Schutz der Ozeane und ihrer Bewohner: Das Team von Sea Shepherd ist unermüdlich auf den Weltmeeren im Einsatz.

Die Zerstörung der Erde und das allgegenwärtige Leid ihrer Lebewesen sind erdrückend, oft fühlt man sich dagegen vollkommen machtlos und wie gelähmt. Und doch kann man auf vielerlei Weise – jeder auf seine eigene Art und im Hinblick auf sein ganz besonderes Herzensanliegen – etwas dazu beitragen, diese Welt zu einem Ort mit weniger Ausbeutung, Schmerz und Gewalt zu machen. Viele Menschen haben ihren Weg dafür bereits gefunden und mutmachende Projekte ins Leben gerufen, mit denen sie viel Gutes bewirken. Mit dieser Ausgabe nehmen wir unsere Rubrik Off the mat wieder auf, in der wir dir ab jetzt in Form von kurzen Interviews Beispiele für solche hoffnungsvollen Projekte und Aktionen aus den Bereichen Ökologie, Menschenrechte, Tierschutz und soziale Solidarität geben. In der ersten Folge stellt Christin Otto die beeindruckende Arbeit der Organisation Sea Shepherd vor.

INTERVIEW

YOGA AKTUELL: Können Sie das Herzensanliegen von Sea Shepherd benennen und kurz skizzieren, in welchen Aufgabenbereichen Sie im Einsatz für dieses Anliegen im Einzelnen aktiv sind?

Christin Otto: Sea Shepherd setzt sich mit direkten Aktionen für den Schutz des Ozeans ein. Mit einer eigenen Flotte und vielen Freiwilligen auf der ganzen Welt gehen wir gegen illegale Handlungen vor und schreiten beherzt ein, wenn Meerestiere in Not sind. Ein internationaler Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Bekämpfung der illegalen, unregulierten und undokumentierten Fischerei (IUU-Fischerei), die zu einer der größten Bedrohungen für die Artenvielfalt des Ozeans geworden ist. In Deutschland sind wir in der Ostsee aktiv. Wir bergen Geisternetze, patrouillieren in Schutzgebieten und reinigen Küstengebiete. Diese Kampagne liegt mir persönlich besonders am Herzen.

Zu Ihnen persönlich: Was ist Ihre Funktion bzw. Ihre Aufgabe bei Sea Shepherd?

Ich bin Freiwillige bei Sea Shepherd und seit einigen Jahren auf verschiedenen Kampagnen im Einsatz. Als leidenschaftliche Taucherin begleite ich für mehrere Monate im Jahr die Baltic Sea Campaign. Gemeinsam mit dem Tauchteam berge ich Geisternetze aus der Ostsee. Mehr als sechs Tonnen konnten wir schon aus dem Meer entfernen. Während der Kampagne gibt es noch viele weitere Dinge zu tun. So bin ich auch aktiv dabei, wenn wir Strände säubern, Vorträge halten oder Veranstaltungen organisieren. Darüber hinaus habe ich mich bereits zweimal an einer Kampagne in Sizilien beteiligt. Von Land aus patrouillieren wir dort vor der Küste, um gegen illegale Aktivitäten im Meeresschutzgebiet vorzugehen.