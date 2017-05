Der Weg zur Selbstverwirklichung, bei der sich das Selbst ohne Zuhilfenahme des Geistes oder der Sinne selbst erkennt: die spirituelle Lehre Jean Kleins und die Rolle, die Yoga darin spielt

Die Bezeichnung „Kaschmirischer Yoga“, die wir in diesem Text verwenden, bezieht sich speziell auf eine von Jean Klein entwickelte Form des Yoga. Wie der Name bereits andeutet, nahm diese Herangehensweise ihren Ursprung in Kaschmir. Jean Klein war von 1957 bis 1998 als spiritueller Lehrer tätig, und sein Yoga (den er als „Körperarbeit“ bezeichnete) war eng mit seiner Lehre verknüpft. Die spirituellen Lehren Jean Kleins gehören zum so genannten „direkten Pfad“. Der direkte Pfad spricht unser wahres Wesen an und kann prinzipiell zur Erkenntnis unseres höchsten Selbst führen, zum Erkennen unserer ursprünglichen Natur. Allerdings setzt gerade dieser direkte Weg eine seltene spirituelle Reife voraus. Wie Jean Klein sagt: „Es ist für ein konditioniertes Körper-Geist-System (Body-Mind) nahezu unmöglich, sich der Wahrheit vollständig zu öffnen, sich der Gnade vollkommen hinzugeben.“ Richtig praktiziert, hat Kaschmirischer Yoga die Fähigkeit, Körper und Geist so zu dekonditionieren und zu transformieren, dass der Praktizierende empfänglicher für die spirituelle Lehre wird, woraufhin eben diese Lehre dann dazu führt, dass die zur effektiven Ausübung des Yoga notwendige Geisteshaltung entwickelt wird. Dies wird im ersten Grundsatz zum Ausdruck gebracht:

Der erste Grundsatz: Jean Kleins spirituelle Lehre und Methode des Yoga ergänzen und unterstützen sich gegenseitig.

Aphorismen aus Jean Kleins spiritueller Lehre:

1) Es ist dem Menschen bestimmt, sich selbst zu erkennen.

2) Am Ende findest du dich selbst hinter deinem Selbst.

3) Befreiung – nicht der Person, sondern von der Person.

Der erste Sinnspruch sagt aus, dass es eine Kraft im Universum gibt, die letztendlich jedes menschliche Wesen dazu befähigt, Selbstrealisation (Erkenntnis bzw. Verwirklichung) zu erlangen. In der spirituellen Tradition Kaschmirs bezeichnet man diese Kraft als „Anugraha-Shakti“ (wörtlich übersetzt: Energie, die [von der individuellen Seele] Besitz ergreift). Eine weitere, sinngemäße Übersetzung von „Anugraha-Shakti“ wäre „Gnade spendende Energie“. Diese Aussage ist von größter Bedeutung für uns, besagt sie doch, dass die Schöpfung so programmiert ist, dass wir uns lediglich vom Strom des Lebens tragen lassen müssen, um unser Ziel zu erreichen: die Erkenntnis unserer wahren Natur. Von diesem Standpunkt aus betrachtet, unterstützt Yoga zwangsläufig die natürliche menschliche Entwicklung. Auch andere spirituelle Lehrer haben diese Idee zum Ausdruck gebracht, so z.B. Swami Sivananda: „In jedem Augenblick deines Lebens arbeitet die Natur daran, dich deinem Ziel näher zu bringen“.

Jean Kleins zweiter Aphorismus erinnert uns an ein Gleichnis aus der Mundaka-Upanishad, in dem das menschliche Wesen durch zwei Vögel in einem Baum symbolisiert wird. In diesem Gleichnis isst der eine Vogel von den Früchten des Baumes (Handlungen in der Welt), während der andere Vogel lediglich zuschaut. Es soll uns verdeutlichen, dass wir sozusagen auf zwei unterschiedlichen Ebenen existieren: Unsere wahre Natur, das Selbst, ist der beobachtende Vogel. Er ist das Selbst, das niemals geboren wird und demnach auch niemals sterben kann, denn es existiert außerhalb von Zeit und Raum. Die Person, das Körper-Geist-System, ist der Vogel, der sich von den Früchten des Baumes ernährt; er ist ein Ausdruck innerhalb von Zeit und Raum unserer wahren Natur. Dieser zweite Aphorismus besagt, dass sich das wahre Selbst hinter der Person letztendlich selbst erkennen wird.

Die dritte Aussage hat zum Inhalt, dass Selbsterkenntnis unausweichlich zu einer plötzlichen Schwerpunktverschiebung – weg von der in Zeit und Raum existierenden Person, hin zur zeitlosen Achse unseres wahren Selbst – führen wird. Die Identifikation mit dem Körper-Geist hört auf, und es kommt zu einem Loslassen der Person, die dann lediglich noch als vergänglicher Ausdruck unseres wahren Seins in Zeit und Raum wahrgenommen wird.

In der spirituellen Tradition Kaschmirs wird dieses wahre Selbst als Shiva bezeichnet. Shiva ist stets verbunden mit Shakti, selbst wenn er sich in verschleierter Form als Mensch manifestiert. Der Unterschied zwischen einem verwirklichten Menschen – einem Buddha – und einer Person, die ihr wahres Selbst noch nicht erkannt hat, ist ein energetischer. Die verschleiernde Energie (Maya-Shakti), die mit der Wirbelsäule verbunden ist, ist in einer nicht-realisierten Person stets aktiv. Diese verschleiernde Kraft ist die Ursache dafür, dass wir nicht in der Lage sind, unsere wahre Natur, unser wahres Selbst, zu erkennen – wir haben uns sozusagen selbst vergessen. Vom energetischen Standpunkt aus betrachtet, sollte diese verschleiernde Energie also ausgeschaltet werden. Die bedeutendste Schrift in der kaschmirischen Tradition, das Vijñana-Bhairava-Tantra, enthält zahlreiche Hinweise darauf, wie dies zu erreichen ist. Diese Abhandlung über die Selbstrealisation (Selbstverwirklichung) war eine von Jean Kleins liebsten Schriften. Sie besagt:

„So wie man durch das Licht einer Lampe oder durch die Strahlen der Sonne die Welt erkennt, so können wir Shiva durch die Shakti erkennen, oh meine Liebste.“ (Vers 21)

Es ist also unsere eigene Lebensenergie, die uns befähigt, unser wahres Selbst zu erkennen. Diese Lebensenergie manifestiert sich im menschlichen Wesen als Energiekörper (Pranamaya-Kosha). Der Energiekörper füllt sowohl den physischen Körper als auch den Astral- und den Kausalkörper mit Leben. Auch die Wechselwirkung zwischen physischem Körper, Astralkörper und Kausalkörper hängt vom Energiekörper ab.