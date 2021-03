Primavera steht für hochwertige Naturdüfte – und darüber hinaus für faires und nachhaltiges Wirtschaften sowie für ein ganz besonders schönes und ökologisch wertvolles Firmengelände. Wer sich für gute und heilende Düfte interessiert, kommt an Primavera nicht vorbei. Dabei begann diese Geschäftsidee lediglich aus der Begeisterung für Aromen und dem Glauben, dass Pflanzen alles beinhalten, um Körper, Geist und Seele wieder in Balance zu bringen. Eine Erfolgsgeschichte wie diese gibt es bislang kein zweites Mal im Bereich der Naturkosmetik. Bereits vor fast 40 Jahren, als man Bio noch mit lila Latzhosen gleichsetzte, und Aromatherapie belächelt wurde, waren die Begründer Ute Leube und Kurt Ludwig Nübling fest davon überzeugt, dass naturreine, biologische Rohstoffe dem Menschen unendlich viel Gutes schenken können. Aber damit noch nicht genug: Sie haben als Unternehmer auch gleichzeitig die Verantwortung für Mensch und Tier übernommen, zahlreiche Kooperationen und soziale Projekte mit ihren Lieferanten in Nepal, Peru oder Frankreich, Buthan und der Türkei initiiert, diesen als Geschäftspartnern Wertschätzung gezeigt und dadurch langfristige Perspektiven gegeben. Viele Geschäftsbeziehungen bestehen schon seit vielen Jahren. Das jüngste Projekt wurde im Jahre 2017 in Kambodscha geboren. Hier wurden Schulungen vorgenommen und eine Edelstahldestille gebaut, aus der die Firma seitdem das Cajeput-Öl aus kontrollierter Wildsammlung bezieht. Kein Wunder also, dass Primavera seit vielen Jahren Preise und Auszeichnungen erhält. Im Jahre 2015 wurden sie zur Marke des Jahrhunderts gekürt, und im Jahre 2017 bereits zum dritten Mal mit dem Nachhaltigkeitssiegel Green Brands ausgezeichnet. Auch der Firmensitz selbst wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Er wurde nach den Lehren des Feng-Shui errichtet, ist lichtdurchflutet, gilt als Symbol gelebter, nachhaltiger Ganzheitlichkeit und stellt eine gelungene Symbiose aus Natur, Schönheit und ökologischem Nutzen da. Von einem solch schönen und entspannenden Arbeitsplatz profitieren aber nicht nur die eigenen Angestellten, sondern das Gelände in Oy-Mittelberg im Allgäu dient auch als Ort für Events, Veranstaltungen, […]