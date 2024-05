Bhakti-Yoga für jeden Tag

bedeutet Verehrung, Lob oder Lobpreisung. Vandana ist auch die Begrüßung oder Verneigung und bezieht sich im traditionellen Sinne auf die Verbeugung vor Gott, durch die Demut und Hingabe entwickelt werden können.

Hingabe

Entwickle Akzeptanz für dein Leben, so wie es gerade ist. Heiße alle Aspekte deines Lebens willkommen, auch die schwierigen Dinge, lass sie kommen und gehen wie besondere Gäste in deinem Haus. Sei ein guter Gastgeber für jeden deiner Besucher.

Dankbarkeit

Üb dich in Dankbarkeit für jedes Element in deinem Leben: für das Schöne, das Neutrale und für das, was dir nicht gefällt. Stell dir alle Teile deines Lebens wie Stücke eines Kuchens vor und verneig dich vor jedem Teil in Dankbarkeit. Du kannst in diese Praxis auch bestimmte Yogapositionen integrieren, z.B. deine Hände in Gebetshaltung (Namaskara) aneinanderlegen und dich verbeugen.