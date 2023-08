Deftig Vegan Mediterran

Ob die Heimat dieser Suppe in Frankreich oder doch in Griechenland liegt? Wen kümmert’s, solange sie so köstlich schmeckt …

Zubereitungszeit: 15–20 Min. plus 10–15 Min. Garzeit

Für 4 Personen

Zutaten:

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

700 g Fenchel

1 kleine Bio-Zitrone

2 EL Olivenöl plus 1–2 EL zum Beträufeln

2 TL Fenchelsamen

75 ml Pastis

ca. 1,5 l Gemüsebrühe

Salz

ca. 1 TL Piment d’Espelette (oder Cayennepfeffer)

100 g veganer Feta