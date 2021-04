Wir alle scharren schon mit den Füßen und wollen wieder raus. Das Leben genießen. Die Welt sehen. Freiheit erfahren. Besonders jetzt, wo der Frühling vor der Tür steht und die Natur wieder zum Leben erwacht. Aus diesem Grund stellen wir dir heute acht Reiseführer vor, die dir eine Idee davon geben, was es da draußen Schönes zu sehen gibt.

Lisa und Wilfried Bahnmüller: Wochenend & Wohnmobil. Kleine Auszeiten in Oberbayern. Camping-& Stellplätze, Highlights und Aktivitäten, Bruckmann Verlag, 2020

Klein aber fein. Vater und Tochter Bahnmüller stellen 19 Highlights in Oberbayern vor, die dein Herz höherschlagen lassen. Die Autoren stellen viele gute Tipps zur Verfügung: Unter anderem gibt es auf einer Seite alle wichtigen Infos für den Stellplatz des Wohnmobils. Außerdem werden gute Restaurants, sehenswerte Plätze und Seen, die man unbedingt gesehen haben sollte, vorgestellt. Dieser Reiseführer macht schon beim Durchschauen so gute Laune, dass ich gleich starten möchte – mit oder ohne Wohnmobil! Zu den Zielen gehören: Das Fünfseenland, Loisach und Benediktenwand, Isarwinkel, Chiemgauer Alpen und das Berchtesgadener Land.

Mareike Busch: Wochenend & Wohnmobil. Kleine Auszeiten im Allgäu: Camping-& Stellplätze, Highlights und Aktivitäten, Bruckmann Verlag, 2020

Das Allgäu hat an Natur und Kultur einiges zu bieten. Besonders Naturliebhaber fühlen sich dort so richtig wohl und genießen es, wenn sie aus dem Bett ihres Wohnmobils auf einen der imposanten Berge des Allgäus schauen können. Wunderschöne Bergtouren, aber auch hervorragende Restaurants und traumhaft schön gelegene Campingplätze werden in diesem Reiseführer detailliert beschrieben. Insgesamt sind es 14 Kurztrips, die hier vorgestellt werden. Zu jeder Tour gibt es alle wichtigen Informationen auf einen Blick: die wichtigsten Fakten zu den Stellplätzen sowie viele praktische Tipps zu den Aktivitäten rund um den Campingplatz und zu den Highlights der Region. Die Touren gehen von Kempten über Bad Hindelang, zu den Hochalpen und Tälern, weiter zum Bodensee und nach Bad Wörishofen – ein buntes Potpourri an wunderschönen Ausflugszielen in Bayern.

Isabel Speckmann: Die 500 besten CamperHacks, die du kennen musst, Bruckmann Verlag, 2019

Auf 223 Seiten findet sich in diesem Ratgeber alles, was es für eine Tour im Wohnmobil braucht. Die Autorin, passionierte Camperin, hat genau 500 Tipps gesammelt. Unter anderem gibt es hier wertvolle Informationen für alle, die sich gerne einen Wohnwagen kaufen möchten. Worauf gilt es beim Kauf eines Busses zu achten? Welche Fehler beim Kauf sollten vermieden werden? Außerdem findest du in diesem Ratgeber auch Tipps, was es bei der Auswahl eines Campingplatzes zu beachten gibt, damit du dich so richtig wohlfühlen und entspannen kannst.

Isabel Speckmann vermittelt darüber hinaus zahlreiche Tricks rund um den Van: Von der Reparatur des Autos über landeskundliche Facts der einzelnen Länder und die Dos and Don’ts der unterschiedlichen Kulturen. Sie gibt auch wertvolle Tipps zum Interior Design deines Reisemobils und teilt köstliche Gerichte mit dir, die sich einfach on the road zubereiten lassen. In ihrem Ratgeber erfährst du auch, was du beim Wildcampen beachten solltest und wie frau sicher im Ausland fährt, ohne ein Knöllchen zu bekommen. In Isabel Speckmanns Ratgeber ist für jeden etwas dabei: Singles, Paare, Familien und sogar für diejenigen, die ihren Hund oder ihre Katze mit auf die Reise nehmen möchten.

Michael Pröttel et. al: 175 Wander-Highlights Bayerische Alpen. Die attraktivsten Ziele vom Allgäu bis ins Berchtesgadener Lang, J. Berg Verlag, 2020

Eins vorweg: Bayern ist einfach verdammt schön! Das spiegelt sich auch in den 175 Wandertouren wider, die in diesem Buch vorgestellt werden. Die Touren sind in Region unterteilt: Oberallgäu; Ostallgäu und Tannheimer Berge; Zugspitze und Umgebung; Karwendelgebirge; Isarwinkel und Tegernseer Berge; Chiemgauer Alpen und die Berchtesgadener Alpen. Es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Allerdings sind die Wandertouren eher anspruchsvoll und viele erfordern außerdem Trittsicherheit. Ob man im Zauberwald Kraft tanken möchte, im Malerwinkel genusswandert, die grandiose Aussicht am Watzmann genießt oder stille Sonnenplätze im Tannheimer Tal sucht: Mit diesem Wanderführer kann man die schönsten Fleckchen der Bayerischen Alpen entdecken und genießen.

Rudolf Geser: 100 Alpenpässe mit dem Rennrad. Alle Klassiker zwischen Berchtesgaden und Nizza, Bruckmann, 2021

100 Touren stellt Rudolf Geser in seinem Klassiker vor, die er detailliert beschreibt: So gibt es Informationen über die genauen Steigungen, die Schwierigkeiten, den Streckenverlauf und die Besonderheiten der jeweiligen Routen. Den Fotos zufolge braucht es für diese Touren eine gute Kondition. Aber wer die hat, der wird mit der Schönheit der Natur und abwechslungsreichen Strecken belohnt.

National Geographic: Die Reise deines Lebens. 245 spektakuläre Ziele weltweit, NG Buchverlag, 2019

Das waren noch Zeiten, als wir unbeschwert um die Welt reisen konnten. Lang ist‘s her! Diejenigen, die sich schwertun, die aktuelle Situation als eine gute Möglichkeit des Innehaltens zu betrachten, könnten sich mit diesem Buch auf eine außergewöhnlich schöne Kopf-Reise begeben. Zusammengestellt wurden in diesem Bildband mit atemberaubend schönen Aufnahmen 245 Abenteuerreisen.

Der Betrachter wird mitgenommen zum Rafting auf den 23 Stromschnellen des Sambesi-Rivers und kann sich auf dem Inka-Trail oder beim Sandboarding an den Hängen eines Vulkans in Nicaragua austoben. Es gibt aber auch stille Plätze, beeindruckend schöne Tempel und Reisen, die uns nach Tibet ins Tal der Wolken mitnehmen. Ob unter Wasser oder über den Wolken, ob im reißenden Fluss oder an einem einsamen Strand, mit diesem Buch kommt jeder auf seine Kosten, der gerne unterwegs ist. Und wer sich irgendwann persönlich zu diesen traumhaften Spots aufmachen möchte, der findet obendrein noch hilfreiche Tipps und Informationen.

Lonely Planet Food: Vegan unterwegs. Das Handbuch für nachhaltiges Reisen, Bruckmann Verlag, 2020

Wie wär’s, wenn du dir vorstellst, dass du in drei Monaten deinen Rucksack packen kannst und endlich deine Weltreise startest? Und wie wär’s, wenn du dir schon mal die besten veganen Restaurants, Unterkünfte und Städte heraussuchst, die bekannt für ihre kreative, köstliche und vegane Küche sind?! Dieses nachhaltige Reisehandbuch gibt dir wertvolle Tipps, wo du vegane Kochkurse in Indien machen kannst, Meditationskurse in den Bergen von Taiwan besuchen kannst oder auf eine vegane Safari in Südafrika gehen kannst.

Das Handbuch informiert dich zum Beispiel über die Top 20 vegan freundlichsten Städte. Zudem gibt es grüne Tipps en masse, traumhafte Unterkünfte und köstliche Rezepte. Lass dir deine Träume nicht nehmen! Und wer weiß: Vielleicht werden deine Träume ganz bald schon Realität?! Glaub einfach dran – gemäß dem Satz: „Alle sagten, es geht nicht. Und dann kam einer, der das nicht wusste und hat es einfach getan.“

National Geographic: In 225 Reisen durch Europa, NG Buchverlag, 2020

Warum in die Ferne schweifen, wenn es auch hier in Europa so schön ist? Die Experten von National Geographic liefern in diesem Werk den Beweis dafür! In diesem Bildband haben sie die schönsten Regionen Europas zusammengetragen. Ein Ziel toppt das nächste. Vorgestellt werden wunderschöne Leuchttürme, Europas bunteste Märkte, die schönsten Bergdörfer, die berühmtesten Alpenpässe, Höhlenwelten sowie die bekanntesten Künstlercafés. Das Buch liest sich wie ein Ausflug in eine andere Welt. Eine heile Welt. Eine bunte Welt. Eine schöne Welt. Hoffentlich werden wir all diese Ziele demnächst auch bald wieder persönlich bereisen können.

