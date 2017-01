Das Höchste ist ganz tief: verschiedene Stufen der Meditation und woran man sie erkennen kann

In der achtstufigen Tradition des Patanjali-Yoga ist Meditation (Dhyana) die vorletzte Stufe vor der spirituellen Erlösung (Samadhi). Aber was genau ist damit gemeint?

Der Stand der westlichen Wissenschaft ist heute so, dass die Effekte von Meditation – unabhängig von der gewählten Technik – auf physiologischer, psychologischer und neurologischer Ebene erwiesen sind. Experten wie Peter Sedlmeier, Psychologie-Professor an der TU Chemnitz, sehen daher den nächsten Schritt in der Erforschung der Frage, wie und warum Meditation wirkt. Eine interessante Studie in diesem Zusammenhang wurde bereits 2001 vom Kölner Meditationsforscher Harald Piron veröffentlicht. Er befasste sich mit dem Phänomen der „Meditationstiefe“: Um herauszufinden, ob es sich dabei um ein subjektives Phänomen handelt oder die Wahrnehmung unterschiedlicher Tiefebereiche bei jedem Menschen und jeder Meditationstechnik auftritt, befragte Piron 45 Meditationslehrer und -gurus aus verschiedenen Traditionen (Yoga, Buddhismus und Christentum) nach ihren Erlebnissen. Mit einer statistischen Faktor- und Cluster-Analyse ermittelte er fünf signifikante Cluster, die er als Strukturen der Meditationstiefe interpretierte: (1) Hindernisse, (2) Entspannung, (3) Persönliches Selbst, (4) Transpersonale Eigenschaften und (5) Transpersonales Selbst.

Charakteristika der verschiedenen Stadien

In der ersten Stufe werden Hindernisse wie Langeweile, Einschlafen und Schwierigkeiten bei der Entspannung wahrgenommen. In der zweiten Stufe der Entspannung erleben Meditierende Wohlgefühl, angenehm ruhigen Atem und immer mehr Ruhe und Geduld. Die dritte Stufe des „Persönlichen Selbst“ ist durch das Bewusstwerden eines inneren Zentrums gekennzeichnet, durch ein leichtes Körpergefühl, die Kontrolle über den Geist, die distanzierte Beobachtung der Gedanken, die Wahrnehmung eines umgebenden Energiefeldes (!), intuitive Einsichten in das Leben, die Wahrnehmung einer starken Kraft oder Energie sowie Gleichmut und inneren Frieden.

In der vierten Stufe werden „transpersonale Eigenschaften“ mit Aussagen beschrieben wie:

„Die Meditationstechnik hatte keine Bedeutung mehr.“

„Das Zeitgefühl ist verschwunden.“

„Ich fühlte Liebe, Hingabe und Verbindung.“

„Ich hatte das Gefühl, bedingungslos akzeptiert zu werden.“

„Ich fühlte mich selbst als formlose Energie.“

„Ich erlebte grenzenlose Freude.“

Die fünfte und tiefste Meditationsstufe des „Transpersonalen Selbst“ wurde beschrieben mit:

„Gedanken sind vollständig zum Stillstand gekommen.“

„Es gab kein Urteilen oder Vergleichen mehr.“

„Ich fühlte mich eins mit Allem.“

„Mein Geist, das Bewusstseinsfeld war frei von Gedanken, Emotionen und Gefühlen.“

„Mein Geist/Bewusstsein weitete sich in einen unendlichen Raum aus.“

„Es gab kein Subjekt und Objekt mehr.“

Die Aura als Gradmesser für die spirituelle Entwicklung

Renommierte Meditationsforscher wie der Hirnforscher Dr. Ulrich Ott von der Universität Gießen verweisen in diesem Zusammenhang darauf, dass neurologische Forschung nur in den Stufen (2) und (3) – also Entspannung und persönliches Selbst – möglich ist. Die Erfahrung eines Transpersonalen Selbst bis hin zur spirituellen Erlösung, also dem „Samadhi“ im traditionellen Patanjali-Yoga, könne schlichtweg wissenschaftlich nicht gemessen werden. Demgegenüber erklärt der Begründer der Samarpan-Meditationstechnik, Shree Shivkrupanand Swami, der als Yogi 15 Jahre lang im Himalaya gelebt hat und durchaus als „erlöst“ betrachtet werden darf, immer wieder die Visualisierung der menschlichen Aura als Gradmesser für die spirituelle Entwicklung hin zum „Samadhi“. Mit moderner Technik könne heute ganz objektiv der Zustand der Chakras und der Aura dargestellt werden. Erst im August 2014 sagte er bei einem Vortrag in Berlin, dass eine reine Aura für Gesundheit und Sicherheit sorge. Eine von den Effekten von negativen Gedanken gereinigte Aura erhalte man durch regelmäßige Meditation.

Nun ist es aber so, dass westliche Wissenschaftler die bisherige Aura-Visualisierung nicht akzeptieren. Diese könnte mit dem Hautwiderstand zu tun haben, sagen sie. Wir wissen jedoch, dass in unserer aufgeklärten Welt eines sicher ist: dass nämlich wissenschaftliche Theorien immer weiterentwickelt und wieder aufgrund neuer Erkenntnisse revidiert werden. Bereits heute gibt es neue Formen der Visualisierung eines sogenannten Bio-Feldes des Menschen. Die 1939 entwickelte Kirlian-Fotographie, auf die sich die wissenschaftliche Ablehnung offenbar bezieht, wurde in den letzten Jahrzehnten durch die Methoden der „Gas Discharge Visualisation“, durch das „Resonant Field Imaging“ von Matthew Greene (USA), die „Polycontrast Interference Photography“ sowie die „Electro Scanning Method“ von Dr. Harry Oldfield (GB) ergänzt.

In vielen Kulturen der Welt wurden zu allen Zeiten Heilige, „Erleuchtete“ und „Erlöste“ mit einem Heiligenschein im Kopfbereich dargestellt. Diese Tatsache erkennen auch westliche Wissenschaftler an. Der Autor dieses Artikels war erst Anfang November 2014 zu Besuch in der drittgrößten Tempelanlage der Jain-Religion in Indien. Dort hängen Bilder mit Heiligenscheinen, die auch in einem christlichen Kloster nicht auffallen würden. Die beiden Religionen hatten jedoch kaum Berührungspunkte.

Das Konzept der Chakras (Energiefelder) mit dem Kronen-Chakra als höchstem Chakra kann daher als weitere Art dienen, spirituellen Fortschritt darzustellen. Der Autor ist sich sicher: Die wissenschaftliche Bestätigung dieser Tatsache wird in Zukunft folgen.

Bleibt nur noch, das Paradoxon aufzulösen, warum das höchste Ziel des Patanjali-Yoga in der Meditationstiefe zu finden sein soll. Es ist eigentlich ganz einfach: Das Ziel von Meditation ist die (Wieder-)Vereinigung mit dem Höchsten. Und diese Vereinigung, die das höchste Ziel des menschlichen Lebens ist, findet ganz tief in der Seele statt. Um jedoch nach innen gehen zu können, brauchen wir von außen spirituelle Energie, die wir z.B. in der Samarpan-Meditation über das Kronen-Chakra gewinnen können. Eine ganz einfache Meditation ist das gefühlvolle und ernsthafte Rezitieren des Seelenmantras („Ich bin eine reine Seele – ich bin eine heilige Seele“) und anschließende Fokussierung der Aufmerksamkeit auf das Kronen-Chakra. Probieren Sie es aus.

