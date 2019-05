„Wie CO2 dich heilt“ lautet die Coverline unserer neuen Ausgabe. Und tatsächlich erklärt Ansgar Schoeberl in diesem Heft, dass C02 eine nicht zu unterschätzende Rolle für den Organismus spielt – was zugleich bedeutet, dass das im Yogaunterricht so oft propagierte tiefe Atmen auf die Dauer problematisch ist, während das Gegenteil der Gesundheit sehr zuträglich sein kann! Diese Erkenntnisse nutzte der Russe Buteyko in seiner gleichnamigen Methode, die unser titelgebender Beitrag dir näherbringt.

Aber nicht nur dieser Artikel eröffnet ungewöhnliche Perspektiven, die zu ganz neuen Einsichten führen können. Wie du frustfrei die Urlaubssaison genießt (Wir kennen das: Selbst am schönsten Traumziel kommt schnell eine ziemlich bedeckte Stimmung auf, wenn irgendetwas nicht nach Plan läuft…) und eine innere Zufriedenheit entwickelst, die nicht so ohne Weiteres erschüttert werden kann, verrät Dirk Hessel in einem locker-leichten, zugleich profunden Beitrag.

Für alle, die vorerst noch im Büro festsitzen, statt in die Ferne zu schweifen, bietet der Nacken-Schulter-Workshop von Anastasia Shevchenko Gelegenheit, den üblichen Verspannungen, die mit regelmäßigem Non-Stop-Sitzen einhergehen, ein Schnippchen zu schlagen. Heilsames Üben zeigt auch wieder Stephanie Schönberger, deren Workshop in der Kirshnamacharya-Tradition sich diesmal um Umkehrhaltungen dreht. Den Praxisteil bereichert zudem Dwayne Holliday, der dir zeigt, wie du deine Rückbeugenpraxis vertiefen und weiterentwickeln kannst.

Neben ganz viel Yogapraxis enthält diese Ausgabe auch jede Menge Rezepte (leckere ayuverdische Sommergerichte und kraftvolle Vitalkost nach Dr. John Switzer), beeindruckende Impressionen indischer Sadhus, eingefangen von Achim Frank Schmidt, Interviews mit Krishna Das, David Robson, Petros Haffenrichter, Christine Ranzinger, Catharina Roland und Chris Germer und noch vieles mehr. Lass dich überraschen – vom gerade beginnenden Sommer und von der neuen Ausgabe Juni/Juli!