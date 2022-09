Wie verändern wir die Welt

Wesentliche Prinzipien für Selbst-Bewusstsein, Gemeinschaft und Transformation – wodurch es möglich wird, dass Minderheiten eine positive Veränderung in der Welt bewirken können.



Hard times create strong men.

Strong men create good times.

Good times create weak men.

And, weak men create hard times.

G. Michael Hopf

Keine Kultur, keine Religion und keine Gesellschaft werden für immer erblühen und wachsen. Dieses Prinzip von Transformation und Veränderung kann man nicht nur beim Menschen beobachten, sondern es wird uns auch deutlich in der Natur vor Augen geführt. Schlägt das Pendel in die eine Richtung, dann wird es früher oder später in die andere Richtung zurückschwingen. Da wir in eine bestimmte Pendelbewegung hineingeboren wurden und diese manchmal Generationen oder sogar Jahrtausende andauert, können wir uns manchmal gar nicht vorstellen, dass ein Aufschwung zu einem Abschwung werden kann, und umgekehrt.

1969

… wurde ich geboren, also in dem Jahr, als der erste Mensch auf dem Mond landete, die erste E-Mail verschickt wurde und Woodstock als größtes Hippie-Musikfestival stattfand. Ich wurde in eine Welt hineingeboren, in der noch viele Menschen an den ewig wachsenden Technologiefortschritt und den Wohlstand glaubten. Jedoch wuchs eine neue Generation heran, die gegen diese Einstellung und Lebensweise in einer nicht gekannten Art protestierte.

Auch jetzt, und gerade in den letzten zweieinhalb Jahren, erleben wir ungewöhnliche und bewegte Zeiten. In vieler Hinsicht gibt es Ängste, Unsicherheiten und Ent-Täuschungen – im wahrsten Sinne des Wortes. Wer hätte es noch vor Kurzem für möglich gehalten, was alles an Verordnungen und Ausgrenzungen in einer westlichen Demokratie und in einer aufgeklärten Gesellschaft durchgesetzt werden kann?

Compliance-Bias

Bei extremen und unbekannten Ereignissen haben viele Menschen das Bedürfnis, sich an der Mehrheit zu orientieren und möglichst unauffällig mitzuschwimmen, „… nach dem Motto: ‚Wenn die meisten dieser Meinung sind, muss da wohl was dran sein.‘ Und wenn wir doch anders denken, verschweigen wir das lieber und vermeiden es künftig, das Thema anzusprechen, aus Angst, verspottet oder aus einer Gruppe ausgeschlossen zu werden. Diese Tendenz bezeichnete der Psychologe Solomon Asch in den 1950er Jahren als ‚Compliance Bias‘ (in etwa: Neigung in Richtung eines konformen Urteils oder Verhaltens).“1

Glaubwürdige Vorbilder

In ungewöhnlichen Zeiten gibt es jedoch auch immer Menschen, die sich weder von Ängsten beherrschen, noch von Mehrheiten beeindrucken oder hypnotisieren lassen. Das sind oft Persönlichkeiten, die ihre […]