Gabriele Meiers Leidenschaft ist das alte Wissen unserer Mütter und Großmütter. Von Kindesbeinen an beschäftigt sie sich mit heilenden Pflanzen. Nach dem mehrjährigen Besuch einer Heilpraktikerschule studierte sie in Großbritannien Phytotherapie. Ihrer Mutter und Großmutter lauschte sie volksmagische Praktiken ab, die sie mit Gleichgesinnten vertiefte. Sie lernte von Hexen in England und Druidinnen in Frankreich. Gabriele Meier gibt ihr Wissen in Seminaren, Workshops und Vorträgen weiter. Seit über 20 Jahren lebt und arbeitet sie in einem kleinen Dorf in Schleswig-Holstein. Im Sommer findet sie an der Ostsee die Ruhe, ihr Wissen auch aufzuschreiben.