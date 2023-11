Lasst Meditation eure Medizin sein

Alexander Peters arbeitet seit vielen Jahren als selbstständiger Yogalehrer, Yogatherapeut und Heilpraktiker. Gemeinsam mit seiner Frau leitet er das Gesundheitszentrum Sonne & Mond in Berlin, in dem regelmäßige Yogakurse sowie Aus- und Weiterbildungen für Yogalehrer, Ayurveda-Therapeuten und Yogatherapeuten stattfinden und Patienten naturheilkundlich behandelt werden. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Yogatherapeut war er lange in der Hochschulambulanz der Charité und der Abteilung für Naturheilkunde am Immanuel-Krankenhaus Berlin lange tätig, wo er u.a. Studien zur Wirksamkeit von Yoga und Ayurveda betreut und Patienten behandelt hat. Seine langjährigen Lehrer sind Dr. Shrikrishna Bhushan Tengshe, R. Sriram und Ananda Leone.