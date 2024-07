Mut & Neugier in der Praxis

In dieser Haltung kannst du den Fokus ganz und gar auf die Beinarbeit und die Ausrichtung der Hüfte geben. Dein Kreuzbein zieht in Richtung hintere Ferse, die Beine schieben sich auseinander und in die Matte hinein, und die Oberschenkelmuskeln sind aktiv.

Wenn die Basis so stabil ist, kann die Wirbelsäule in die Länge und in die Rotation hinein arbeiten, Halswirbelsäule und Kopf sind in der Verlängerung der Wirbelsäule: „head in line with the spine“. Schulter über Schulter, Arm über Arm. Nun kannst du noch den Blick zur oberen Hand richten. Falls du am Innenband des Knies eine zu starke, punktuelle Dehnung verspürst, kannst du das Bein minimal beugen.