Visionen für eine neue Welt

Einfachheit, Teilen und Schenken, innerer Reichtum und wahre Intelligenz –Grundlagen für ein lichtvolles Leben.

Wir befinden uns in einem großen Wandel, den langsam jeder zu spüren bekommt, ob in positiver oder negativer Weise. Dieser Text möchte eine kleine Hilfe dabei sein, über dein bisher gelebtes Leben nachzudenken und in dich hineinzuspüren. Der Wandel geschieht unvermeidlich. Gehe ich mit in eine lichtvolle Zeit, oder glaube ich noch, dass doch alles in Ordnung ist, und klebe am gewohnten Alten fest? Einfachheit, Teilen und Schenken, innerer Reichtum und rückgebundene Intelligenz sind die Charaktermerkmale der Menschen, die jetzt die geistige Evolution in sich vollziehen.

Die hohe Kunst der Einfachheit

Ein kompliziertes Leben zu führen ist keine Kunst. Man gerät, wenn man sich allen Strömungen und Begierden überlässt, ganz von alleine hinein. Eine hohe Kunst hingegen ist es, sein Leben schlicht zu gestalten. Die höchste Kunst überhaupt! Denn es erfordert Achtsamkeit, Sensibilität, Intuition und ein hohes Maß an Intelligenz. Einfachheit ist in ihrem Gipfel Weisheit – Einfachheit heißt, wieder nach Hause in die Einheit zurückzukehren, sich der allumfassenden Liebe hinzugeben, sich in Freundlichkeit mit allem verbunden zu fühlen. Das klingt schön, doch der Weg dorthin hält etliche Stolpersteine und Fallen parat. Der „allmächtige“ Verstand wird immer wieder intervenieren, weil er seine Ohnmacht fürchtet, weil er um seine Armseligkeit weiß. Zur Einfachheit finden heißt zunächst, alle Tricks des Verstandes und alle vermeintlichen Verlockungen und Versprechungen der Maya zu durchschauen.

Einfachheit heißt deshalb auch, keine interessanten Geschichten um sie herum zu spinnen, sie auf keinen Marmorsockel zu stellen, sie nicht zu etwas Unerreichbarem zu erheben, an dem ein Verstand dann wieder seine billige Freude entwickelt. Einfachheit ist das Schlichteste der Welt. Einfachheit … ist so einfach, dass du an ihr vorbeiläufst, wenn dir der Meister oder das Leben nicht ein Bein stellt, um dich mit ihr in Berührung zu bringen. Essen, wenn man hungrig ist, schlafen, wenn man müde ist, hinfallen und ohne lamentieren wieder aufzustehen ist Einfachheit. Die gesamte Natur macht uns diese Einfachheit vor. Ein Grashalm, der beleidigt wäre, weil du auf ihn trittst, müsste sterben. Er hat keine Zeit, beleidigt zu sein, er ist ganz mit dem Leben beschäftigt. So richtet er sich rasch wieder auf in der Sonne, genießt den Wind, trinkt den Regen, […]