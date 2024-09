Vata-Dosha ausgleichen – eine geführte Meditation

Vertiefe dein Wissen mit unseren exklusiven digitalen Themensammlungen.

YOGA AKTUELL eBundle digital lesen auf allen gängigen Endgeräten

Freischaltung sofort nach Bestellung

Was ist der Veda wirklich? Der bekannte indische Yogi und Philosoph Sri Aurobindo brachte in seinem Werk „Das Geheimnis des Veda“ und anderen Veröffentlichungen Licht in das innere Wesen der von den Rshis geschauten Hymnen. In dieser profunden Serie über die indischen Urtexte und die Ursprünge des Yoga gibt Veden-Kenner Nishtha Müller unter Bezugnahme auf Aurobindos Erkenntnisse eine weitreichende Einführung in die bedeutenden Überlieferungen.

Hier findest du eine Übersicht aller erhältlichen eBundles