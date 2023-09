Meet the Model: Katy Scherer

Hier stellen wir dir unser Covermodel Katy Scherer vor.

Katy Scherer, autorisierte Ashtanga- und Breathwork-Lehrerin mit schottischen Wurzeln, betreibt das Yogastudio The Vinyasa People in Bonn und ist Inhaberin des Yoga- und Lifestyle-Shops Yin Nation. Wir haben unser ausstrahlungsstarkes Oktober-/November-Model gebeten, sich anhand von drei Fragen und Antworten kurz vorzustellen.

Katy, du sagst, dass du es liebst, die Grenzen zwischen Tradition und Modernität zu verwischen – was bedeutet das für deine Yogapraxis und deinen Unterricht?

Ich mochte immer schon den Spruch „Lern die Regeln, damit du sie brechen kannst“, und das gilt definitiv auch für Ashtanga. Ich schätze die Intelligenz hinter der Ashtanga-Sequenz zutiefst, sowie auch die für die Praxis erforderliche Disziplin und die Hingabe, die man als Lehrer oder Lehrerin braucht, um das Wissen weiterzugeben. Im Breathwork wiederum mische ich die Dinge dann gerne auf! Ich liebe es, meine Schüler anzuleiten, während sie ihre Grenzen erforschen und lernen, das Unbequeme als Mittel der Transformation anzunehmen. Es ist schön, zwischen den Welten von Chaos und von Selbstkontrolle zu spielen.

Wie würdest du deinen Unterrichtsstil charakterisieren?

Anzeige



Ich würde meinen Unterrichtsstil als inklusiv, empathisch und als direkt, aber aufrichtig beschreiben – mit einer gehörigen Portion Humor obendrein.

Hat dich irgendetwas während des Cover-Shootings besonders berührt, inspiriert oder vielleicht auch amüsiert?

Ich war gerührt, dass ich überhaupt gefragt worden bin, auf dem Cover zu sein! Ich lebe nun seit fast zehn Jahren in Deutschland und habe mir hier mein Business gemeinsam mit meiner Kölner Partnerin Biggi von Grund auf erschaffen und aufgebaut, und bin ja zugleich Yogapraktizierende, Mutter, Partnerin und all das. Das war nicht einfach, aber Momente wie dieser sind golden – also vielen Dank dafür, YOGA AKTUELL!

www.katyschereryoga.com

Foto: www.alejandrabaltazares.net