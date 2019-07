Mit YOGA AKTUELL Plus kannst du den kompletten Beitrag lesen. Melde dich direkt hier an und profitiere u.a. von folgenden Vorteilen: Zugriff auf tausende exklusive Artikel, Beiträge und Interviews zu Yoga, Ayurveda, Gesundheit und Spiritualität

Gesünder leben und tiefer meditieren mit Wildkräutern & Co.: Vitalkostexperte Dr. med. John Switzer über die erstaunlichen Regenerationswirkungen von sekundären Pflanzenstoffen und kurzen Fastenkuren. Dass Wildkräuter supergesund sind, den Alterungsprozess der Zellen aufhalten können und noch viele weitere positive Effekte haben, ist inzwischen wissenschaftlich erwiesen. Doch nicht nur der Körper profitiert davon, sondern auch der Geist, was gerade für Yogapraktizierende sehr wichtig sein kann. Denn auch auf die Drüsen hat die grüne Vitalkost eine enorm belebende Wirkung, so z.B. auf die Zirbeldrüse, oft „das Tor zur Seele“ genannt, die bei der Meditation eine wesentliche Rolle spielt. YOGA AKTUELL sprach mit Dr. med. John Switzer, Pionier auf dem Gebiet gesunder Vitalkosternährung. Interview YOGA AKTUELL: Wie kann man mit Wildkräutern nicht nur den Körper in Bestform bringen, sondern auch besser meditieren und spirituell wachsen? Dr. med. John Switzer: Ich praktiziere seit vielen Jahren Yoga und meditiere auch täglich. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass man besser in die Transzendenz kommt und die übliche unruhige Gedankenkulisse dank der Wildkräutervitalkost hinter sich lassen kann. In den Wildkräutern sind wertvolle sekundäre Pflanzenstoffe, Biophotonen, d.h. pure Sonnenenergie, und andere lebenswichtige Stoffe enthalten. Wenn wir regelmäßig Wildkräuter zu uns nehmen, tun sich in unserem System viele positive Dinge. Welchen Einfluss hat die Ernährung auf die Zirbeldrüse? Eine große. Hier kommt das Heilfasten ins Spiel. Wir wissen vom Heilfasten allgemein und speziell vom Heilfasten mit Wildkräutern, dass sich dabei die Stammzellen erneuern, eine Grundvoraussetzung für Verjüngung und Gesundheit. Wenn wir die Kalorien reduzieren und uns gleichzeitig sekundäre Pflanzenstoffe in Form von Kräutern, Sprossen und auch Fermentsäften zuführen, entstehen neue Gehirnzellen. Das heißt, dass man durch eine spezielle Ernährung Impulse für das Gehirn, das Nervensystem und generell für Körper, Geist und Seele setzen kann. Dazu habe ich z.B. von Patienten, die eine Panchakarma-Kur in Verbindung mit Wildkräuterheilfasten durchgeführt haben, zahlreiche […]