Gegründet in der Tiefe der Seele

Über die Sehnsucht nach der Seele, die Unterscheidung zwischen Seele und denkendem Geist, und über die Weltenseele als universellen Seins-Geschmack aus der einen Quelle.

Wenn ich „Seele“ höre, setzt das in mir etwas in Schwingung, was mit dem Verstand nicht erfasst werden kann. Es ist wie eine Erinnerung, die Sehnsucht nach wahrem und endgültigem Nachhausekommen wachruft. OM, was ist die Seele?

OM C. Parkin: Allen Geheimlehren, die das Wissen über das Erwachen des inneren Menschen in sich tragen, ist eine entscheidende Unterscheidung zu eigen. Es ist die Unterscheidung zwischen zwei Systemen innerhalb eines Menschen. Ein Mensch ist nicht einfach nur ein Mensch. Diese Unterscheidung ist in der Psychologie und auch bei gewöhnlichen Menschen gar nicht oder unzureichend bekannt. Die inneren Lehren befassen sich im Wesentlichen damit, Schüler des Weges diese Unterscheidung zu lehren. Wenn du jetzt Begrifflichkeiten möchtest, die ich anwende, um diese beiden Systeme zu beschreiben, so könnte ich das eine System als die Seele bezeichnen und das andere System als eine Imitation der Seele. Das heißt, das, was ein gewöhnlicher Mensch für „Ich“ hält, ist im Wesentlichen eine Imitation der Seele.

Die Seele beschreibt zweierlei: Einmal die Essenz selbst – den Tropfen des Meeres –, so wie es in der indischen Philosophie der Begriff des Atman beschreibt. Aber die Seele ist auch die Emanation dieses Tropfens, also die Art und Weise, wie dieser Tropfen, der um seine Meeresnatur weiß, dann über die verschiedenen Körper des Menschen in die Manifestation drängt. Auch das ist Seele. Die inneren Lehren, wesentlich die Lehren des Vierten Weges, lehren die Menschen, wie Hindernisse aus dem Weg geräumt werden, die der Wirkkraft der Seele durch die verschiedenen Körper des Menschen im Wege stehen.

Du hast von Unterscheidung zwischen der Seele und dem denkenden Geist, wie du das „Ich“ nennst, gesprochen. Ich höre, dass es eine lange Schulung braucht, um diese Unterscheidung zu erlernen. Dennoch: Was ist mein Anhaltspunkt, um diese Unterscheidung zu finden?

Seele beschreibt ein sehr viel tiefer liegendes tiefer gegründetes System im Menschen, zu dem der gewöhnliche Mensch auch deswegen keinen Zugang hat, weil sein Bewusstsein zu oberflächlich gegründet ist, zu oberflächlich agiert. Dieses Oberflächenbewusstsein ist nicht dazu geeignet, Zugang zu einer Tiefenstruktur zu finden, die in den Tiefen seines Bewusstseins wirkt und […]