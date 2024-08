Dysfunktionale Atmung in der Yogawelt

Ralph Skuban bringt dir seine Erkenntnisse als Atem-Experte derzeit in einer YOGA-AKTUELL-Serie nahe. In diesem Interview haben wir ihn gefragt, wie es sich mit der Atemgesundheit bei Yogis und Yoginis verhält, und welche Tipps er im Hinblick auf die Atmung in der Yogapraxis hat.

Im Yoga weiß man um die enge Verbindung von Körper, Atem und Geist: Zuerst lassen wir den Körper zur Ruhe kommen, dann den Atem, und schließlich mag auch im Inneren mehr Ruhe einkehren. Soweit die Theorie. Dennoch finden sich unter den Yogapraktizierenden nicht wenige, die mit einer dysfunktionalen Atmung zu tun haben. In diesem Interview sprechen wir mit dem Buteyko-Experten Dr. Ralph Skuban über das richtige Maß beim Atmen, über ungesunde Atemmuster und einen bewussten und verantwortungsvollen Umgang mit dem Thema Atem im Yogaunterricht.

YOGA AKTUELL: In deiner Serie „Bewusstes Atmen“ sprichst du unter anderem davon, dass viele Menschen chronisch überatmen. Was heißt das?

Ralph Skuban: Beim Atmen verhält es sich wie bei allen anderen Dingen im Leben auch: Es gibt ein gesundes Maß. Physiologisch ausgedrückt, entspricht das richtige Maß beim Atmen den Bedürfnissen des Stoffwechsels – das ist ganz ähnlich wie auch beim Essen. Wenn wir mehr essen, als unser Körper braucht, tut uns das nicht gut. Genauso ist es mit dem Atmen. Atmen wir gewohnheitsmäßig mehr als für den Stoffwechsel notwendig, dann macht uns das krank. Dabei bezieht sich „mehr atmen“ auf das Volumen, das wir tagein, tagaus atmen. Konkret: Ein durchschnittlicher Erwachsener braucht im Ruhezustand ungefähr 4–6 Liter Atemluft in der Minute. Gewöhnt man sich, meist aufgrund von Stress, an, mehr als das zu atmen – manche atmen 10, 15 oder sogar über 20 Liter in der Minute ein und aus! –, dann spricht man von „Überatmung“ oder „chronischer Hyperventilation“. Ein solches Atemverhalten verschiebt das biochemische Gleichgewicht in unserem Organismus in unphysiologische Bereiche. Das führt zu Nachteilen für unsere Sauerstoffversorgung, und darüber hinaus langfristig zu zahlreichen gesundheitlichen Problemen.

Macht die Überatmung vor der Yogawelt Halt? Schließlich legen wir im Yoga viel Wert auf die Atmung.

Ja, es ist richtig, dass der Atem im Yoga eine große Rolle spielt. Das heißt aber nicht automatisch, dass die Mehrzahl der Yogaübenden deshalb auch „besser“ atmet als Leute, die keinen Yoga üben. Auch Yogis sind nur Menschen und haben ebenso mit atembezogenen Problemen zu tun wie alle anderen. In den letzten Jahren hatte ich unglaublich viele Yogaübende in meinen Atemtrainings und -ausbildungen, die Mehrheit davon unterrichtet auch selbst. Aber deren Atemgesundheit war bzw. ist in keiner Weise eine andere als die meiner sonstigen Klienten.

Wenn es in der Yogawelt um das bewusste Atmen geht – sei es im Zusammenhang mit der Asana-Praxis oder beim Pranayama – kommt eine spezielle Herausforderung dazu: Die Aufmerksamkeit auf den Atem führt im modernen Yoga, anders als die alten Texte es eigentlich nahelegen würden, häufig zu einer Intensivierung des Atmens. Unzählige Male haben Übende mir berichtet, dass sie im Yogaunterricht ihre Atmung verstärken, was immer darauf hinausläuft, dass sie ihr Atemvolumen vergrößern. Wenn man die biochemischen Zusammenhänge beim Atmen versteht, weiß man aber, dass eine Vergrößerung des Atemvolumens keine gesundheitlichen Vorteile bringt, ganz im Gegenteil: Das damit verbundene verstärkte Abatmen von Kohlendioxid über ein physiologisch sinnvolles Maß hinaus verändert das Säure-Basen-Gleichgewicht im arteriellen Blut und anderen Körperflüssigkeiten. Das hat zahlreiche nachteilige Wirkungen. In meiner Serie zum bewussten Atmen für YOGA AKTUELL1 werden diese Themen ja ausführlich behandelt.

Eine aktive Verstärkung des Atemprozesses kann – bewusst eingesetzt und unter Beachtung individueller Kontraindikationen! – eine Möglichkeit sein, um zum Beispiel kathartische Effekte zu erzeugen, also eine Art „seelische Reinigung“ zu erreichen: Bewusste Hyperventilation versetzt das Nervensystem „in Aufruhr“, indem sie die Durchblutung des Großhirns massiv reduziert. Das schränkt das klare Denken ein. Dafür wird das limbische System, das mit Gefühlen und Erinnerungen zu tun hat, umso aktiver: Dies kann dann zum Wiedererleben verdrängter traumatischer Erfahrungen führen und im günstigsten Falle zu einer Katharsis. Diese Ideen sind jedoch alles andere als unumstritten. In der internationalen „Atemszene“ haben wir es im Moment mit einer großen Breathwork-Welle zu tun, in der aber häufig genau das gesucht wird.

In der Körperarbeit können bewusste, vergrößerte Atemzüge bestimmte anatomische Strukturen erreichen, an die man sonst nur schwer oder gar nicht herankommt, um eine innere Weitung zu erzielen, zum Beispiel im Bereich der Wirbelsäule.

Diese beiden Beispiele, wie eine bewusst intensivierte Atmung konstruktiv eingesetzt werden kann, bedeuten aber nicht, dass es physiologisch sinnvoll wäre, sich anzugewöhnen, regelmäßig stärker zu atmen als notwendig. Die bewusste Intensivierung der Atmung sollte immer nur der Ausnahmefall sein. Und es gibt eine Reihe von Kontraindikationen, bzw. Menschen, die das nicht machen sollten: Ist jemand kurzatmig, leidet unter Asthma, Emphysemen, Long COVID, Panikattacken, Herz-Kreislauf-Beschwerden, kalten Extremitäten, Erschöpfung, Leistungsschwäche, Epilepsie oder schlafbezogenen Atemstörungen (um nur einige Themen zu benennen), dann sollte man im Gegenteil die Atmung bewusst besänftigen. Genau das haben übrigens auch die alten Yogis immer gewusst: Dass der Atem langsam und sanft gehen sollte. Und sie haben lange Atempausen geübt!

Woran merken Yogalehrende, dass auch sie in dysfunktionalen Atemmustern stecken?

Ob unser Atem dysfunktional ist, können wir zum Beispiel sehen, wenn wir die Merkmale eines funktionalen Atems mit unserer eigenen Atmung vergleichen. Um die Dinge zu vereinfachen, packe ich diese Merkmale am liebsten in meine Faustformel, die ich die „Big 5 des gesunden Atmens“ nenne. Sie spiegeln praktisch alle wichtigen Aspekte des Atmens wider: Atemmechanik, die Biochemie der Atmung und die Rhythmik im Atemprozess, alles innigst verbunden mit unserem Nervensystem.

Nase: Der Atem sollte im Alltag rund um die Uhr durch die Nase gehen. Sie erfüllt zahlreiche vitale Funktionen, von denen wir nur profitieren können, wenn wir sie auch benutzen! Erst bei starker physischer Beanspruchung ergibt es Sinn, dass der Mund beim Atmen mithilft; natürlich auch bei bestimmten Aktivitäten, wie zum Beispiel beim Singen oder beim Spielen eines Blasinstrumentes. Auch im Sport ist die Mundatmung immer nur das „letzte Mittel“. Hat man sich erst mal an die konsequente Nasenatmung gewöhnt, profitiert man von einem höheren Leistungsniveau bei gleichzeitig deutlich weniger Erschöpfung.

Zwerchfell: Die leider häufig anzutreffende Brustatmung hat im Alltag ebenfalls nichts zu suchen. Vielmehr sollte der Atem von einer stabilen Zwerchfellaktivität getragen sein und aus dem Zentrum kommen, wie ich es nenne. Das Zwerchfell ist unser wichtigster Atemmuskel. Gleichzeitig ist es bei vielen Menschen – ob Yogaübende oder nicht – tendenziell schwach. Ist das Zwerchfell aktiv, erkennen wir das an der Weitung des Bauchraums und sprechen dann auch von der „Bauchatmung“.

Langsam: Der Atem im Alltag sollte tendenziell langsam sein, vielleicht acht, zehn oder zwölf Atemzüge in der Minute (bezogen auf den Ruhezustand). Eine hohe Respirationsrate führt zu einem höheren Atemvolumen und in einen Sympathikus-Modus, von dem viele von uns im Alltag ohnehin schon viel zu viel haben.

Loslassend: Das Atmen sollte unangestrengt und befriedigend sein: Der Einatem kommt ganz von selbst, da gibt es gar nichts zu tun. Das Ausatmen ist ein Entspannungsprozess: Die Atemmuskulatur, die sich beim Einatmen kontrahiert hat, darf wieder loslassen. Gerade hiermit haben aber viele Menschen, ob im Yoga oder anderswo, Probleme und bauen chronische Spannungen im Zwerchfell auf. Manchmal führen Körperpraktiken wie Yoga, Pilates oder Krafttraining in Studios auch dazu, dass Menschen sich unnötig eine konstante Bauchspannung angewöhnen, die es dem Zwerchfell erschwert, seine Arbeit gut zu machen.

Leise: Schließlich sollte der Atem im Normalfall nicht hörbar sein. Atemgeräusche sind ein Hinweis auf einen verstärkten Flow, und damit auf ein größeres Atemvolumen. Das gilt besonders auch für die Nacht! Schnarchen ist ein Symptom einer dysfunktionalen Atmung.

Im Yoga sind wir sehr genau, was das Alignment in einem Asana angeht. Wie und warum sollten wir auch unsere „Atemsprache“ mit unseren Schülerinnen und Schülern klären?

Mit „Atemsprache“, nehme ich an, fragst du danach, wie wir den Atem anleiten sollen, bzw. was wir meinen, wenn wir dies und das sagen?

Wir sollten uns jedenfalls der Tatsache bewusst sein, dass zwischen dem, was wir sagen, den Worten also, die wir benutzen, und dem, was wir meinen, ein Unterschied bestehen kann. Oft hört man in Atemanleitungen Anweisungen wie „Jetzt mach einen tiefen Atemzug!“ Aber was heißt „tief“ hier eigentlich, bzw. was meine ich, wenn ich das als Lehrer sage? Die meisten Schüler werden eine solche Anweisung als großen Atemzug verstehen und das dann auch so machen. Einige wenige verbinden mit dem Wort „tief“ dagegen die Idee von „nach unten, in die Tiefe“, also die Bauchatmung. Beides sind grundverschiedene Dinge. Anweisungen wie „tief“ oder „flach“ haben meines Erachtens keinerlei Aussagekraft, wenn wir nicht vorher ganz klar machen, was wir meinen, wenn wir das sagen. Grundsätzlich ist es für die Asana-Arbeit meiner Meinung nach sinnvoll, darauf hinzuweisen, die Übungen so auszuführen, dass man dabei in einer ruhigen und leisen Nasenatmung bleiben kann, idealerweise auch ganz im individuellen Atemrhythmus.

Ein präzises „Atem-Wording“ im Unterricht stellt sich am ehesten dann ein, wenn man selbst auch beim Unterrichten atembewusst bleibt und theoretisch wie praktisch versteht, was man anleitet und welche Ziele man damit verbindet. Wenn die Atem-Idee eine bewusst verstärkte Atmung sein sollte: Was genau suchen wir dabei? Was soll atemmechanisch und physiologisch erreicht werden? Für wen ist das überhaupt geeignet, und für wen nicht?

Und wie könnten wir atemgesünder unterrichten?

Yogalehrerinnen und -lehrer haben es – besonders, wenn sie berufsmäßig unterrichten – mit großen Herausforderungen zu tun: eine oft hohe Arbeitsbelastung, der Druck, „performen“ zu müssen, Konkurrenz, Existenzsorgen, manchmal auch eine nicht optimale (Atem-)Praxis, und anderes. Deshalb treffe ich in dieser Berufsgruppe besonders häufig Leute, die mit Überatmung zu tun haben und unter belastenden Symptomen leiden.

Das Beste, was man meines Erachtens für die Atemgesundheit als Yogalehrerin und Yogalehrer tun kann, ist, einer regelmäßigen, sanften Atempraxis zu folgen. Zugegeben, das ist leichter gesagt als getan: Wenn man sich, zum Beispiel stressbedingt, angewöhnt hat, ein zu großes Volumen zu atmen, dann kann man das nicht einfach per Knopfdruck abstellen. Das höhere Atemvolumen führt zu einer chronisch niedrigeren CO2-Konzentration im arteriellen Blut und anderen Körperflüssigkeiten, daran gewöhnt sich unser System. Wir werden CO2-sensitiver, und unser Atemantrieb damit größer. Und das bringt viele gesundheitliche Nachteile mit sich. Diesen größeren Atemantrieb gilt es zu reduzieren, indem man im Rahmen einer strukturierten Praxis lernt, weniger zu atmen, das Atemvolumen also zu reduzieren. Erfahrungsgemäß dauert es einige Wochen bis wenige Monate, bis man hier spürbare Erfolge erreicht.

Ein sofort umsetzbarer Praxistipp fürs Unterrichten: Versuch mal, die Anweisungen an deine Schüler so zu geben, dass du dabei konsequent in einer ruhigen Nasenatmung bleibst. Zahlreichende Unterrichtende berichten mir immer wieder, dass ihre Schülerinnen merken, dass der Unterricht sich positiv verändert, sobald man als Lehrer selbst in einem ruhigen Atem ist.

Da ich selbst stark überatmet habe, weiß ich, dass es schwierig sein kann, gewisse Übungen aus dem Pranayama auszuführen. Sollten Yogalehrende etwas bedenken, wenn sie Pranayama-Übungen anleiten?

Vor dem Üben von Pranayama sollte idealerweise eine gute Atemgrundgesundheit gegeben sein, also die Atmung im Alltag funktional sein – da bin ich wieder bei meinen „Big 5“, über die wir gesprochen haben. Immer wieder sagen mir Teilnehmerinnen meiner Kurse, dass sie sich nicht wohlfühlen mit manchen Übungen und dann an sich zu zweifeln beginnen.

Tatsächlich ist Hatha-Yoga-Pranayama ein zum Teil starker Eingriff in den natürlichen Atemablauf, der großer Achtsamkeit bedarf. Nicht umsonst wird in den alten Schriften immer wieder davor gewarnt, hier unvorsichtig zu sein: Der Atem wird dort gerne mit einem wilden Tier verglichen, mit dem man sehr vorsichtig umgehen muss, weil sonst Schaden angerichtet werden kann. Das unterschreibe ich persönlich zu hundert Prozent!

Interessant ist, wie ich finde, dass es in Indien hochangesehene alte Texte gibt – zum Beispiel das Yoga-Vasishtha, eine stark vom Advaita geprägte Schrift –, die immer wieder eindringlich vor dem Hatha-Yoga-Pranayama warnen, weil er so gefährlich sei. Ich weise darauf nicht hin, um hier jemanden zu verunsichern, sondern damit wir uns alle klar darüber werden, was auch „die alten Yogis“ immer wussten: Mit dem Atem müssen wir sehr verantwortungsbewusst umgehen!

Und zu guter Letzt: Wie stehen die klassischen Yogaschriften eigentlich zur Atmung?

Der Atem wird in allen Traditionen des Ostens, sei es im Nahen Osten, in Indien, Tibet oder China, als mächtiges Werkzeug angesehen. Das schlägt sich auch in den Texten nieder. In Patanjalis Yogasutra liegt der Fokus auf dem sanften, langsamen Atmen und auf natürlichen Atempausen. In den Texten des Hatha-Yoga nimmt die Atempause, Kumbhaka, einen besonders hohen Stellenwert ein, ebenso im Yoga Tibets. Im „Yoga Chinas“, dem Qigong, praktiziert man ebenfalls eine natürliche, langsame Atmung und setzt gezielte Atempausen. Je nach Praxis sieht man im Atem ein Werkzeug zur Übung von Konzentration, zur energetischen Reinigung, zum Erreichen von Gesundheit und Langlebigkeit oder von innerer Stille.

Yogische Schriften zum Thema Atmung Die zwei wohl wichtigsten Schriften des Hatha-Yoga sind die Hatha-Yoga-Pradipika (14. Jh.) und die Gheranda-Samhita (17. Jh.). Darin nimmt die Atemarbeit im Yoga großen Raum ein. Aber auch in Patanjalis Yogasutra finden sich spannende Hinweise für die eigene Atempraxis.

Aber wo wir auch hinschauen in den alten Texten und Traditionen: Nirgendwo finden wir die Idee, dass es beim Atmen darauf ankäme, ihn bewusst zu verstärken, die Menge zu vergrößern usw. Das Gegenteil ist der Fall – es geht darin nicht um das „Viel“, sondern stattdessen um die Langsamkeit und Sanftheit bis hin zum „Gar-nicht-mehr-atmen“ als spirituellem Kulminationspunkt: Es ist der Atem, der uns bis zuletzt an den Körper bindet, selbst im Koma! Über ihn hinauszugehen, so wie im Kontext der Kumbhakas, bedeutet, einen „Blick nach drüben“ zu wagen. Der bewusste Atem war immer auch ein zutiefst spirituelles Unterfangen!

Doch jenseits der ambitionierten Ideen der alten Schriften halte ich es gerne mit dem Spruch des deutschen Dichters Theodor Fontane, der sagt: „Es ist und bleibt ein Glück, vielleicht das höchste, frei atmen zu können.“ Nach den zahllosen Erfahrungen mit Menschen, jungen wie alten, die massive Probleme mit ihrer Atemgesundheit haben, ist Fontanes Bemerkung aktueller und zutreffender denn je, wie ich finde!

