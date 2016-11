Die geistige Herkunft der Menschheit – Wie und warum Lichtwesen zu Menschen wurden Anzeige

In meinem kritischen Artikel über die Evolutionstheorie (YOGA AKTUELL Nr. 94, Oktober/November 2015) legte ich dar, dass die heutige Wissenschaft von einem materialistischen Weltbild ausgeht und deshalb glaubt, die ersten Lebewesen seien zufällig aus Materie entstanden, aus Einzellern sei durch „Evolution“ die gesamte Vielfalt von Pflanzen und Tieren entstanden, der Mensch sei ein mutierter Abkömmling von pliozänen Großprimaten und das menschliche Bewusstsein sei ein Produkt des Hirns, das erlösche, wenn das Hirn sterbe. Diese materialistischen Annahmen stehen im Widerspruch zu den Erkenntnissen aller spirituellen Schulen, auch der altindischen Yogalehren, und der modernen parapsychologischen Bewusstseinsforschung (inkl. Sterbe- und Reinkarnationsforschung). So stellt sich die Frage: Was sagt eine spirituell-ganzheitliche Wissenschaft über den Ursprung von Kosmos, Natur und Mensch?

Unendlichkeit und Ewigkeit

Was ist Materie? Was ist Bewusstsein? Die altindischen (vedischen) Lehren sagen, dass Materie als göttliche Energie unendlich ist und in einem endlosen Fluss vergängliche Formen hervorbringt, angefangen mit den Universen, die vom Schöpfergott Maha-Vishnu aus- und eingeatmet werden. Im Sanskrit existieren für diese zwei Aspekte der Materie zwei grundlegende Begriffe: vyakta („manifestiert“), wenn die Urformen, bildlich gesprochen, ausgeatmet sind, und avyakta („unmanifestiert“), wenn sie eingeatmet sind.

Unendlichkeit bedeutet hier „unendlicher Raum“ und „unendliche Zeit“ in der gesamten Vielfalt des multidimensionalen Kosmos – von den höchsten Lichtwelten bis hin zur physischen Welt, in der wir leben. Aber die Unendlichkeit ist noch nicht alles! Die Realität umfasst nicht nur die Unendlichkeit von Raum und Zeit (Polarität), sondern auch das Raumlose und das Zeitlose: die Ewigkeit. Ewigkeit bedeutet nicht „unendlich lange Zeit“, sondern Zeitlosigkeit, das spirituelle Sein jenseits aller Polarität von Raum und Zeit.

Die mystischen Wissenschaftler der früheren Zeitalter erkannten dies als den Schlüssel zum Mysterium des Lebens: Die Unendlichkeit der materiellen Schöpfung ist „eingebettet“ in die Ewigkeit des raum- und zeitlosen spirituellen Seins, das wir auch als „Gottes Reich“ oder „Gottes Bewusstseinsfeld“ bezeichnen können, wenn wir dies mit Worten unserer irdischen Sprachen ausdrücken wollen.

Hinter jeder Form ist In-Formation

Der spirituelle Urgrund der Materie ist Bewusstsein, „Gottes Geist“, und dieser absolute Geist ist auch Intelligenz. In der Wirkung auf die Materie zeigt sich diese Intelligenz als Information. Form entsteht durch In-Formation, und Information entsteht nicht einfach durch eine angebliche Selbstorganisation der Materie, sondern durch das allgegenwärtige Bewusstseinsfeld Gottes, weshalb Gott auch „Schöpfer“ genannt wird.

Das ewige Bewusstsein erzeugt in der Materie „Information“, weshalb die Materie in jeder natürlichen Schöpfung immer intelligente, d.h. planvoll geschaffene Formen annimmt, angefangen bei der feinstofflichen Urform des Universums, aus der – über die verschiedenen Stufen der kosmischen Verdichtung – letztlich auch die Welten der physikalischen Materie hervorgehen. Für die Schöpfungsschritte dieser letzten Kategorie kennen wir das Wort „Materialisation“. Materialisation ist gemäß der vedischen Metaphysik der Schlüssel zu jeglicher physischen Urschöpfung. Das Sanskritwort für Schöpfung ist „sarga“, das wir im weiten Bogen der indoeuropäischen Sprachen auch im Altgriechischen finden, dort in Form des Wortes „sarx“. Wenn am Anfang des Johannes-Evangeliums steht: „Und das Wort wurde Fleisch“, ist das die Übersetzung für die Formulierung „Und logos wurde sarx“.

Der Mensch entstand durch eine Materialisation von Lichtwesen

Wenn wir das Mysterienwissen der alten Völker und Kulturen in unsere moderne Sprache übersetzen, so lautet die Grundaussage, dass der Kosmos multidimensional ist; jede Dimensionswelt ist eine eigene Welt mit entsprechenden Wesen: Lichtwesen in den Lichtwelten, Dunkelwesen in den Dunkelwelten. So unterschiedlich die vielen alten Quellen sind, in dem einen Punkt sind sie sich alle einig: Die Menschheit hat kosmische Wurzeln, der Mensch entstammt den höherdimensionalen Welten. Dies wiederum bedeutet, dass sich irdische Lebenswelt aus den geistigen Urgründen des Kosmos heraus entwickelt hat. Das gilt auch für die Entstehung des Menschen.

Um die geistige Herkunft des Menschen mit einem Begriff der ganzheitlich-spirituellen Wissenschaft zu umschreiben, bietet sich das Wort „Involution“ an. Involution bedeutet, dass die ersten Menschen durch eine Materialisation von Lichtwesen aus den höheren Welten entstanden sind. „Und Gott (hebr. Elohim) sprach: ‚Lasset uns Menschen machen nach unserem Bilde, uns ähnlich. […]‘ Und Elohim schuf den Menschen nach seinem Bilde …“ (Gen 1,26f.)

Der Begriff Elohim als Gottesname bezieht sich auf das Kollektiv der Schöpferwesen, die in Einheit mit Gottes Willen leben und die verschiedenen Schritte der materiellen Schöpfung vollziehen. Der Mensch entstand im Abbild der Elohim, indem diese ihren Lichtkörper bis auf die Ebene der organischen Materie verdichteten. Deshalb enthält unser Körper auch heute noch potenziell die Information des Lichtkörpers. In der hebräischen Mystik spricht man hier vom „Adam Kadmon“, dem höherdimensionalen Urbild des Menschen, und vom „Adam Rischon“, dem irdischen Menschen. Das Sanskritwort für Menschheit, Manushya, ist abgeleitet von Manu, dem „Urvater“ der Menschen in den Lichtwelten.

„Ihr seid Elohim“

Der Mensch entstand als Abbild der Elohim, und im Neuen Testament spricht Jesus zu den Menschen: „Ihr seid Elohim“ (Joh 10,34), bekannt in der missverständlichen Übersetzung „Ihr seid Götter“. Dieser Satz stammt aus dem Alten Testament, aus Psalm 82, wo sich „ihr seid Elohim“ auf ungehorsame Götter bezieht, nicht auf Menschen. Jesus zitiert diesen Satz mit einer neuen Bedeutung, indem er ihn auf die Menschen bezieht: „Steht nicht in eurem Gesetz: ‚Ich [Gott] habe zu euch gesagt: Ihr seid Götter‘? Gott nennt also die, an die er sein Wort richtet, Götter, und ihr wollt doch nicht anzweifeln, was in der Schrift steht?“

Jesus wusste, dass dies eine neue und für die Schriftgelehrten empörende Interpretation war, weshalb er eine eigene Erklärung für das Wort „elohim“ gibt, um zu rechtfertigen, dass er diesen Satz hier auf die Menschen bezieht: „Gott nennt also die, an die er sein Wort richtet, Götter.“ Und die ersten, an die Elohim (Gott) nach der Schöpfung sein Wort richtete, waren die Menschen (Gen 1,28–30).