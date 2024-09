Yoga-Nidra ist eine besondere Körpermeditation, die leicht erlernt werden kann und schnell ihre entspannende, heilsame Wirkung entfaltet. Sie führt uns zurück in unsere Mitte und in unsere Kraft.

Was ist aus Ihrer Sicht notwendig, um Erschöpfungszustände und Burn-out vorzubeugen, die wir immer häufiger schon bei jungen Menschen feststellen können?“ Diese Frage stellte mir kürzlich ein Mann, der in seiner Firma umfassende Personalverantwortung hat. Nachdem ich einiges aufgezählt hatte, was sich in der Yoga- und Therapiepraxis bewährt hat, empfahl ich ihm, sich näher mit Yoga-Nidra zu befassen. Gerade weil diese Methode so einfach zu erlernen ist, eignet sie sich für Menschen, die wenig Zeit zum Üben bzw. für den Besuch von Yogastunden haben.

Seine Wurzeln hat Yoga-Nidra im Tantra-Yoga und in den klassischen Yogaschriften des achtstufigen Pfads des Patanjali. Dem indischen Yogameister Swami Satyananda Saraswati (1923–2009) gebührt großer Dank dafür, dass er die vielfältigen und teilweise sehr komplexen Techniken aus der jahrhundertealten Yogatradition in einem System zusammengefasst hat, das für den heutigen Menschen leicht anwendbar ist und dabei eine enorme Wirkung zeigt. Es scheint so verblüffend einfach, dass ich anfangs selbst nicht glauben konnte, wie schnell eine wohltuende Wirkung zu spüren ist. Mein initiatorisches Erlebnis mit Yoga-Nidra hatte ich durch eine Yogakursteilnehmerin, die während ihrer Ausbildung über mehrere Wochen eine Arbeit über Yoga-Nidra schrieb, für die ich ihr CDs und Literatur empfohlen hatte. Unbemerkt hatte sich ihr Mann die CDs kopiert und damit über ein halbes Jahr an seiner Alkoholsucht gearbeitet. Schließlich überraschte er seine Frau mit der Feststellung, er sei jetzt dank Yoga-Nidra trockener Alkoholiker. Täglich hatte er mit Hilfe eines Sankalpa seinen festen Entschluss bekräftigt, ohne Alkohol zu leben, und damit seine Widerstandskraft gestärkt. Dieser Erfolg hält nun schon seit nahezu zehn Jahren an. Für mich zeigt sich daran wieder einmal die große Weisheit des Yoga, die heute so aktuell ist wie vor vielen hundert Jahren.

Der Schlaf der Yogis

So oder als „schlafähnlicher Schlaf“ wird der Sanskrit-Begriff Yoga-Nidra übersetzt („nidra“, f. = Schlaf; Anm. der Red.). Gemeint ist das Erreichen einer Bewusstseinsebene, die dem Schlaf ähnelt. Dabei können in unserem Gehirn tiefere Frequenzen (Alpha- oder Theta-Frequenzen) nachgewiesen werden, was zur Entspannung führt. Außerdem können auf dieser tiefen und entspannten Frequenzebene Inhalte des Unbewussten leichter ins Bewusstsein dringen bzw. Inhalte des Wachbewusstseins im Unbewussten verankert werden. Alpha- und Theta-Frequenzen sind auch kurz vor dem Einschlafen und in bestimmten Schlafphasen zu messen. Wir kennen alle die Träume kurz vor dem völligen Erwachen, die Botschaften aus unserem Inneren übermitteln können. In der Tiefenpsychologie bezeichnet man Träume deshalb als „Königsweg zur Psyche“. Diese Botschaften können uns Blockaden, Widerstände oder Ressourcen aufzeigen, die bisher nicht erkannt bzw. genutzt wurden. Auf ähnliche Weise können im Yoga-Nidra während des „schlafähnlichen Schlafs“ Kräfte genutzt werden, die in der Tiefe schlummern.

Die einzelnen Stufen von Yoga-Nidra haben dabei jeweils eine besondere Bedeutung. Es empfiehlt sich, diese auch gesondert zu üben, um in der so genannten Yoga-Nidra-Reise eine tiefere Wirkung zu erzielen.

Die Stufen von Yoga-Nidra

Shavasana: Tiefenentspannung

Die „Totenstellung“ ist eine geeignete Vorbereitung und gleichzeitig der erste Schritt. Yoga-Nidra wird in der Regel in der Rückenlage ausgeführt. Es ist also lediglich eine bequeme Unterlage notwendig, ein Kissen und eine leichte Decke sowie evt. ein Augenkissen. Anfangs sollte der Entspannung mehr Zeit eingeräumt werden, mit zunehmender Übung reicht eine kurze Anfangsentspannung.

Atembeobachtung

Die Atembeobachtung bzw. Atemlenkung kennen wir aus der klassischen Yogapraxis des Pranayama. Sie ist der nächste Schritt und beinhaltet z.B. die Wahrnehmung der drei Atemräume – Bauch, Brustkorb und Schlüsselbeinregion – oder Übungen zur Vertiefung der Ausatmung.

Antar Mauna: Gedankenstille

Dieser Teil von Yoga-Nidra ist für viele Übende der schwierigste, da wir in der Regel nicht gewöhnt sind, unsere Gedanken und Gefühle sozusagen wie von außen zu beobachten. Der Einfachheit halber werden alle Wahrnehmungen körperlicher, emotionaler oder mentaler Art als „Gedanke“ bezeichnet. Die Praxis des Antar Mauna bedeutet, diese Gedanken wahrzunehmen und sie wieder gehen zu lassen. Jeder Gedanke kann dabei mit der Vorstellung verbunden werden, dass er wie eine Wolke am Himmel weiterzieht, wie eine Welle zurückrollt ins Meer oder wie ein ungebetener Gast das eigene Haus wieder verlässt.

Diese Übungspraxis finden wir auch in anderen Meditationstraditionen, z.B. in der buddhistischen Vipassana-Meditation. Antar Mauna, die Gedankenstille, sollte unbedingt immer wieder als Vorbereitung auf Yoga-Nidra geübt werden.

Nyasa: Kreisen der Wahrnehmung durch den Körper

Die Lenkung der Wahrnehmung durch den ganzen Körper ist sozusagen das Herzstück von Yoga-Nidra. In immer gleicher Reihenfolge werden die einzelnen Körperteile in relativ schneller Folge angesprochen. Dabei beginnt man bei der rechten Hand, beim rechten Daumen und lenkt die Wahrnehmung durch die ganze rechte Körperseite, dann in gleicher Weise durch die linke Körperseite. Es folgen die Körperrückseite, der Kopf und das Gesicht und die Körpervorderseite. Eine besondere Form des Nyasa stellt die Lenkung der Energie durch Knochen und Gelenke sowie durch die inneren Organe dar. Diese Praxis eignet sich aus meiner Erfahrung besonders zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte oder zur Stärkung des Immunsystems. Ist man erst einmal mit dieser Grundpraxis vertraut, kann man die Lenkung der Wahrnehmung mit der Visualisierung von Heilenergie oder Licht verbinden. Ursprünglich wurden während Nyasa Mantras rezitiert, die den einzelnen Körperteilen zugeordnet sind. Mit diesen heiligen Silben soll die Verbindung des jeweiligen Körperbereichs mit der göttlichen Energie intensiviert werden. Auch ohne eine solch komplexe Mantra-Praxis kann diese Verbindung während Nyasa visualisiert und damit intensiviert werden.

Während Nyasa erlebt der Übende neben einem verstärkten Ener-giefluss im ganzen Körper in der Regel eine besondere Form der Entspannung auf körperlicher, emotionaler und mentaler Ebene.

Sankalpa: der feste Entschluss / die Lösungsformel

Dieser innere Vorsatz oder feste Entschluss wird am Anfang der Yoga-Nidra-Reise mehrmals gesprochen und am Ende wiederholt. In Yoga-Nidra wird der Sankalpa mit einem Samen verglichen, der reiche Frucht bringt, wenn er tief genug in die Erde gelegt, liebevoll gepflegt und genährt wird. Diese Pflege findet in Yoga-Nidra durch die regelmäßige Wiederholung statt. Dabei ist es wichtig, herauszufinden, welchen Samen man legen möchte, welches Thema gerade jetzt im Leben besondere Aufmerksamkeit braucht. Es kann sich dabei um etwas ganz Konkretes handeln, wie z.B. die Verbesserung der Gesundheit, das Erreichen eines bestimmten Ziels, das Bestehen einer Prüfung usw. Immer sollte es aber um die Entwicklung des eigenen Potenzials im Einklang mit der inneren Führung gehen.

Will man mit Hilfe des Sankalpa alte Muster auflösen oder bisher unbekannte Kraftressourcen erkennen, erfordert das meist eine eingehende Auseinandersetzung mit dem Thema. Nur so kann man herausfinden, wo Veränderung stattfinden muss oder welche Kräfte dazu gebraucht werden. Dazu ist es wichtig, sich entsprechende Fragen zu stellen, um herauszufinden, was einem wirklich am Herzen liegt. Genauso wichtig ist auch die Frage, was einen an der Verwirklichung dieses Wunsches hindert. In der Regel müssen wir dafür etwas Altes loslassen, seien es alte Glaubenssätze, Ängste oder Verhaltensweisen. Auch das sollten wir uns beim Finden des Sankalpa bewusst machen. Beispielsweise ist es im Fall einer Krankheit vielleicht notwendig, Zweifel und Ängste loszulassen, damit die heilenden Kräfte wirksam werden können. Der Sankalpa hat damit einen gewissen Doppelaspekt: Das Gewünschte wird in der Regel positiv, kurz und präzise formuliert, und gleichzeitig wird man sich darüber klar, was man dafür loslassen möchte. Dieser Satz sollte sich außerdem gefühlsmäßig angenehm und stärkend anfühlen. Wir wissen aus der Hirnforschung, dass alles, was mit einem positiven Gefühl verbunden ist, eine stärkere Wirkung auf unser Gehirn hat – und damit eine größere Chance, verwirklicht zu werden. Durch die häufige Wiederholung dieses Satzes in Verbindung mit dem Kreisen der Wahrnehmung durch den Körper kommt es auf der Ebene des Gehirns zu neuen Vernetzungen, was wiederum zu tiefgreifenden Veränderungen von Denkmustern und damit zu konkreten Veränderungen führen kann.

Visualisierung

Die innere Vorstellung von Bildern bzw. Symbolen wird im Yoga-Nidra auf verschiedene Weise eingesetzt. In Verbindung mit Nyasa können etwa die Chakra-Symbole visualisiert und auf den Körper projiziert werden. Die Lenkung der Wahrnehmung durch den Körper kann auch mit der Vorstellung von polaren Körperempfindungen verbunden werden, wie z.B. Kälte und Wärme, oder Schwere und Leichtigkeit. In der Regel beginnt man dabei mit der eher unangenehmeren Vorstellung. Übt man solche polaren Empfindungen über einen längeren Zeitraum, so führt das zu einer gewissen Freiheit von Verhaftung an übermäßige emotionale Bewertung bzw. zur Möglichkeit, die eigene Befindlichkeit zu verändern. Ich persönlich habe dadurch eine extreme Kälteempfindlichkeit überwunden, die mich in manchen Situationen regelrecht gelähmt hatte.

Ich verstehe Yoga-Nidra als Geschenk für den heutigen Menschen, um in den Stürmen des Lebens, den Anforderungen und Beeinflussungen von außen immer wieder die innere Mitte und damit zurück zu sich selbst zu finden und so die Kräfte nutzen zu können, die im Inneren schlummern.

Auch wenn Yoga-Nidra kein Allheilmittel ist, zeigt die Erfahrung in vielen Bereichen positive Ergebnisse, u.a.:

vertiefte ganzheitliche Entspannung und Verbesserung der Schlafqualität

besseres Körpergefühl und damit ein deutlicheres Spüren der eigenen Grenzen

Aktivierung der Selbstheilungskräfte, Unterstützung des Heilungsprozesses

Vorbeugung gegen stressbedingte Erkrankungen und Abbau von Stresssymptomen

vertiefte Selbsterfahrung

Erfahrung des inneren Kraftpotenzials und damit Unterstützung im Umgang mit Sucht und Abhängigkeit

Wenn heute viel von Resilienz die Rede ist, meint man damit die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen, in dem man innere Kräfte aktiviert und nutzt. Es geht also um eine Art psychische Widerstandsfähigkeit, die man hat bzw. entwickeln sollte. Auch in diesem Sinne verstehe ich Yoga-Nidra als Geschenk für den heutigen Menschen, um in den Stürmen des Lebens, den Anforderungen und Beeinflussungen von außen immer wieder die innere Mitte und damit zurück zu sich selbst zu finden und so die Kräfte nutzen zu können, die im Inneren schlummern.