Yoga in München

Wo man sich in Bayerns Hauptstadt selbst zur Breze macht.

München ist nicht nur die ”Weltstadt mit Herz“, wie die Einheimischen sie gerne nennen, sondern auch eine Metropole, die polarisiert. Von den einen als versnobt verschrien und von den anderen als Luxushochburg geliebt, hat die bayerische Landeshauptstadt jedoch sehr viel mehr Facetten zu bieten, wenn man genau hinsieht und die kleinen Feinheiten neben dem Offensichtlichen erkennt. So ist die Isar fast noch ein Gebirgsfluss, der hier mitten durch die Stadt fließt, und neben den großen, renommierten Yogalofts mit Gastlehrern aus der ganzen Welt sind es vor allem die kleinen, familiären Studios, die florieren. Damit Sie bei Ihrer Entdeckungsreise ein paar Anhaltspunkte haben, hat YOGA AKTUELL ein paar der schönsten Adressen für Sie zusammengestellt.

Jivamukti Yoga

Mit insgesamt drei Studios in den beliebtesten Vierteln gehört Jivamukti auf jeden Fall zur Kategorie der luxuriöseren Adressen. Prominente Gäste wie Gurmukh, Rod Stryker oder Bryan Kest besuchen meistens alle drei Studios. München war die erste deutsche Stadt mit Jivamukti-Dependencen (inzwischen hinzugekommen ist Berlin).

www.jivamukti.de

Tri Yoga Center München

Über den Dächern der Stadt werden hier die ausgeklügelten Flows und komplexen Mudras des TriYoga von Kali Ray unterrichtet und in luftiger Atmosphäre an die Schüler weitergegeben. Mit Blick auf den Himmel und die vorbeiziehenden Wolken ist absolutes Eintauchen in die Praxis ohne jede Ablenkung fast garantiert!

www.triyogaflows.de

Jaya Yoga

In diesem kleinen, aber sehr feinen Studio in einem Hinterhof im belebten Glockenbachviertel findet man neben Vinyasa-, Anu­sara-Inspired-, Prenatal-, Meditations- und Trance-Dance-Klassen vor allem praktische Bodenständigkeit. So werden die Begleit-erscheinungen einer lärmenden Großstadt wie Kindergeschrei aus dem Hof ganz einfach alltagsnah in die Stunden eingebaut, und statt eines großen Empfangsbereichs machen die Lehrer hier selbst die Tür auf und kochen Tee, während sich die Schüler hinter einem Paravent umziehen.

www.jaya-yoga.de

Airyoga

Keine 10 Minuten Fußweg vom Marienplatz entfernt, bietet das Studio im ersten Stock der Schrannenhalle mit Vinyasa, Prana Flow, Anu-sara, Ishta, Yin, Ashtanga, Prenatal und Free Floating Yoga die wahrscheinlich vielfältigste Auswahl der Stadt. Dazu gibt es eine nette Boutiquen-Ecke mit Yogakleidung, Matten und Blöcken sowie handgeknüpften […]