Juni: Zeit des inneren Wachstums und der Entfaltung

Als sechster von zwölf Monaten hält der Juni viele Möglichkeiten für die innere Entwicklung bereit. Nutze die Zeit, dich inspirieren zu lassen von Göttern, Bäumen und Heilpflanzen.

Wofür steht der Juni?

Der Name dieses Monats Juni erinnert an die Gattin Jupiters, an Juno. Sie ist die Göttin der Weiblichkeit, der Geburt und der Ehe. Der sechste Monat wird aus der Sicht der Numerologie in Verbindung gebracht mit dem Davidstern, der aus zwei gleichseitigen Dreiecken und sechs Zacken besteht. Der Stern symbolisiert die Alchemie mit seinen magischen Sechs Elementen Blei, Eisen, Kupfer, Quecksilber, Silber und Zinn. Gelehrte des alten Roms und Alexandrias sahen in der Zahl sechs die vollkommenste und schöpferischste aller Zahlen. Kein Wunder, dass auch dem Juni als magischer Monat eine besondere Bedeutung beigemessen wird. Die besondere Magie spiegelt sich auch in der Natur wider, die alles wachsen und gedeihen lässt. Köstliche Früchte und nahrhaftes Gemüse wird uns von der Natur zur Verfügung gestellt, damit wir in unsere Kraft kommen und aus dieser heraus leben.

Bragi, Gott der Weisheit

Der Juni wird Bragi, dem Sohn Odins, zugeordnet. Odin ist der Herrscher über alle Götter und somit ist auch sein Sohn in einer besonderen Position unter allen Gottheiten. Diese spiegelt sich darin wider, dass Bragi der Hüter aller Sagen, Lieder und Sammlungen ist, die jemals geschaffen wurden. Das tiefe Wissen, das diesen Werken innewohnt, wirkt auf das Unterbewusstsein und enthält auch heute noch eine enorme Kraft, die darauf abzielt, die eigene innere Magie freizusetzen, um Wünsche zu manifestieren.

Bragis geistige Stimme wirkt wie ein Zauber auf seine Zuhörer. Damit berührt er ihre Herzen und schenkt ihnen Inspiration und Kreativität. Mit seiner Hilfe ist es dir möglich, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Einem Ort, an dem das Miteinander groß geschrieben wird und an dem Harmonie, Bewusstheit und Zauber herrschen.

Lass dich inspirieren

Weisheitsgeschichten, poetische Verse und tiefgründige Aussagen können dich in diesem Monat besonders inspirieren. Lass dich berühren von der Sprache. Nutze den Juni, um deine persönlichen Lieblingsgeschichten, Sprüche aus den Veden oder Upanishaden noch einmal ganz neu auf dich wirken zu lassen. Lies sie laut vor und stell dir vor, dass der Gott Bragi durch dich hindurch spricht.

Die Linde, Baum des Schicksals

Es ist bestimmt kein Zufall, dass die Linde dem Juni zugeordnet wird. Jenem Baum, unter dem viele Liebende ihre Gedichte und Verse vorgetragen haben. Die umfassende Bedeutung der Linde für das Leben der […]