga haben eine bedeutsame Geschichte gegenseitiger Inspiration. Einige Yogastile, die heute populär sind, haben ihren Ursprung in der Zeit des Performance-Kunst-Booms unter Einfluss der östlichen Philosophien im Westen nach den späten 1960ern. Es ist kein Zufall, dass die Gründer der Jivamukti-Methode Künstler waren. Marina Abramović und zahlreiche weitere Performance-Künstlerinnen und -Künstler haben Elemente von Achtsamkeit, Meditation, Atembewusstsein und dem Meistern von Bewegung als Ausdrucksmittel in ihre Arbeit übernommen.

Beide Praktiken bringen dich durch Kontemplation und Reflexion in den gegenwärtigen Moment. Sie streben spirituelle oder intellektuelle Transzendenz durch konstante Praxis und Hingabe an. Doch obwohl sie vieles miteinander gemeinsam haben, gibt es einen bedeutsamen Unterschied zwischen ihnen: Kunst hat ein Endziel, während es beim Yoga um den Prozess geht. Und genau hierauf möchte ich im Workshop den Fokus richten, denn Kreativität entfaltet sich im Verlauf des Prozesses. Kreativität ist grundlegend für künstlerisches Schaffen, aber sie ist nicht allein Künstlern vorbehalten, sondern vielmehr ein essenzielles Element menschlicher Erfahrung. Sie wirkt sich auf verschiedenste Dimensionen unseres Lebens aus: vom Problemlösen über unseren persönlichen Selbstausdruck bis hin zu technischen Innovationen und wirtschaftlichen Entwicklungen.

Wie Kreativität entsteht, ist nicht ganz genau bekannt. Neurowissenschaftler gehen davon aus, dass sie unterschiedliche Hirnregionen, neuronale Netzwerke und Hormone einbezieht, die alle zusammenwirken. Dopamin (das „Belohnungshormon“) spielt eine entscheidende Rolle, aber auch Serotonin (das „Stimmungshormon“ oder […]