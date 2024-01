Wo Visionen Wirklichkeit werden

Ein Urlaubserlebnis im Einklang mit der Natur: Erholung im Vollholzhotel Forsthofalm im Salzburger Land.

„Zurück zur Natur“ lautet die Devise der Familie Widauer, die im Dezember 2008 das erste Vollholzhotel im Salzburger Land eröffnete. Dies war nicht der Anfang, denn bereits seit 1972 bewirtet die Familie Widauer Gäste auf ihrer Alm. Die anfangs 40 Sitzplätze reichten allerdings nicht aus, 1982 entstand ein großes Restaurant für bis zu 160 Personen. Nach und nach wurden die Kapazitäten erweitert, zum Restaurant kamen Gästezimmer hinzu. Aufgrund eines Brandes im Jahr 1996 renovierten die Eigentümer das Anwesen komplett. Mit der Übergabe an Sohn Markus Widauer im Jahre 2008 brach eine neue Ära an, und die Erweiterung des traditionellen Almhotels um das erste Vollholzhotel im Salzburger Land wurde beschlossen. Aber damit nicht genug. Im Frühjahr 2013 schloss das Hotel noch einmal für vier Monate seine Türen und wurde um einen 1200 Kubikmeter großen Holzbau erweitert. Das Ziel war, sich noch stärker als Ganzjahresziel zu positionieren, unabhängig von Wettereinflüssen. Die Hoteliersfamilie möchte ihren Gästen rund ums Jahr ein einmaliges Urlaubserlebnis im Einklang mit der Natur bieten. Und das ist gelungen!

Mit ihrer Ausrichtung treffen die Widauers bei den Gästen auf Dankbarkeit. Ruhe, Entspannung und eine Minimierung der Reize sind genau das, was sich der gestresste Mensch von heute wünscht und hier findet.

Entsprechend gut ist die Stimmung im Haus, und die Energie fließt ebenfalls in einem positiven Sinne. Es ist schwer zu sagen, ob es an der biologischen Bauweise mit mondgeschlagenem, heimischem Holz, an den Einrichtungen aus Fichten-, Kiefern- und Zirbelholz, an der ressourcenschonenden Energiegewinnung durch Photovoltaik und Biomasse liegt oder an der offenen Geisteshaltung, die die Besitzer mitbringen – wahrscheinlich ist es letztendlich das harmonische Zusammenspiel von allem, weshalb die Gäste hier zufrieden sind und gerne immer wieder hierher zurückkehren. Bei der Kulinarik legt man im Haus Wert auf einen bewussten Umgang mit den Lebensmitteln. Verarbeitet und angeboten wird, was vor der Haustüre wächst oder aus der Region kommt. Eingekauft wird von lokalen Höfen, wobei 70 % der Produkte aus biologischem Anbau stammen.

Der bewusste Einsatz für einen ganzheitlichen Tourismus hat sich schon jetzt ausgezahlt, denn bereits 2009 erhielt Markus Widauer den österreichischen Staatspreis für Energieeffizienz im Tourismus in […]