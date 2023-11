Yoga im Herzen der Andamanen-See

Im Amatara Wellness Resort auf Phuket, dem „Best Luxury Destination Spa 2017“, kann der Gast Yoga- und Wellness-Programme genießen, die individuell auf

die persönliche Konstitution abgestimmt sind.

Es gibt Orte, da ist alles, was sich im oft übermächtigen Alltag so hartnäckig als mentaler Ballast in unseren Gedanken festsetzt, plötzlich ganz fern, und alles, was uns aufatmen lässt und uns tiefen inneren Frieden schenkt, zum Greifen nah. Das Amatara Wellness Resort auf Phuket ist definitiv ein solcher Ort. Das in einer ruhigen Bucht in der Cape-Panwa-Region gelegene Resort mit 105 Suiten und Villen – jede davon hat einen eigenen Balkon und Meerblick – ist ein Premium-Destination-Spa. Ausgezeichnet mit dem World Luxury Spa Award als Best Luxury Destination Spa 2017, bietet es Qualität und liebevolle Perfektion bis ins Detail und auf allen Ebenen. Anderen Resorts – auch den wirklich guten – ist es einfach noch mal um Längen voraus. Hier in der Andamanen-See, unweit der legendären „James-Bond-Insel“, trifft man auf internationales Publikum, das den Service mit Top-Niveau genießt. Die harmonisch in die umgebende Natur eingebettete Anlage des Resorts strahlt Eleganz aus und bietet dank ihres cleveren Designs viel Ruhe und Privatsphäre. Zu den Highlights zählt u.a. die Yoga-Shala, die mit ihrem Panoramablick auf den Ozean eine Kulisse hat, die man lange nicht vergisst.

Von der ersten Minute an sorgen das Wärme vermittelnde, unaufgesetzte Lächeln des Personals und die Selbstverständlichkeit, mit der man hier dem Gast für jeden Wunsch schnell und hilfreich zur Seite steht, dafür, dass man sich wohlfühlt und sich ganz und gar entspannen kann. Die einzigartig üppige tropische Natur tut ihr Übriges, damit sich das Herz ganz wie von allein weit öffnet und alle Sinne sich belebt und erfrischt fühlen. Der Duft von Jasmin und Frangipani ist hier ein stetiger, beflügelnder Begleiter.

Für jeden Gast beginnt das Programm mit einer persönlichen Yogakonsultation.

Relaxen de luxe und Medical Wellness

Als erstes und einziges Luxus-Destination-Spa in Phuket hat das Resort ein Wellness-Angebot entwickelt, das die Sanftheit und Weisheit der traditionellen thailändischen Spa-Therapien gekonnt und auf überraschende Art und Weise mit Elementen aus anderen Spa-Kulturen kombiniert. Wenn die Auswahl angesichts der großen Vielfalt der Anwendungen schwerfällt, kann man auf verschiedene gut geschnürte Packages zurückgreifen oder sich von den […]