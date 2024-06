Summer Strength

Sonnenkraft und Sommer-Energie: eine Asana-Sequenz mit Barbra Noh für innere und äußere Stärke, die Sie auf allen Ebenen zum Strahlen bringen wird.

Der Sommer ist eine energiegeladene Jahreszeit, eine Zeit der energetischen Fülle. In der Traditionellen Chinesischen Medizin gilt er als die yang-stärkste Phase des Jahres. „Yang“ entspricht dem Sanskrit-Wort „Ha“, das u.a. „Sonne“ bedeutet und innerhalb der Dualität des Hatha-Yoga für das aktive, dynamische Prinzip steht. Mit längeren Tagen und mehr Sonnenschein ist der Sommer die Zeit, in der es um Ausdehnung, Wachstum, Aktivität und Kreativität geht – und um Freude!

Als jemand, der kaum eine andere Form von Training absolviert, habe ich an meine Asana-Praxis den Anspruch, dass sie mir mehr als ausschließlich Entspannung bietet. In den letzten zwei Jahren habe ich den Fokus darauf gerichtet, körperliche Kraft zu entwickeln. Mit fortschreitendem Alter können die körperlichen Kräfte und die Gesundheit schwinden, wenn wir nicht einen guten Muskeltonus und eine gewisse Beweglichkeit aufrechterhalten. Wie wäre es damit, stärker anstatt älter zu werden?! Die folgende Asana-Sequenz ist eine kompakte Praxis, um Kraft aufzubauen.

Weiser werden

Mein Ziel ist es, mit dem Alter weiser und stärker zu werden. In meinen Zwanzigern und Dreißigern hat sich Zeit anders angefühlt. Jetzt, in meinen Mitt-Vierzigern, spüre ich das Unausweichliche: Meine Zeit hier ist begrenzt. Ich stelle fest, dass ich alles mehr zu schätzen weiß, dass ich mich selbst und die Welt weniger ernst nehme als früher – ich möchte das Leben genießen, solange ich die Möglichkeit dazu habe! Mit „genießen“ meine ich nicht, mich einfach nur ins Vergnügen zu stürzen. Vielmehr meine ich damit, wirklich damit im Frieden zu sein, wer ich bin, und weniger auf den inneren Kritiker zu hören, der offenbar stets denkt, dass nichts jemals gut genug ist. Dieser innere Kritiker, den wir alle nur zu gut kennen, schwächt uns und beraubt uns der Freude, die unser natürliches Geburtsrecht ist. Diese Freude ist eine machtvolle Kraft in unserem Leben, die uns innere Stärke und Widerstandsfähigkeit verleiht, während wir durch die Hochs und Tiefs der menschlichen Existenz navigieren. Wenn wir über „Core-Kraft“ sprechen, denke ich dabei gern an eine tiefe Erkenntnis unseres Seins, die wir auch in den schwierigsten und herausforderndsten Momenten unseres Lebens nicht vergessen – den Zeiten, in denen wir sie am dringendsten brauchen. Unser Kern („Core“) ist, wer wir wirklich sind, und eine Verbindung dazu zu haben, gibt uns so viel Kraft! Meditation ist der beste Weg, den ich kenne, um eine Verbindung mit diesem Kern des Seins herzustellen.

Stärker werden

„Stärker“ bedeutet nicht „taffer“ oder „härter“. Bei innerer Stärke geht es um Widerstandsfähigkeit und um die Fähigkeit, im Wesenkern oder im Herzen zentriert zu bleiben, unabhängig von den äußeren Umständen. Wie hilft Yoga uns dabei? Ich glaube, das ist eine Frage der Einstellung. Die gute Nachricht ist, dass wir wählen können, welche Einstellung wir haben. Und die Asana-Praxis ist eine wunderbare Spielwiese, um unsere Einstellung zu kultivieren.

Meine liebe Freundin Desirée Rumbaugh, die mir immer wieder eine Inspirationsquelle ist, sagte einmal:

„Ich arbeite daran, die Dinge nicht persönlich zu nehmen oder beleidigt über die Kommentare anderer Leute zu sein. Das nimmt die anderen aus der Verantwortung und macht mich stärker. Es bedeutet nicht, dass ich unempfindsam bin, aber weniger häufig durch die Worte anderer Menschen verletzt zu werden, macht das Leben definitiv erfreulicher.“

Desirée bringt damit die ultimative Selbstverantwortung für die eigenen Gefühle und Erfahrungen zum Ausdruck. Genau dies ist die Art von emotionaler Stärke, die ich anstrebe.

Es lässt sich nicht abstreiten, dass die Bemerkungen anderer Leute etwas sind, womit wir immer wieder konfrontiert werden. Aber wie steht es mit den Worten, Gedanken und Handlungen, die wir uns selbst antun? Sie können ungnädig und verletzend sein, uns herabwürdigen und uns daran hindern, unser volles Potenzial zu leben. Meine Einstellung zur Praxis, zu mir selbst und zu meinem Körper ist über die Jahre sanfter und mitfühlender geworden. Wir sollten uns selbst weniger unter Druck setzen, „perfekt“ sein zu müssen, und stattdessen darauf hören, was uns unsere Seele durch das Nervensystem und über die körperlichen Empfindungen mitteilen möchte. Heutzutage übe ich schmerzfrei, ohne mich selbst an unbequeme Grenzen zu pushen. Dennoch erlebe ich Fortschritt. Ich glaube daran, mich weiterhin verbessern zu können und den „Gipfel“ nicht bereits hinter mir zu haben. Volle Verantwortung für uns selbst zu übernehmen und gut auf unseren Körper und auf unser Herz zu hören, ist der Schlüssel dazu.

Ein starker Körper ist eine immense Hilfe in unserem Alltag und für unsere Gesundheit. Physisch und emotional stärker zu werden, ist etwas, wonach wir alle streben können. Die folgende Sequenz ist darauf ausgerichtet, nicht allein körperliche Kraft, sondern – wenn man mit der richtigen Einstellung an sie herangeht – auch emotionale Widerstandsfähigkeit zu kultivieren. Sie ist nicht für Anfänger konzipiert, aber Sie werden feststellen, dass ich in den Beschreibungen auch einfachere Varianten mit angebe. Bitte seien Sie beim Praktizieren achtsam und genießen Sie es!

Workshop

1a. Adho-Mukha-Shvanasana (Herabschauender Hund)

Starten Sie, indem Sie sich in Adho-Mukha-Shvanasana dehnen und ein paar Atemzüge nehmen.

Die Oberarmköpfe sind in den Schultern eingerastet, während Sie sich dehnen. Drücken Sie die Oberschenkel fest nach hinten.

Lassen Sie die Ellbogen leicht gebeugt und die Armbeugen angehoben – allzu oft überstrecken gerade Frauen die Ellbogen, was dazu führt, dass sich wenig oder gar keine Armkraft entwickelt.

Pressen Sie sehr kraftvoll in die Fingerspitzen und ziehen Sie die Hände isometrisch zueinander („Ziehen Sie zur Mittellinie!“). Spannen Sie den Bizeps an und benutzen Sie die Kraft der Arme, um den steiferen Teil der Brustwirbelsäule mehr „in den Körper“ zu bewegen.

Der Nacken bleibt unterstützt, der Hals geöffnet und der Hinterkopf angehoben, um die Muskulatur des oberen Rückens besser anzusprechen. Ziehen Sie die Schulterblätter fest auf den oberen Rücken und genießen Sie das Gefühl von Kraft im Oberkörper. Ein schwacher Nacken wird gestärkt, wenn man Adho-Mukha-Shvanasana auf diese Weise übt, anstatt den Kopf passiv hängen zu lassen.

1b. Adho-Mukha-Shvanasana, einarmige Variante

Bleiben Sie stark und standfest, während Sie eine Hand anheben.

Vermeiden Sie, das Ellbogengelenk zu überdehnen. Halten Sie den Ellbogen stattdessen leicht gebeugt und drücken Sie mit den Beinen und dem Stützarm kraftvoll zur Mittellinie. Halten Sie die Position für mehrere Atemzüge.

2a. Bhujangasana (Kobra)

Wenden Sie dieselben Anweisungen für die Arme wie in 1b an, um in Bhujangasana den oberen Rücken zu öffnen. Vermeiden Sie den Impuls, die Ellbogen nach innen zu drücken, denn dadurch macht man die Haltung nur enger, ohne wirklich mehr Kraft zu erzielen.

Ziehen Sie die Hände isometrisch zurück in Richtung der Hüften und spüren Sie, wie viel mehr Kraft Sie haben, die Schultern und die steiferen Regionen des oberen Rückens zu bewegen. Bewegen Sie die Schultern in Richtung Körperrückseite und erzeugen Sie über die Schlüsselbeine zu den Seiten mehr Weite, um den oberen Brustkorb zu öffnen.

Halten Sie die Taille an den Seiten angehoben, um zu vermeiden, dass Sie im unteren Rücken einsinken. Drücken Sie das Zentrum des Beckens auf den Boden und lassen Sie die Energie nach hinten in die Beine ausstrahlen. Heben Sie den Körper von der Taille aufwärts stärker an, um eine deutliche Dehnung in der Kobra zu erreichen.

2b. Bhujangasana mit Beinhaltung von Bhekasana (Frosch)

Wiederholen Sie die Übung, wie in 2a beschrieben.

Halten Sie den Fuß auf einer geraden Linie mit dem Schienbein, um sicherzustellen, dass die Dehnung die gesamte Vorderseite des Oberschenkels erreicht und sicher für das Knie ist. Drücken Sie das gebeugte Knie in Richtung ausgestrecktes Bein, während Sie den Fuß in Richtung äußere Hüfte ziehen.

Um die Dehnung zu intensivieren, ziehen Sie die Knie zueinander und drehen die inneren Oberschenkel in Richtung Decke. Behalten Sie dies bei, während Sie das Steißbein nach unten ziehen, um den unteren Bauch nach oben zu heben. Ziehen Sie den Unterbauch kraftvoll nach vorn und nach oben und drücken Sie den Fuß gegen die Hand, während Sie ihn gleichzeitig näher nach innen ziehen. Es handelt sich nicht um eine passive Dehnung – hier wird intensiv gearbeitet!

3. Scorpion Dog (Skorpion-Hund)

Nutzen Sie diese Haltung, um sich tief in den oberen Rücken hineinzubewegen, um Kraft in den Armen zu entwickeln und um zu lernen, das Bein aktiv anzuheben und zugleich eine gute Ausrichtung von Nacken, Schultern, Becken und unterem Rücken beizubehalten.

Wenden Sie dieselben Anweisungen für die Arme an wie in Übung 1a.

Drehen Sie den Oberschenkel des angehobenen Beins nach innen, bis das Knie zum Boden zeigt. Das weitet den unteren Rücken und hält die Rückseite des Beckens weit.

Achten Sie darauf, dass die Oberarme Sie anheben und unterstützen, während Sie den Kopf gegen einen imaginären Widerstand nach oben drücken und eine Beugung im oberen Rücken erzeugen.

Heben Sie das Bein noch mehr an, ohne die Hüfte mit anzuheben, und gehen Sie tiefer in die Rückbeuge.

Wechseln Sie die Seiten.

An dieser Stelle könnten Sie einige Stehhaltungen hinzufügen, z.B. Parshvakonasana (die seitliche Winkelhaltung), ein paar tiefe Ausfallschritte und Trikonasana (das Dreieck).

4a. Navasana-Variation (Boot-Variation)

Bevor Sie für diese Haltung die Füße vom Boden abheben, beugen Sie die Knie, halten die Rückseite der Oberschenkel, pressen die Fersen in den Boden und heben den unteren Rücken nach innen und oben. Ohne das Kreuzbein nach unten sinken zu lassen, atmen Sie aus und ziehen den Nabel in Richtung Wirbelsäule. Spannen Sie dabei die gesamte Taille so an, als ob Sie ein Korsett zuschnüren würden. Drücken Sie mit den Beinen gegen die Mittellinie und heben Sie einen Fuß bis auf Kniehöhe an. Während Sie das Körperzentrum stabil und stark halten, heben Sie auch den anderen Fuß an.

Halten Sie die Knie gebeugt und weit vom Oberkörper entfernt, während Sie fortfahren, den unteren Rücken anzuheben und das „Korsett“ angespannt zu halten.

Drücken Sie die Hände gegeneinander, so dass sie eine feste Anjali-Mudra bilden; nutzen Sie die Arme, um die Schultern in Richtung Körperrückseite zu bringen. Halten Sie das Herz angehoben, den Halsbereich geöffnet und den Nacken lang.

4b. Navasana und Twist (Boot und Drehung)

Drücken Sie in dieser Variante des Boots mit den Beinen zur Mittellinie hin und fügen Sie einige Twists für den Oberkörper hinzu. Drehen Sie sich nach links, kehren Sie in die Mitte zurück, drehen Sie sich nach rechts und kommen Sie wieder zur Mitte. Wiederholen Sie die Twistfolge (ohne Bild). Koordinieren Sie die Bewegungen mit Ihrer Atmung. Um einen Zugang zu tiefer Kraft zu finden, halten Sie Nase, Hände und Brustbein auf einer Linie, damit gewährleistet ist, dass die Drehung aus dem Brustkorb heraus stattfindet und Sie nicht einfach nur den Nacken drehen oder die Arme von einer Seite zur anderen bewegen.

4c. Ardha Navasana und Navasana (halbes Boot und Boot)

In dieser Variante lehnen Sie sich zurück, bis Sie beinahe auf dem Boden liegen – allerdings halten Sie den Kopf, den oberen Rücken und die Beine noch in der Luft. Ziehen Sie die Taille nach hinten, so dass an den Seiten Bodenkontakt entsteht, und bringen Sie die Schultern so weit wie möglich nach hinten. Halten Sie die Position für einige Atemzüge. Diese Aktivität der Bauchmuskeln ist genau das, was nötig ist, um die „Banane“ aus dem Handstand und dem Kopfstand herauszubekommen, zu der weniger starke, beweglichere Körpertypen neigen.

Ziehen Sie die Taille nach hinten, so dass an den Seiten Bodenkontakt entsteht, und bringen Sie die Schultern so weit wie möglich nach hinten. Halten Sie die Position für einige Atemzüge. Diese Aktivität der Bauchmuskeln ist genau das, was nötig ist, um die „Banane“ aus dem Handstand und dem Kopfstand herauszubekommen, zu der weniger starke, beweglichere Körpertypen neigen. Kehren Sie in Navasana zurück. Wiederholen Sie den Wechsel mehrmals, um Kraft, Widerstandsfähigkeit und eine ruhige Geisteshaltung angesichts einer intensiven Situation zu entwickeln!

5. Purvottanasana (der Tisch / die Brücke)

Bewegen Sie sich in diese Tischform, um die Schultern zu öffnen und nach der Arbeit in Navasana nun die Hüftbeuger zu dehnen.

Befreien Sie den unteren Rücken: Bringen Sie Länge in die Flanken, indem Sie den gesamten Schultergürtel von den Hüften wegbewegen; dehnen Sie simultan die Hüften in Richtung Knie, und diese wiederum nach vorn. Stellen Sie sicher, dass die Oberschenkel parallel zueinander bleiben und die Leisten weich und leicht gewölbt. Ziehen Sie für eine tiefere Dehnung nun das Steißbein in Richtung Knie.

6. Ardha Adho-Mukha-Vrkshasana (Halber Handstand)

Nach dem Schulteröffner und der Dehnung für den oberen Brustkorb sind Sie nun dafür vorbereitet, sich in einen Handstand zu begeben. In einem halben Handstand die Balance zu halten, ist ein großartiger Weg, um Kraft in der Körpermitte und in den Armen zu entwickeln. Es baut auch Durchhaltevermögen, Zuversicht, Willenskraft, eine freudvolle Einstellung und andere Yang- oder Ha-Eigenschaften auf.

Platzieren Sie die Hände, mit den Fingerspitzen zuerst, und verankern Sie Ihre Position mit Hilfe des Zeigefingerballens. Für die Armhaltung gilt dasselbe wie in Übung 1a. Sie können vor einer Wand üben.

Heben Sie ein Bein, ohne die Hüfte zu drehen. Das Becken gerade zu halten, wird es Ihnen leichter machen, es über die Schultern zu bringen. Beziehen Sie die Beine intensiv mit ein, indem Sie den oberen Fuß flexen, strecken Sie das obere Knie und ziehen Sie beide Beine isometrisch zueinander.

Drücken Sie die Hände in den Boden, aktivieren Sie die Bauchmuskulatur und heben Sie das Becken höher. Bewegen Sie dabei die Beine so wenig wie möglich.

Ein wenig Springen ist erlaubt, aber vermeiden Sie wildes Hochwerfen der Beine. Halten Sie sie lieber schön nah an der Mittellinie. Drücken Sie die Hände fest nach unten, um die Bauchmuskeln noch stärker zu aktivieren, und drücken Sie die Beine nach innen, um das Becken anzuheben.

Wenn Sie vor einer Wand üben, geben Sie Ihr Bestes, um sie gar nicht zu berühren. Halten Sie die Balance, mit einem Bein in der Senkrechten und dem anderen in etwa parallel zum Boden. Halten Sie die Beine aktiv (keine entspannten Füße!), während Sie sich ausbalancieren. Sie werden ins Schwanken kommen, Sie werden nicht regungslos bleiben – und Sie werden die Arm- und die Bauchmuskeln auf eine neue und interessante Art und Weise nutzen! Der Punkt ist nicht, perfekt das Gleichgewicht zu halten, sondern sich anzustrengen, um nicht aus der Haltung zu fallen. Dabei werden Sie eine Menge mentale und physische Stärke entwickeln.

Üben Sie über mehrere Wochen hinweg täglich so, ohne zu versuchen, das zweite Bein anzuheben. Nach einer Weile, wenn Sie in der Lage sind, den halben Handstand mühelos für 15 bis 20 Sekunden zu halten, werden Sie es einfach finden, das zweite Bein anzuheben und den vollen Handstand auszubalancieren. Die Ausrichtung der Schultern ist natürlich ein Schlüsselfaktor. Erinnern Sie sich deshalb an die Hinweise zur Ausrichtung aus Übung 1a und 1b, während Sie diese herausfordernde Übung praktizieren. Die bei Ardha Navasana genannten Hinweise zur Aktivierung des Bauches sind ebenfalls hilfreich.

7. Turbo Pidgeon (Turbo-Taube)

Diese Variante der Vorbereitung für Eka-Pada-Rajakapotasana (die Königstaube mit angehobenem Bein) ist ein tiefer Hüftöffner.

Fangen Sie mit einem Ausfallschritt an, vorderer und hinterer Fuß auf einer Linie. Drehen Sie den vorderen Fuß um 45 Grad nach außen. Überprüfen Sie, ob das Knie in die gleiche Richtung zeigt.

Drehen Sie das ganze Bein nach außen und nehmen Sie das Knie weiter zur Seite, rollen Sie auf die Außenkante des Fußes. Knicken Sie im Knöchel nicht ein, halten Sie das Gelenk stark und an der Fußinnenseite geöffnet. Dies wird ihr Knie davor schützen, sich zu verdrehen, und ist eine wunderbare Gelegenheit, das Gelenk zu kräftigen.

Senken Sie nun die Hüften ab, bis das hintere Knie den Boden berührt.

Um die Hüften zu öffnen, ist hier eine starke Beinaktivität erforderlich. Ziehen Sie die Beine zur Mittellinie und nutzen Sie die Kraft der Oberschenkel-Innenseiten, um die Sitzbeinhöcker nach hinten und weiter auseinander zu bringen. Drücken Sie das Steißbein nach unten (ohne dabei das hintere Bein zu bewegen!), um die Bauchmuskulatur mit einzubeziehen, und strecken Sie aus der Kraft Ihrer Mitte heraus beide Beine vom Becken weg, um eine tiefe Hüftdehnung zu erreichen.

8. Eka-Pada-Galavasana (einbeiniges Galavasana, frei übersetzt auch: einbeinige Krähe oder Taube)

Mit leicht gebeugten Beinen platzieren Sie die Hände für diese Armbalance, die Kraft und Beweglichkeit erfordert, vor sich auf dem Boden.

Haken Sie den linken Fuß weit oben am rechten Oberarm ein, und das linke Knie auf dem anderen Oberarm.

Ziehen Sie den Kopf des Oberarmknochens in das Schultergelenk und machen Sie die Muskeln des oberen Rückens stark, so dass der gesamte Schultergürtel Sie unterstützt und die Kraft nicht allein aus den Armen kommt. Schauen Sie nach vorn, während Sie mit den Schultern eine Bewegung machen, als ob Sie in eine Rückbeuge gehen wollen, und aktivieren Sie den Bauch. Heben Sie ihn an.

Ziehen Sie mit Armen und Beinen zur Mittellinie, während Sie sich nach vorn über die Hände beugen; heben Sie den hinteren Fuß, bis die Ferse beinahe das Gesäß berührt.

Wenn sich die Haltung stabil genug anfühlt, beginnen Sie nun, das hintere Bein auszustrecken, während Sie mit allen vier Gliedmaßen weiterhin gegen die Mittellinie drücken.

9. Oberschenkel-Dehnung mit Bein wie in Bhekasana

Dies ist eine gute Vorbereitung für Rückbeugen, da die Oberschenkelvorderseite und die Hüfte geöffnet und gedehnt werden, was Ihnen mehr Freiheit gibt, sich zurückzubeugen und die Körpervorderseite zu öffnen.

Dieselbe Vorgehensweise wie in 2b. Wenden Sie viel Aktivität der Beine hin zur Mittellinie an!

10. Ustrasana (Kamel)

Die Kamel-Haltung ist eine großartige Aufwärm-Rückbeuge, um die Schultern und die Körpervorderseite zu öffnen.

Als Vorbereitung stellen Sie sich aufrecht auf die Knie, nehmen die inneren Oberschenkel nach hinten und kreieren einen Bogen von der Spitze des Steißbeins bis zur Basis der Schulterblätter. Halten Sie die Halsgegend offen.

Halten Sie die Halsgegend offen. Das Steißbein nach unten zu verlängern, kann dazu beitragen, dass Sie sich sicherer und unterstützter fühlen. Achten Sie jedoch darauf, dass Sie dabei nicht die Wölbung im unteren Rücken verlieren oder verringern.

Ziehen Sie in Ustrasana die Beine zur Mittellinie, schieben Sie das Steißbein nach unten und heben Sie mit Hilfe der Schulterblätter das Herz zum Himmel, um die herzöffnende Erfahrung, die diese Haltung bietet, voll auskosten zu können.

11. Eka-Pada-Ustrasana (Kamel mit einem Fuß)

Der Übungsablauf erfolgt zunächst wie in Übung 10 (Ustrasana). Sie können die Hand auf der Ferse, auf dem Knöchel oder auf der Wade platzieren.

Bevor Sie die freie Hand nach hinten ausstrecken, drehen Sie den Brustkorb, bis das Herz gen Himmel zeigt. Durch die unterstützende Schulter werden Sie eine schöne, große Öffnung erfahren.

Aktivieren Sie die Beine stark, um den unteren Rücken zu unterstützen, und führen Sie den Kopf nach hinten, um den Bogen der Rückbeuge zu vervollständigen, ohne im Nacken einzuknicken.

12. Urdhva Dhanurasana (Rad) und Push-Ups

Mit gebeugten Knien auf dem Rücken liegend, platzieren Sie die Hände schulterbreit neben den Ohren, öffnen den Hals und ziehen die Schulterblätter zur Rückseite des Herzens.

Behalten Sie die Krümmung in der Lendenwirbelsäule bei, während Sie die Hüften leicht vom Boden abheben. Längen Sie das Steißbein nach vorn in Richtung Knie, ohne die Wölbung zu verlieren. Dies sollte zu einer Aktivierung des Beckens führen, nicht zu einer sichtbaren Kippbewegung.

Legen Sie nun den Scheitel auf den Boden, krallen Sie die Fingerspitzen in den Boden, pressen Sie die Hände nach unten und rollen Sie weiter auf die Stirn. Dies wird für eine tiefergreifende Bewegung im oberen Rücken sorgen sowie die Vorderseite des Herzens öffnen und Sie somit für die tiefste Rückbeuge in dieser Sequenz vorbereiten.

Behalten Sie die obere Rückbeuge bei und bewegen Sie die Schultern zurück in Richtung Füße, während Sie die Arme ausstrecken, um nach oben zu kommen.

Drücken Sie mit den Beinen gegen die Mittellinie – stellen Sie sich vor, dass Sie mit den Knien einen Block festhalten. In der Tat empfehle ich übrigens, diese Übung mit einem Block auszuführen, wenn Sie Probleme mit den Knien oder Rückenbeschwerden haben (auch wenn sie nur geringfügig sein sollten).

– stellen Sie sich vor, dass Sie mit den Knien einen Block festhalten. In der Tat empfehle ich übrigens, diese Übung mit einem Block auszuführen, wenn Sie Probleme mit den Knien oder Rückenbeschwerden haben (auch wenn sie nur geringfügig sein sollten). Machen Sie hier einige langsame Push-ups, um noch mehr Kraft aufzubauen. Bringen Sie den Kopf fast bis an den Boden und atmen Sie dann ein, um wieder nach oben zu kommen. Wiederholen Sie mehrmals.

Wenn Sie fertig sind, ruhen Sie sich für einen Moment mit neutraler Wirbelsäule in Rückenlage aus. Genießen Sie das wundervolle Nachgefühl!

13. Uttanasana (stehende Vorwärtsbeuge)

Machen Sie den Übergang von der Rückenlage über Adho-Mukha-Shvanasana zu Uttanasana.

In dieser kräftigenden Sequenz werden wir nicht „abhängen“, sondern aktiv die Körperrückseite öffnen.

Drücken Sie die Fußballen nach unten, insbesondere den Großzehballen. Bewegen Sie die Schienbeine nach vorn, bis sie senkrecht stehen, und beheben Sie jegliche Überdehnung der Knie. Halten Sie die Schienbeine weiterhin vertikal und drücken Sie die Oberschenkel zurück, während Sie nach oben zum Bauch schauen.

Heben Sie nun den Bauch hoch und drücken Sie zugleich die Sitzbeinhöcker und das Steißbein nach unten. Öffnen Sie den mittleren und unteren Rücken, indem Sie die Wirbelsäule in eine Rundung bringen.

Halten Sie den Bauch oben und weit von den Oberschenkeln entfernt, wenn Sie sich dann so lang wie möglich strecken: Sitzbeinhöcker und Kopfkrone bewegen sich in Richtung Boden. Das sollte sich für die Wirbelsäule genussvoll anfühlen.

14. Urdhva-Mukha-Pashchimottanasana

Eine nach oben schauende Vorwärtsbeuge – diese Haltung mag ähnlich wie Halasana (der Pflug) aussehen, unterscheidet sich aber ziemlich deutlich davon.

Liegen Sie auf dem Rücken und kommen Sie in eine Position, die Hal­asana ähnelt. Halten Sie jedoch die äußeren Fußkanten umfasst, oder die Außenseite der Schienbeine, wenn Sie die Füße nicht erreichen.

Wenden Sie dieselben Feinheiten an wie in Uttanasana, der stehenden Vorwärtsbeuge. Strecken Sie die Beine und ziehen Sie das Steißbein in Richtung Himmel und zu den Fersen. Beziehen Sie die Bauchmuskeln gut mit ein, wenn Sie den Kopf nach vorn beugen. Dies ist eine kraftvolle Dehnung der Körperrückseite.

15. Viparita Karani

In Yang ist immer auch ein Tröpfchen Yin enthalten, und in Yin stets ein Tropfen Yang. Hier, am Ende dieser hauptsächlich Yang-betonten Sequenz, kühlen wir uns mit einer Haltung ab, die eher eine Yin-Qualität hat. Sie erfordert kaum körperliche Anstrengung und fördert einen ruhigen und friedvollen Geist.

Bitte begeben Sie sich unter Beibehaltung der Wölbung in der Halswirbelsäule in diese Haltung – der Nacken sollte nicht auf den Boden gedrückt werden. Verschaffen Sie sich so viel Komfort und Erleichterung wie möglich, damit Sie die Position bequem halten können. Passen Sie die Armposition nach Bedarf an.

Lassen Sie das Becken in den Händen ruhen und gestatten Sie den Füßen und Beinen, ganz entspannt zu sein; halten Sie sie mit möglichst wenig Anstrengung in der Luft.

Shavasana:

Denken Sie daran, sich eine tiefe Ruhephase in Shavasana zu gönnen. Genau wie es eine Zeit für die Intensität der Sommersonne gibt, so gibt es auch eine Zeit für den kühlen Glanz eines Wintermondes.