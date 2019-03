Krishna Das, einer der bekanntesten spirituellen Musiker weltweit, kommt im Sommer für Konzerte und Workshops nach Deutschland.

Werde Teil eines einzigartigen Events

Krishna Das live zu erleben, ist ein Erlebnis voller Intensität und einzigartiger Empfindungen, weit hinausgehend über rein musikalischen Genuss – und die Gelegenheit dazu bietet sich nach langen zwei Jahren endlich wieder auf der Deutschland-Tour 2019.

Einst als Suchender in Indien unterwegs, fand der Amerikaner, der heute weltweit unter dem Namen Krishna Das bekannt ist, im Ashram von Neem Karoli Baba etwas, das ihn nie wieder losließ. Neben dem unauslöschlichen spirituellen Funken, der ihn seit dieser Zeit begleitet, entdeckte er dort auch die Mantras für sich, und entwickelte später eine einzigartige Fusion aus traditionellem Chant und Einflüssen verschiedener westlicher Musikstile. Geprägt durch den ureigenen erdig-tiefen Sound von Krishna Das, wurde dieser Chant zu etwas Einzigartigem, das nicht nur das Herz des Sängers nach dem frühen und für ihn zutiefst schmerzlichen Verlust von Neem Karoli Baba wieder öffnete, sondern auch die Herzen unzähliger anderer Menschen erreichte. Krishna Das verkaufte seinen Alben in Größenordnungen, die für gewöhnlich kein Musiker dieses Genres erreicht, wurde von der New York Times als „The Chant Master of American Yoga“ gefeiert, füllte die Konzertsäle, wo immer in Ost oder West er auftrat – und vor allem: Er berührte.

Man könnte Krishna Das auch als Urgestein der Kirtan-Szene bezeichnen. Dann müsste es sich allerdings um einen Lava-Stein handeln, der im Inneren noch immer leuchtend glüht, denn Krishna Das hat immer noch diesen ganz speziellen Funken, der sich in seinem Kirtan überträgt und den ganzen Raum mit etwas füllt, das über den bloßen Klang hinausreicht.

Endlich können wir Krishna Das auch wieder live hören: YOGA AKTUELL holt den in New York lebenden Chant-Star in vier deutsche Städte – in Frankfurt, Hamburg, Berlin und München (in den letzten Beiden sogar mit zusätzlichem Workshop) wird er im Juli und August zurück zu alten Freunden und Fans kommen und sicherlich viele neue gewinnen.

Om Namah Shivaya

Schau dir zur Einstimmung diese wundervolle Version von „Om Namah Shivaya“ an, die in der St. Paul & St. Andrew Kirche in New York City aufgezeichnet wurde und chante dich schon einmal ein:

Tourdaten für die Kirtan Wallah Europe Tour 2019:

Sa., 27.7.: MÜNCHEN, 20:00 LIVE in CONCERT

Veranstaltungsforum Fürstenfeld, Fürstenfeld 12, 82256 Fürstenfeldbruck

20:00 LIVE in CONCERT Veranstaltungsforum Fürstenfeld, Fürstenfeld 12, 82256 Fürstenfeldbruck So., 28.7.: MÜNCHEN, 15:00 WORKSHOP

Kleiner Saal, Veranstaltungsforum Fürstenfeld, Fürstenfeld 12, 82256 Fürstenfeldbruck

15:00 WORKSHOP Kleiner Saal, Veranstaltungsforum Fürstenfeld, Fürstenfeld 12, 82256 Fürstenfeldbruck Di., 30.7.: FRANKFURT, 20:00 LIVE in CONCERT

Hugenottenhalle, Frankfurter Str. 152, 63263 Neu-Isenburg

20:00 LIVE in CONCERT Hugenottenhalle, Frankfurter Str. 152, 63263 Neu-Isenburg Sa., 3.8.: BERLIN, 20:00 LIVE in CONCERT

Urania Berlin e. V., An der Urania 17, 10787 Berlin

20:00 LIVE in CONCERT Urania Berlin e. V., An der Urania 17, 10787 Berlin So., 4.8.: BERLIN, 15:00 WORKSHOP

Kleistsaal, Urania Berlin e. V., An der Urania 17, 10787 Berlin

15:00 WORKSHOP Kleistsaal, Urania Berlin e. V., An der Urania 17, 10787 Berlin Di., 6.8. HAMBURG, 20:00 WORKSHOP

Großer Saal, Markthalle Betriebsgesellschaft mbH, Klosterwall 11, 20095 Hamburg

Powered by YOGA AKTUELL