2 Lauwarmer Gerstensalat mit gebratenem Blumenkohl, Mandeln und Gewürzen

Gesunde Gerste © Thomas Dhellemmes, AT Verlag

Vorbereiten: 15-20 Minuten

Kochen/Backen: 30 Minuten

Die Zutaten

40 g ganze Mandeln

100 g Perlgraupen

1 mittelgroßer Blumenkohl (ca. 700 g)

3 EL Olivenöl

½ TL Meersalz

1 gestrichener TL schwarzer Pfeffer, zerstoßen

1 TL Senfkörner

2 Stangen Staudensellerie

2 EL Petersilie, grob gezupft

Für die Sauce:

3 EL Olivenöl

2 EL Zitronensaft

1 EL Ahornsirup

1 gestrichener TL Zimtpulver

1 gestrichener TL Lebkuchengewürz

Zubereitung

Die Mandeln grob hacken und in Wasser einweichen.

Den Backofen auf 220 Grad vorheizen.

Die Gerstengraupen mit der doppelten Menge Wasser in einen Topf geben und auf kleiner Hitze 30 Minuten gar kochen.

Den Blumenkohl in große Röschen zerteilen. Mit dem Olivenöl, den Senfkörnern, Salz und Pfeffer in eine große Schüssel geben und gut vermischen, bis der Blumenkohl rundum mit der Gewürzmischung überzogen ist. Die Blumenkohlröschen auf einem mit Backpapier belegten Blech ausbreiten und im vorgeheizten Ofen 20 Minuten backen. Der Blumenkohl wird dabei goldgelb und knusprig. Aus dem Backofen nehmen und in eine Schüssel füllen. Die gekochten Perlgraupen hinzufügen; falls noch Flüssigkeit vorhanden ist, zuvor abtropfen lassen. Den Sellerie samt schönen Blättern in mundgerechte Stücke schneiden und hinzufügen.

Alle Zutaten für die Sauce miteinander vermischen, zum Salat geben. Petersilie und die abgetropften Mandeln hinzufügen und alles gut vermischen.