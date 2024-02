Folge deiner Intuition

Yoga in der Schwangerschaft – ein sensibles Thema! Fotograf Axel Hebenstreit traf eine Yogini, die einen wunderbaren Zugang dazu gefunden hat.

Wenn der Weg des Yoga in Gestalt von körperlichen Übungen, den Asanas, mit dem Wunder eines neu heranwachsenden Lebens in Berührung kommt, ist ganz besondere Achtsamkeit und Fürsorge wichtig. Bei den Fragen, was bei der Aufrechterhaltung der eigenen Yogapraxis in welchem Stadium der Schwangerschaft noch ratsam ist, was besser vermieden werden sollte und was der Anpassung bedarf, kann eine Frau sich insbesondere von einer der ohnehin als „weiblich“ betrachteten Qualitäten leiten lassen: von der Intuition.

Anastasia praktizierte Yoga vor ihrer Schwangerschaft mehrere Stunden täglich in einem Ashtanga-Yoga-Studio. Nachdem sie und ihr Mann sich im Spätsommer 2014 entschlossen hatten, ein Baby zu bekommen, ließ der Erfolg nicht lange auf sich warten. Einen Tag nach dem positiven Testergebnis fragte sie ihren Yogalehrer nach seinen Empfehlungen, und er meinte, dass sie ihre Praxis fortführen könne, solange sie ihrer Intuition lausche und all das weglasse, was sich für sie nicht richtig anfühlt. Das gab ihr Mut, sich in ihrer Praxis durch das Vertrauen in die Kraft der Intuition und der körperlichen Instinkte leiten zu lassen.

Anastasia: „Ich erlebe Yoga als etwas sehr Bedeutsames in meiner Schwangerschaft. Meine Yogapraxis hat mir schon immer dabei geholfen, Stabilität, Frieden, Harmonie und Vertrauen in meinem Dasein zu finden. Ich bin sehr dankbar für das Geschenk des Yoga und hoffe, dass diese Geschichte andere Frauen inspiriert und sie motiviert, sich für Yoga zu öffnen, ob sie schwanger sind oder nicht.

Während mein Körper sich allmählich verändert und das Kind allmählich heranwächst, versuche ich für das, was da in mir passiert, stets bewusst und gegenwärtig zu sein und Tag für Tag auf die Bedürfnisse unserer beider Körper einzugehen.

Ich komme nun in den 5. Monat meiner Schwangerschaft, und alles verläuft sehr gut. Alle Untersuchungen waren bis jetzt sehr positiv, und ich bin davon überzeugt, dass meine tägliche Yogapraxis daran ihren Anteil hat. Im mittleren Abschnitt der Schwangerschaft gibt es so viel Wachstum und Entwicklung beim Baby, dass ein Einstimmen auf das kleine Wesen noch einfacher wird. Ich spüre seine Bewegungen als Antwort auf die gemeinsame Yogapraxis mit ihm, und es […]