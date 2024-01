Schuldgefühle heilen

Viele Menschen tragen ihr Leben lang Schuldgefühle mit sich herum. Wie kann man sich selbst von dieser Bürde erlösen?

Viel wird aktuell über das Wesen und die Schöpferkraft unserer Gedanken diskutiert. Viele Menschen sind heute davon überzeugt, dass unser Denken ein energetischer Prozess ist – mit zahlreichen, meist unbewussten Konsequenzen für unser Fühlen und Erleben. Unter so starken Gefühlen wie Schuld, Angst oder Ohnmacht leiden wir oft – und sind uns selten bewusst, dass einzig wir selbst die Macht haben, diese zu ändern.

Alles im Universum ist Energie und schwingt

Davon ausgehend, dass alles in unserem Universum Energie ist, sind alle Lebewesen einschließlich ihrer Gedanken sowie jede Materie Schwingungen auf verschiedenen Frequenzen. Entsprechend dem kosmischen Resonanzgesetz ziehen sie sich gegenseitig an oder stoßen sich ab. In der Wissenschaft sind diese Erkenntnisse bereits in der Quantenphysik etabliert. Wir können diese Schwingungen aufgrund unserer fehlenden Sensitivität zumeist nicht wahrnehmen und halten deshalb die sichtbaren Dinge um uns herum für „feste“ Materie. Diese besteht, physikalisch gesehen, zu 99,9% aus „Nichts“ und entstammt dem Raum, den wir als scheinbare „Leere“ ansehen. Ihm zugrunde liegt die eine ewige und unwandelbare geistige Energie – je nach Glaubensrichtung, Überzeugung oder Tradition Gott, Urmatrix, Licht, allumfassende Intelligenz oder göttliche Liebe genannt. Alle Wesen im Universum sind individueller Ausdruck dieses allumfassenden Bewusstseins.

Als verdichtete Teile dieses Ganzen werden wir als Menschen in unseren Körpern sichtbar, um bestimmte Bereiche unseres Seins zu erfahren, uns über viele Inkarnationen weiterzuentwickeln und uns schrittweise unseres wahren Wesens als Licht und unserer schöpferischen Kraft zu erinnern.

Die Erde als perfekte Spielwiese

Auf einer übergeordneten Ebene gibt es somit nur göttliches Licht, das gleichbedeutend ist mit der göttlichen Quelle aus Liebe und Bewusstsein. Weil sich Licht nicht im Licht erkennt, bedarf es eines Ortes, an dem es auch Dunkelheit gibt: Dieser Ort ist die Erde. Hier hat alles zwei vermeintlich gegensätzliche Pole. In Wahrheit sind die offensichtlichen Gegensätze ihrem Wesen nach identisch, unterscheiden sich lediglich in ihrem Ausdruck. Diese einzigartigen Erfahrungsmöglichkeiten von Polarität, Resonanz sowie Ursache und Wirkung (Karma) als grundlegende kosmische Gesetzmäßigkeiten ermöglichen es, dass wir uns als Schöpfer der eigenen Realität erfahren. Dafür erleben wir die Handlungskonsequenzen unserer Entscheidungen und Nicht-Entscheidungen. Unsere […]