Wir stecken schon wieder mitten in der Vorweihnachtszeit. Die ersten Kekse wurden hoffentlich schon gebacken und genüsslich verspeist, der Kerzenschein und das Lichtermeer erhellen uns in der Dunkelheit das Gemüt. Hat bei dir schon die Zeit der Einkehr und Besinnlichkeit begonnen oder zerbrichst du dir noch den Kopf darüber, mit was du deinen Liebsten zum Fest der Feste eine Freude machen kannst? Auch in diesem Jahr haben wir wieder yogische 10 Geschenkideen für Weihnachten – lass dich inspirieren!

10 Geschenkideen für Weihnachten

Die folgenden 10 Aufmerksamkeiten und Besonderheiten lassen Yogi-Herzen höher schlagen. Und wer weiß: Vielleicht findest du hier noch die ein oder andere Inspiration für deinen eigenen Wunschzettel für dieses Weihnachtsfest?!

Candrakala: mit Yoga und dem Mond durch 2022

Dieser Kalender im funkelnden Mondstein führt dich in ganz besonderer Weise durch das neue Jahr. Und zwar ist das der perfekte Begleiter, wenn du mit im Einklang mit Yoga durch das Mondjahr 2022 gehen möchtest.

Candrakala ist Sanskrit. Chandra kennen viele Yogis von Ardha Chandrasana (Half Moon Pose) und bedeutet „Mond“. Kala kann mit „Zeit“ übersetzt werden. Candrakala ist also dein Kalender, der dir deine ganz spezielle „Mondzeit“ bereitet.

Außerdem findest du auf den knapp 200 Seiten Anregungen, wie du Yoga in Harmonie mit den verschiedenen Mondzyklen praktizieren kannst, lernst mehr über indische Traditionen, Gottheiten und ausgewählte yogische Festtage. Der Chandrakala enthält sogar ein Tagebuch für deine Rauhnächte 2022/2023 und gibt dir stets einen Überblick über die Mondphasen, astrologischen Höhepunkte und Naturereignisse.

Dieser hochwertige, vegane und klimaneutral hergestellte Kalender schenkt dir Raum fürs Reflektieren, Träumen und Loslassen und wird dich und deine Lieben kraftvoll und inspirierend durch das neue Jahr begleiten.

Hier geht’s zum Produkt.

asmi Ayurveda: ayurvedischer Teegenuss, der einen positiven Beitrag für die Gesellschaft leistet

Die Tees von asmi® Ayurveda überzeugen mit vollem Geschmack, ausgewählten Kräutern und Zutaten. Der Begründer der Marke Murali Nair kommt aus dem indischen Bundesstaat Kerala, dem Ursprungsort des Ayurveda. Für ihn gehört Ayurveda seit jeher zu seinem Alltag dazu, mit diesen Tees teilt er die Liebe zu seinem Ursprung und die Kraft des Ayurveda.

Das Teeset enthält 3 Teesorten, die von indischen Ayurveda-Experten kreiert wurden, um dir heilsame Momente und einen vollmundigen Genuss zu schenken.

Der Energise Tee enthält die typische Chai-Würze und Ashvagandha und versorgt dich morgens mit kreativer Energie. Dieser Tee ist für dich da, wenn du einen klaren, kreativen Kopf brauchst und munter in den Tag starten möchtest – der Energy Boost für dein Gehirn sozusagen!

Der Purify Tee hat eine würzige, leicht liebliche Note. Die ayurvedischen Kräuter entgiften, entschlacken und regen den Stoffwechsel an. Dieser Tee ist ein toller Detox-Begleiter und stärkt das Immunsystem bei Erkältungen.

Die Bio-Kräuterkombination des Relax Tees beruhigt das Nervensystem und schmeichelt deiner Seele: der perfekte Begleiter für das Abschalten und Auftanken oder aber zum Beruhigen deiner Sinne am Abend.

Die Marke für einen fairen, nachhaltigen und integrativen Ansatz stark: Es wird nur Ganzblatttee aus fairem Anbau von höchster Qualität verarbeitet, die Dosen stammen aus einer Manufaktur in Bayern und der Tee wird in Gütersloh mit Liebe in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung verpackt. Eine ganz besondere Geschenkidee für Weihnachten!

Hier geht’s zum Produkt.

Yogistar: Darf es zu Weihnachten eine neue Yogamatte für die Praxis sein?

YOGISTAR ist eine alteingesessene deutsche Yogamarke der ersten Stunde. Die Marke ist vor allem für die auszeichnete Qualität ihrer Yogamatten und des umfassenden Sortiments an Yogahilfsmitteln bekannt. Hier findest du wirklich alles: Blöcke, Gurte, Bolster, Meditationskissen oder -höcker, Decken, Faszienrollen, ökologische Mattenreiniger – und und und. Außerdem verfügt YOGISTAR auch über bequeme und top sitzende Yogawear für Frauen und Männer, die dir viel Bewegungsfreiraum schenkt und zugleich mit hohem Tragekomfort überzeugt.

Die yogimat® SUN ist der Liebling aus Naturkautschuk im Hause YOGISTAR. Es handelt sich hierbei um die wohl innovativste und fortschrittlichste Variante des Naturkautschuks – bei dessen Herstellung nicht die geringsten unerwünschten Nebenprodukte entstehen! Die SUN ist nach OEKO-TEX® 100 zertifiziert, vegan und komplett frei von Chemikalien, Allergenen sowie Schadstoffen – sie eignet sich somit auch perfekt für Allergiker.

Und was heißt das für die Yogapraxis? Aufgrund der wunderbaren Rutschfestigkeit unterstützt dich die SUN beim dynamischen Fließen, aber auch bei fordernden Asanas oder Yogastilen. Ein weiterer Pluspunkt der SUN ist die ihre Größe: Denn YOGISTAR schenkt dir ein Mehr an Länge, Breite und wenn du magst auch an Dicke (200 cm x 65 cm x 4 oder 6 mm). Das Beste an deinem Mattenkauf ist, dass YOGISTAR mit jeder verkauften Matte in Kooperation mit Trees for the Future einen Baum pflanzt.

Solltest du unsicher sein, ob die yogimat SUN die Richtige ist: Mach auf der Seite von YOGISTAR den Yogamatten-Test und finde so die Matte, die für dich, deine Praxis und deine Bedürfnisse passt.

Hier geht’s zum Produkt.

CACAMO: Wie wäre es mit einer herzöffnenden Kakaozeremonie?

Die Deutsche Suparni und Holländerin Corona haben auf Bali ihre Liebe für Kakao entdeckt und teilen diese Liebe nun mit ihrem Herzensbusiness CACAMO. Die Gründerinnen arbeiten auf ihrer Lieblingsinsel mit 28 balinesischen Familien zusammen und setzen sich so für die indonesische Wirtschaft ein.

Auf ihrer Plattform bieten sie wöchentliche Cacao Ceremonies an. Hier dreht sich alles um Yoga, Meditation, Bhakti und den herzöffnenden Kakao. Immer sonntags gibt es Cacao Ceremonies mit unterschiedlichem Fokus: Breathwork, Meditation, Ecstatic Dance, Yoga, Medicine Music oder Mantras – wichtig ist dabei immer, sich Zeit für sich selbst zu schenken, mit sich selbst in Verbindung zu treten und sich in einer Community mit Gleichgesinnten auszutauschen.

Wer von deinen Liebsten würde sich über die Teilnahme an einer Kakaozeremonie freuen? Oder vielleicht sogar du selbst?

Auf der Website findest du außerdem leckere Rezepte, was du alles mit Kakao machen kannst, sowie Informationen und Wissenswertes rund um Rohkakao und das Halten von Kakaozeremonien.

Hier geht’s zu den Produkten.

Yogishop: Hier gibt’s Geschenkideen für Weihnachten für das Home Yoga Studio!

Was darf in deinem Home Yoga Space auf gar keinen Fall fehlen? Räucherstäbchen, Klangschalen, kuschelige Decken, eine Shiva Nataraj-Statue? Wenn du auf der Suche nach süßen yogischen Geschenkideen für Weihnachten bist, dann bist du beim Yogishop an der richtigen Adresse! In diesem Onlineshop, der zu den ältesten Yoga-Onlineshop und sich schon seit den frühen 2000ern auf Matten, Mode und Hilfsmittel spezialisiert hat, findest du besondere Einrichtungsstücke für die Yoga-Ecke zu Hause. Und zwar findest du im Shop Produkte namhafter Yoga-Labels – es ist dein yogischer Marktplatz im World Wide Web.

Solltest du unsicher sein, ob die zu beschenkende Person lieber einen Ganesha aus Messing, Yogabücher von verschiedensten Experten oder ein ätherisches Raumduftset möchte: Wie wäre es dann einfach, wenn du deinen Yogi mit einem Gutschein vom Yogishop überrascht? Damit macht man schließlich nie was verkehrt?!

Hier geht’s zum Shop.

Moon Milk: die yogische Geschenkidee zum Schlummern!

Oder aber du verschenkst gemütliche und genussvolle Momente mit den farbenfrohen Moon-Milk-Varianten in unterschiedlichen Pastelltönen. Wer freut sich nicht über eine erdende und nährende Auszeit? Gerade im Winter ist das Balsam für die Seele.

Herbaria hat die klassische „Mondmilch“ aus Indien für sich entdeckt und einen gesundheits- und schlaffördernden Trunk mit Gewürzen und Heilkräutern kreiert, der sich wohltuend auf Geist und Körper auswirkt. Eine Schlüsselzutat ist Ashvagandha (zu deutsch Schlafbeere), eine adaptogene Pflanze, die voller bioaktiver Substanzen steckt und für eine beruhigende und stresslindernde Wirkung bekannt ist.

Die Moon Milk ist somit der perfekte Begleiter für dich und deine Liebsten in der dunklen Jahreszeit: Aufgrund der erdig-warmen Note eignet sich dieser Schlummertrunk perfekt für dein Einschlafritual oder aber als Heißgetränk der Wahl für eine besinnliche Auszeit und zum Verschnaufen.

Hier geht’s zur Moon Milk.

Das YOGA AKTUELL-Verschenk-Abo

Du möchtest einem Yogaliebhaber eine Freude machen? Wie wäre es, Yogawissen zu verschenken? Yoga Aktuell bietet ein Verschenk-Abo – für ein Jahr, das sind 6 Ausgaben – erhält die beschenkte Person alle Ausgaben unserer Zeitschrift. Und keine Sorge: bei diesem Abo gibt es keine Kündigungsfrist zu bedenken, es endet nach den 6 Ausgaben automatisch.

Das Besondere an dem Verschenk-Abo ist, dass sich die Yoga Aktuell grenzenlos verschenken lässt: Du kannst deinen liebsten Yogis in Deutschland/Österreich, der Schweiz, dem restlichen Europa oder aber weltweit eine Freude machen.

Verschenk das Special-Interest-Magazin, das Yogis mit aktuellen Infos aus der Yogaszene versorgt, zahlreiche Praxisbeiträge und Tipps bereithält und einen tieferen Zugang zur Yogaphilosophie und Mystik möglich macht.

Seit April 2001 versorgt die Yoga Aktuell schon die deutsche Yogaszene mit News, Interviews, Inspirationen und Impulsen rund um Yoga. Wir durften miterleben, wie Yoga immer mehr Menschen erreicht hat und sind gemeinsam mit der deutschen Yogaszene groß geworden.

Diese Geschenkideen ist perfekt für diejenigen, die sich noch mehr Yogawissen aneignen und spirituellen Tiefgang möchten. Verschenk eine yogische Auszeit.

Hier geht’s zum Verschenk-Abo.

Geschenkideen für Weihnachten: Yogawear von chakrana

Die Yoga-Brand chakrana bietet Wohlfühl-Outfits für echte Menschen: Denn viele Yoga-Outfits sind oft zu eng, kneifen, kratzen oder zeichnen sich unvorteilhaft ab. Der Gründerin und Modedesignerin Daria Noschenko war es daher wichtig, eine gute Lösung für verschiedene Körpertypen anzubieten: Denn die Outfits sollen die Yogis schließlich nicht aus dem Flow, sondern in den Flow bringen. chakrana hat bequeme Yoga- und Homewear „Made in Germany“ kreiert, die in den Größen XS-XXL erhältlich ist. Yoga for every body ist das Motto – ganz gleich, wie alt man ist oder welche Konfektionsgröße man hat.

Gemeinsam mit ihrem Partner, der Experte für nachwachsende Rohstoffe ist, hat sie sie im Herzen Hamburgs die Yoga-Brand kreiert. Die Outfits aus schönen Uni-Farben werden in Sachsen geschneidert und die OEKO-TEX zertifizierten Stoffe kommen aus Portugal. Das Material besteht aus Bio-Baumwolle und Active-Material aus recyceltem Polyamid und schenkt somit maximale Flexibilität, während es gemütlich auf der Haut aufliegt.

Zukünftig wird es auch Schnitte für Männer und Kinder geben. Yoga ist nun mal was für die ganze Familie – und niemand soll sich ausgeschlossen fühlen.

Hier geht’s zum Shop.

Erde dich mit entspannendem Yin Yoga auf den modischen Mirame-Bolstern

Die Winterzeit verkörpert das Yin durch und durch: Ein weiterer Zyklus geht zu Ende, es herrschen Dunkelheit, Nacht und Starre, wir befinden uns im Rückzug und regenerieren uns. Es ist also die perfekte Zeit, um mit erdenden Yin-Yoga-Momenten Kraft zu schöpfen.

Das norddeutsche Label mirame unterstützt dich dabei mit seinen hochwertigen und nachhaltigen Yoga-Accessoires und Unikaten, die in Deutschland hergestellt werden und echte Hingucker sind! Jedes Yoga-Bolster, Yogakissen, Reisemeditationskissen und Augenkissen ist mit Liebe gemacht und ein wahres Unikat.

Die modischen Muster und Farben dieser besonderen beautiful pieces passen wunderbar ins Wohnzimmer und erinnern dich stets daran, dir eine Auszeit zu schenken, wenn sich im Außen alles überschlägt. Jederzeit griffbereit und einsatzbereit bieten sie die richtige Unterstützung und Entlastung, um komplett herunterfahren zu können.

Hier geht’s zum Shop.

Halte im Tibet Online Shop nach schönen Geschenkideen für Weihnachten Ausschau!

Im Tibet Online Shop findest du zahlreiche Geschenkideen für all diejenigen, die sich für den Buddhismus interessieren oder sich stark für Tibet machen möchten.

Der Tibet Online Shop mit Sitz in Berlin-Prenzlauer Berg unterstützt die Menschenrechtsarbeit der Tibet Initiative Deutschland e.V. – am 10. Dezember ist außerdem Tag der Menschenrechte, falls du das noch nicht wusstest?

In diesem Online-Shop findest du Produkte, die überwiegend aus Nepal und Nordindien stammen – und wie du dir denken kannst, werden keine Made-in-China-Produkte vertrieben. Die Idee hinter dem Tibet Online Shop ist es, die tibetische Kultur aufrechtzuerhalten: es sollen kleine Familienunternehmen, soziale Randgruppen und die Tibet-Exil-Community unterstützt werden und ihnen durch fairen Handel ein besseres Leben ermöglicht werden. Mit der gezielten Produktauswahl werden ausgewählte soziale Projekte unterstützt.

Beschenke deine Liebsten mit tibetischen Gebetsflaggen aus 100% Baumwolle, Räucherstäbchen nach traditionellen Rezepturen (u.a. aus dem tibetisch-buddhistischen Kloster Kopan am Stadtrand von Kathmandu, Nepal), Malas aus Heilsteinen oder Sandelholz, Bücher, Statuen uvm.

Hier geht’s zum Shop.