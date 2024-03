Ein erfrischendes Yogaritual für den Wandel der Jahreszeiten: Diese Asana-Praxis von Diana Schöpplein unterstützt dich dabei, Altes loszulassen und mutig Raum für das zu schaffen, was du in dein Leben einladen möchtest.

Frühlingszeit, wie wunderbar! Nach dem Dunkel und Grau der langen Wintermonate erfreut der Frühling unser Gemüt mit seinem ganz besonderen Zauber von wärmenden Sonnenstrahlen und lieblicher Farbenpracht. Unsere Sinne erwachen, es zieht uns nach draußen, wir öffnen uns der Welt. Es ist eine Zeit des Wandels und des Neubeginns. Und ganz natürlich verlangt diese Jahreszeit nach dem alljährlichen Frühjahrsputz; danach, den alten Winterstaub aus unseren Räumen wegzufegen und das Licht durch blitzblanke Fensterscheiben hereinzulassen.

Yoga ist eine Art innerer Frühjahrsputz. Mit jeder Praxis, mit jedem Asana, mit jedem Atemzug sortieren wir unsere Zellen neu, richten unseren Geist neu aus und lösen grob- wie auch feinstoffliche Blockaden auf.

Yoga ist ein Weg des Erwachens. Es geht um Transformation, und zwar langfristig und nachhaltig. Je nach Intensität der Praxis, je nach individuellem Drang geschieht diese schleppend oder etwas rasanter. Der Schlüssel liegt in unserer Hand, oder besser gesagt in unserem Herzen.

Mein langjähriger indischer Yogamentor Sri Mansoor beschreibt den Yogaweg als einen kontinuierlichen Prozess des Cleaning-up, des inneren Hausputzes, des Aufräumens und Reinigens. Dabei gilt es genau hinzuschauen und sich des Staubes bewusst zu werden. Es geht darum, die Gedanken als Bewegung wahrzunehmen, Emotionen durch sich hindurchströmen zu lassen, Strukturen zu erkennen und letztendlich die so genannten Samskaras und Granthis, Muster und innere Knoten, aufzulösen. Das ist ein großes Unterfangen und ein langwieriger Prozess. Aber was haben wir schon zu verlieren?

Wenn das Leben eine Reise ist, dann ist die Frage, mit wie viel Gepäck auf dem Rücken du reisen möchtest. Und wie viel Gepäck du in ein zukünftiges Leben mitnehmen oder wie frei und „reingewaschen“ du starten möchtest. Jeder, der schon mal länger unterwegs war oder öfter umgezogen ist, weiß, wie hinderlich Lasten, vor allem Altlasten sind. Es stellt sich mit jedem Packen die Frage, was nötig ist, was dir wirklich Freude bereitet und was dir nur im Weg steht, weil es mittlerweile überkommen und wertlos für dich ist. Dieses Frühjahrs-Yogaritual schenkt dir die nötige Kraft und Klarheit, um zu erkennen, was veraltet ist, und mehr und mehr loszulassen und einem Neubeginn offenherzig und mutig zu begegnen. Denn mit leichtem Gepäck reist es sich viel unbeschwerter, und in einem entrümpelten Haus lebt es sich um einiges leichter und angenehmer.

Im Vertrauen auf Rückendeckung vom Universum – darauf, dass du auf dieser Reise des Erwachens vom Leben selbst unterstützt wirst – frag dich, was du hinter dir lassen und wofür du Raum schaffen möchtest. Welchen alten Staub darfst du wegpusten? Was genau soll in dir erwachen, was soll erblühen?

Asana-Workshop

Text & Model: Diana Schöpplein

Fotos: Lea Olivia Giana Hummel

Diese Asana-Strecke entstand in Zusammenarbeit mit der Fotografin Lea Hummel als Teil eines Buchprojekts über Yogarituale und Inspirationen aus dem Ursprungsland des Yoga.

Facebook: Lea Olivia Giana Hummel

Instagram: Wonderlandforest